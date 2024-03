Może i samochody Tesla są jednymi z najbardziej zaawansowanych pojazdów na rynku, jednak ich jakość wykonania od zawsze wzbudzała kontrowersje. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, jak wygląda kierownica Tesli po przejechaniu 75 tysięcy kilometrów!

Jakość wykonania Tesli jest wątpliwa

Sterowanie funkcjami ze smartfona, samoczynne podjeżdżanie do wyznaczonego punktu na parkingu czy w końcu autonomiczna jazda. Funkcje takie jak te sprawiają, że kupno Tesli dla wielu jest bardzo atrakcyjne i można przyznać, że pojazdy amerykańskiego producenta są jednymi z najnowocześniejszych samochodów na rynku.

Przeczytaj także: Liczba aut w Polsce rośnie. 7 mln z nich to “martwe dusze”

Tak wygląda kierownica Tesli po przejechaniu 75 tys. km! Fot. Tesla

Niestety, pomimo tak dużego zaawansowania i technologii, które mają zwiększyć komfort podróżowania, to nie raz pojawiały się opinie mówiące otwarcie o tym, że samochody amerykańskiego producenta są źle wykonane – począwszy od elementów karoserii, po wyposażenie wnętrza, które nie tylko skrzypi, ale również szybko się zużywa. Zobaczcie, jak wygląda kierownica Tesli po przejechaniu 75 tysięcy kilometrów.

Tak wygląda kierownica Tesli z niewielkim przebiegiem

75 tysięcy kilometrów to nie jest duży przebieg dla większości samochodów i wydaje się, że w przypadku Tesli powinno być podobnie. Okazuje się jednak, że jest nieco inaczej i widać to po zdjęciach zamieszczonych w serwisie X, gdzie użytkownicy chwalą się tym, jak wygląda ich kierownica po pokonaniu takiego dystansu. Zdjęciem podzielił się użytkownik o nazwie @Riverdreamer777, który odpowiedział na wpis innego użytkownika “chwalącego” się wyglądem swojej kierownicy w Tesli, który w swoim modelu Y przejechał ponad 123 tys. mil, co daje nam prawie 200 tysięcy kilometrów.

Kierownica w modelu Y po przejechaniu 123 tys. mil, czyli ok. 197 tys. kilometrów. Fot. @ChargePozitive (X) Kierownica w modelu Y po przejechaniu 123 tys. mil, czyli ok. 197 tys. kilometrów. Fot. @ChargePozitive (X) Kierownica w modelu S po przejechaniu 47 tys. mil, czyli ok. 75 tys. kilometrów. Fot. @Riverdreamer777 (X) Kierownica w modelu S po przejechaniu 47 tys. mil, czyli ok. 75 tys. kilometrów. Fot. @Riverdreamer777 (X)

Oczywiście nie w każdym aucie kierownica będzie wyglądać tak samo po takich przebiegach, jednak jest to zastanawiające. Niestety, widać, że materiały użyte przez Teslę nie są tak wytrzymałe i doniesienia o ich wątpliwej jakości okazują się prawdziwe. Dla porównania poniżej wstawiam zdjęcie kierownicy w moim aucie, którego przebieg wynosi ponad 220 tysięcy kilometrów. Niebo a ziemia!

Wygląd kierownicy w moim samochodzie z przebiegiem ponad 220 tys. kilometrów. Fot. mat. wł.

Źródło: opr. wł./X (Twitter), Zdjęcie główne: X (Twitter)