Dane pokazują, że telefony z systemem Android szpiegują na potęgę!

W dzisiejszych czasach, kiedy korzystamy z kilku urządzeń mobilnych, pojęcie prywatności jest względne. Producenci smartfonów zbierają o nas informacje, które potem wykorzystują m.in. do wyświetlania bardziej sprecyzowanych reklam. Najnowsze badania wykazały, że urządzenia z systemem Android zbierają naprawdę sporo informacji!

Smartfony z systemem Android zbierają duże ilości danych

O tym, że smartfony monitorują każdy nasz ruch, wiadomo nie od dziś. Naukowcy z uniwersytetów w Dublinie i Edynburgu postanowili bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Wyniki badań ujawniono na łamach dokumentu, w którym możemy zobaczyć, jak dużo informacji zbierają o nas urządzenia z systemem Google Android. Pod lupę wzięto urządzenia wyprodukowane przez Samsunga, Xiaomi, Realme i Huawei.

Głównym winowajcą tego wszystkiego ma być samo Google i dwie platformy – Play Store i Usługi Google Mobile. Jak się okazuje, smartfony udostępniają dużą ilośc danych takim gigantom jak Facebook, Google, Microsoft i LinkedIn. Mowa tutaj m.in. o danych lokalizacyjnych, numerach seryjnych urządzeń, adresy MAC czy informacje na temat operatora i długości rozmów! Wszystkie dane pobierane były nawet w momencie, kiedy nie korzystano z urządzeń!

Badania potwierdzają to, co wiedzieliśmy

Z badań wynika, że najbezpieczniejszym oprogramowaniem jest darmowy system /e/OS. Jest on oparty na systemie Android, jednak nie korzysta usług Google. System ten nie wysyła żadnych danych, co przenosi się na większe bezpieczeństwo korzystania z telefonu. Badania przeprowadzono na smartfonach z fabrycznymi ustawieniami. To pokazuje, że już nawet po wyjęciu z pudełka smartfony zbierają bardzo duże ilości danych.

Czy przedstawione dane robią na kimś wrażenie? Raczej nie, chyba że przez ostatnie kilka lat mieszkał w lesie, z dala od cywilizacji i urządzeń elektrycznych. Producenci pobierają nasze dane na potęgę, a z racji tego, że smartfony to najpopularniejsze urządzenia na świecie, z których korzystamy cały czas, są one kopalnią wiedzy na temat konsumenta i jego nawyków. W dzisiejszych czasach prywatność nie jest już możliwa, chyba że wrócimy do czasów telefonów stacjonarnych.