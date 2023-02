W dzisiejszych czasach ludzie szukają różnych form zarobków, ale zastanawialiście się nad tym czy można się utrzymać z zakładów bukmacherskich w 2023 roku? Może być… różnie.

Wiele osób w dzisiejszych czasach mówi sobie wprost: etat nie jest dla mnie. I ma to w pewnym stopniu sens, ponieważ nie powinniśmy żyć by pracować, tylko pracować by żyć. Oczywiście, nie będę tutaj udawał jakiegoś trenera i nie mam w planach uczyć was zarabiania bez wychodzenia z domu, pracy online czy szybkiego złapania 1000 dolarów dziennie. Zastanawiam się jednak, czy można się utrzymać z zakładów bukmacherskich w bieżącym roku? Wydaje mi się, że… to zależy.

Czy można się utrzymać z zakładów bukmacherskich w 2023?

Czy bukmacherzy w Polsce zarabiają?

Wiele osób żyje sportem. Szczególnie lubimy piłkę nożną. Aczkolwiek nie chodzi mi o to, że chodzimy na boisko by uprawiać sport. Wiele osób udaje się do jednego z polskich bukmacherów. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość powie: ja gram tylko dla rozrywki, ale bądźmy szczerzy – wszyscy po cichu liczą na wygraną. Przecież to oczywiste. Bukmacherzy w Polsce to duża grupa, która zrzesza tych obstawiających i przyjmujących zakłady.

Znów wracamy do tytułu tego tekstu. Czy da się utrzymać z zakładów bukmacherskich w 2023 roku? Według mnie tak… i nie. Wszystko zależy od szczęścia. Oczywiście, najlepsi bukmacherzy w Polsce analizują dokładnie zmagania drużyn, są na bieżąco z wszystkimi statystykami dotyczącymi zawodników, jednak nie oszukujmy się, czasami zdarza się, że ten “pewniak” może przegrać z drużyną, która jeszcze przed rozpoczęciem spotkania była skazana na porażkę. Jak mawiał Kazimierz Górski, “dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe”.

Niektórzy są wręcz pewni tego, że obstawianie meczy to przepis na ucieczkę z etatu. Czy można z tego wyżyć? Pamiętajcie, że bukmacherka to duże ryzyko. Obstawiasz swoje pieniądze i za chwilę albo faktycznie wygrałeś, bo twoja analiza danego spotkania była skuteczna, albo tracisz wszystko, bo drużyna, na którą liczyłeś okazała się być tą gorszą. Różnie bywa, prawda?

Pamiętajcie, co bardzo ważne, że bukmacherzy online w Polsce mają wiele wymogów, które tak naprawdę nie pozwalają nam na popadnięcie w nałóg związany z obstawianiem. Oczywiście, nie da się wprost powiedzieć: hej, nie obstawiasz już, bo straciłeś większość swoich pieniędzy. Nie ma takiej możliwości, bo bukmacher online nie ma wglądu w twoje konto. Dlatego jeśli ktoś uważa, że zakłady bukmacherskie mogą być jego stałym źródłem dochodów powinien przede wszystkim wiedzieć jak duże ryzyko wiąże się z tym pomysłem.

Powinien mieć również spory zapas gotówki, ale i nie to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że priorytetem jest tutaj zachowanie zdrowego rozsądku. Szczególnie teraz, a więc w czasach, gdzie działają bukmacherzy online. Bardzo łatwo wpaść w tak zwany wir obstawiania. OK, dziś mi się nie udało, ale przecież w nocy działa liga senegalska. To nic, że nie masz o niej zielonego pojęcia, ale przecież jest 1,20 zł do 4,30 zł, więc na pewno chociaż trochę się odkujesz. To tak nie działa. Wtedy niestety, mówimy już o nałogu. A wtedy trzeba bardzo szybko odciąć się od świata bukmacherki.

Obstawianie meczy online – rób to z głową

W naszym kraju działa wiele firm umożliwiających nam obstawianie. Jaki jest najlepszy polski bukmacher? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Pomimo tego, że rynek jest “obwarowany” rygorystycznymi przepisami, w Polsce działa wielu legalnych bukmacherów – także tych online. Miejmy więc na uwadze przede wszystkim to, by wybrać przedsiębiorstwo sprawdzone, rzetelne.

Kolejna sprawa to zdrowy rozsądek. Nie można przesadzać jeśli chodzi o obstawianie meczów. Wystarczy chwila, by z rozrywki stać się niewolnikiem nałogu, z którego bardzo trudno wyjść. A tego przecież nikt z nas by nie chciał. Czy da się utrzymać z zakładów bukmacherskich? Równie dobrze można zapytać: czy da się utrzymać ze zdrapek bądź loterii. OK, może trochę przesadzam, gdy z w przypadku obstawiania meczów pomocne jest również duże doświadczenie i perfekcyjna znajomość tematu, jednak nadal jest to spore ryzyko.

Według mnie nie można postawić wszystkiego na jedną kartę i wierzyć w to, że da się żyć z bukmacherki. Powinniśmy to traktować jako zabawę, ot, dodatek, bo może los będzie nam sprzyjał i będziemy cieszyli się z wygranej. Z jednej strony można zdobyć sporo pieniędzy podczas obstawiania. Z drugiej jednak można stracić wszystko, ponieważ sport jest nieobliczalny, a sytuacji, gdzie wiele osób było wręcz w stu procentach przekonanych, że wygra ta, a nie inna drużyna można wymieniać w nieskończoność.

Tylko 2% graczy ma stały dochód z obstawiania meczy. Pamiętaj o tym!

Czy można się utrzymać z zakładów bukmacherskich? Statystyki mówią jasno. Każda osoba, która miała styczność z obstawianiem meczy “wmawia sobie”, że doskonale zna się na analizowaniu spotkań i jest wręcz pewna, że robi to bezbłędnie. A jednak, tylko 2% z nich faktycznie robi to na tyle skutecznie, że może pochwalić się stałym dochodem. Pamiętajcie, że nawet jeśli przez wiele lat udawało się Wam z dużą skutecznością obstawiać mecze, może być ten jeden, jedyny raz, gdzie obstawicie zdecydowanie za dużą ilość gotówki i stracicie wszystko.