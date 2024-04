Tesla Cybertruck z poważną wadą, która zagraża życiu. W sieci pojawił się filmik pokazujący, jak niebezpieczną wadę posiada samochód! Tego typu przypadki w samochodach spalinowych są bardzo rzadkie, a to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym w kontekście Tesli!

Tesla ma problem z jakością wykonania i materiałami

Samochody Tesla może i są zaawansowane technologicznie i oferują przeróżnego rodzaju rozwiązania, dzięki którym posiadanie takiego samochodu zaspokoi miłośnika nowinek technologicznych, jednak ich wykonanie woła o pomstę do nieba. Jakiś czas temu pokazaliśmy, jak wygląda kierownica Tesli po przejechaniu ok. 75 tys. kilometrów i nie wyglądała ona dobrze.

Cybertruck z poważną wadą. W spalinowych to się nie psuje!

Co tutaj dużo mówić, system autonomicznej jazdy jest super, samoczynne podjechanie na parking w sklepie też brzmi fajnie, ale jakość wykonania elementów stoi w Tesli na bardzo niskim poziomie. Wiele razy pojawiały się posty czy filmiki pokazujące, jak w nowym samochodzie jak nie tylko wnętrze, ale także elementy karoserii, są źle spasowane. Tesla Cybertruck ma poważną wadę, która zagraża życiu.

Cybertruck z poważną wadą. Było blisko tragedii

W serwisie TikTok pojawił się filmik, który pokazuje, jak poważną wadę ma Cybertruck. Użytkownik o nicku @el.chepito1985 pokazuje nakładkę na pedał gazu, która mogła doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, a w najgorszym przypadku do śmierci. Autor mówi, że nakładka oderwała się od pedała gazu, przesunęła się do góry i zahaczyła o wcięcie elementu konstrukcyjnego.

To oczywiście sprawiło, że auto zaczęło przyśpieszać, co stworzyło ogromne niebezpieczeństwo na drodze.

To oczywiście sprawiło, że auto zaczęło przyśpieszać, co stworzyło ogromne niebezpieczeństwo na drodze. Dzięki trzeźwości umysłu kierowca nacisnął z całej siły pedał hamulca, który najwyraźniej w systemie Tesli “nadpisuje” funkcjonalność pedału służącego do przyśpieszania. Niemniej jednak, w momencie, kiedy zwolnił on hamulec, auto ponownie zaczynało przyśpieszać, dlatego zatrzymał auto, przełączył skrzynię w tryb parkingowy, wysiadł i dopiero wtedy mógł wyciągnąć element, który dalej był zakleszczony w dolnej konstrukcji tapicerki.

Niestety, to nie pierwszy, kiedy słyszymy o problemach z pedałem gazu w samochodach marki Tesla. Wcześniej po prostu pękały. Nie sugeruję, że powyższy problem występuje w każdym Cybertrucku, czy innej Tesli, ale jednak jest to zastanawiające, dlaczego nigdy nie słyszymy o takich rzeczach w samochodach innych marek.

