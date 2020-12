Columbia Sportswear z kolekcją inspirowaną Star Wars

Fani serii Star Wars będą zachwyceni nową outdoorową kolekcją Columbia SportsWear. Marka we współpracy z Lucasfilm przygotowała między innymi dziecięcy kombinezon, zimową kurtkę, nakrycie głowy, czy kurtkę 3 w 1.

Luke, I am your father

Jedno z najpopularniejszych zdań, które trochę mija się z prawdą, bowiem w oryginale możemy usłyszeć jak Darth Vader mówi: „„No. I am your father”. Ot, taka ciekawostka. Columbia Sportswear przygotowałą bardzo ciekawą kolekcję, która może zainteresować fanów (ale i nie tylko) Gwiezdnych Wojen. Producent sugeruje, że jest to najobszerniejszy zestaw odzieży, gdzie inspiracją była seria Star Wars. Zagłębiając się w temat, a konkretniej patrząc na kolekcję możemy dostrzec bogactwo szczegółów. Kaptury, z chowanymi uszami, elementy, które przypominają zbroję Mandalorianina, czy ukłon w stronę historii oraz postaci z tej jakże popularnej serii. O czym mowa? Między innymi o zakodowanych wiadomościach w języku Mandalorian – mando’a.

Nowa kolekcja Columbia Sportswear Star Wars

Co wchodzi w skład nowości nawiązującej do Gwiezdnych Wojen? Przede wszystkim znalazła się tam propozycja, która łączy kamizelkę i kurtkę. Mowa o The Mandalorian Interchange Hybrid Jacket. Jest ona inspirowana zbroją Din Djarina. Warto zauważyć, że wykonano ją z wytrzymałego materiału oraz softhellu z lekką izolacją. Z kolei podszewka została wyposażona w technologię Omni-Heat 3D, którą opisywałem w poprzednim artykule na temat produktów marki Columbia. Oczywiście, kamizelkę można nosić razem z kurtką, lub osobno. Jej cena sugerowana wynosi 320 GBP.

Jak dla mnie najciekawszą pozycją jest nakrycie głowy The Mandalorian Helmet Gaiter. Tak, jak sama nazwa mówi kominiarka przypomina hełm. Jest ona wykonana z wodoodpornej tkaniny oraz polarowej podszewki, która posiada fajny motyw, który zainteresuje fanów Star Wars. Mowa o wiadomości napisanej w języku mando’a . Jest tam również znak Mudhorn. Cena? Producent sugeruje 40 GBP.

Co Columbia Sportswear przygotowała dla najmłodszych fanów Gwiezdnych Wojen? Zacznijmy od kombinezonu, który wykonano z polaru oraz miękkiej podszewki. Charakterystycznym elementem jest akptur z kultowymi uszami. The Child Bunting będzie kosztował 40 GBP. W skład kolekcji wchodzi również The Child Jacket (sugerowana cena 80 GBP). Jest to kurtka z wodoodporną powłoką i odblaskową podszewką Omni-Heat. Ona również wyposażona jest w kaptur z polaru z charakterystycznymi uszami. Wygląda to naprawdę świetnie, przyznacie, prawda?

Kolekcja będzie dostępna od jutra, 4 grudnia 2020. Aby poznać wszystkie produkty, a także szczegóły na temat odzieży warto odwiedzić stronę producenta: https://www.columbiasportswear.co.uk/l/starwars