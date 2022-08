Pytanie nad którym zastanawiała się niejedna już osoba. Czy większe koła w jakikolwiek sposób przekładają się na inne prowadzenie czy bezpieczeństwo w samochodzie? Chłopaki z Tyre Reviews sprawdzili to dokładnie na przykładzie Porsche 911 992.

Większe koła są lepsze?

Wideo pokazuje idealnie, że większe koła w swoim zastosowaniu wiążą się ze sporą ilością lepszej przyczepności i wrażeń z jazdy, ale również „gwarantują” sporo wyrzeczeń z jazdy codziennej.

Czy większe koła w samochodzie przekładają się na różnicę w prowadzeniu?

Jednego nie można natomiast odmówić markom Michelin i Porsche, jeśli razem zaczynają współpracę to może to prowadzić tylko do jednego – wielkiego sukcesu. A takim jest właśnie dopracowanie i dopasowanie idealnych opon do obu konfiguracji.

Czy większe koła w samochodzie przekładają się na różnicę w prowadzeniu?

A więc jak to jest?

Krótkie wideo przedstawia Porsche 911 992 Carrera na dwóch setach opon: 19&20 oraz 20&21. Wymiary przedstawione są wyżej na zdjęciu. Natomiast ważnym faktem jest to, że Michelin Pilot Sport 4 S NA0 to opona specjalnie zaprojektowana do generacji 992 modelu 911. Więc nie ma tu mowy o przypadkowości, a obie wersje kół to kompletnie odmienne opony.

Do próby sprawdzenia ich skuteczności posłużono się kilkoma wyznacznikami. W teście Tyre Reviews przeprowadzono szereg testów sprawnościowych jak hamowanie, skuteczność prowadzenia, hałas czy próby czasowe. Wszystko pokazuje jak małe różnice są pomiędzy oboma zestawami opon i jak dobrze inżynierom Michelin udało się pogodzić komfort ze skutecznością.