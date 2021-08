Czas pracy kierowcy – wszystko, co warto o nim wiedzieć

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Każdy zawodowy kierowca, a zwłaszcza taki, który jeździ w bardzo długie trasy, powinien mieć ściśle ewidencjonowany czas pracy kierowcy. Takie rozwiązanie z jednej strony może w pierwszej chwili wydać się komuś zamachem na jego wolność. Jeżeli weźmiemy pod uwagę aspekt konieczności zwiększenia bezpieczeństwa tej grupy zawodowej, nagle okazuje się, że jest to bardzo uzasadnione działanie.

Czym jest czas pracy kierowcy? Jak go liczyć?

Wbrew powszechnemu mniemaniu, czas pracy kierowcy nie odnosi się jedynie do tej liczby godzin, którą spędza on za kierownicą swojego służbowego samochodu. Do całkowitego czasu pracy kierowca powinien doliczyć również inne obowiązki związane z przejazdem samochodowym.

W związku z powyższym zakres czasu pracy kierowcy obejmuje także czynności polegające na załadowaniu do samochodu towarów. Tych, których kierowca zobowiązany jest przewieźć do ustalonego punktu. Jeżeli w miejscu docelowym rozładowuje towar, dolicza również tę czynność do godzin roboczych. Należy nadmienić, że prace związane z załadunkiem i rozładunkiem nie muszą być wykonywane bezpośrednio przez kierowcę. Może on jedynie sprawować nadzór nad innymi pracownikami, którzy podejmują te czynności.

Inelo – innowacyjny system, który policzy Twój czas za kółkiem

Całkowity czas pracy kierowcy nie powinien być dłuższy, niż 8 godzin w ciągu doby. To z kolei odpowiada nie więcej, niż 40 godzinom tygodniowo, przy zachowaniu dwudniowej przerwy. Wszystko, co przekracza tę normę, stanowi naruszenie kodeksu pracy. Z pomocą jednak przychodzą rozwiązania oferowane przez Inelo przy współpracy z Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców. Tachografy, systemy telematyczne i dedykowane oprogramowanie pomogą w przeprowadzeniu dokładnej analizy czasu pracy i podsumują liczbę faktycznie

przepracowanych godzin. OCRK, poza wdrażaniem technologii informatycznych niezbędnych przy rozliczeniach organizuje szkolenia związane z ewidencją czasu pracy kierowców.

Aby dowiedzieć się więcej o tym systemie, zapoznaj się z treściami zamieszczonymi pod poniższym adresem: https://inelo.pl/produkty/czas-pracy-kierowcy/.