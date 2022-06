Debiutuje BMW M3 Touring – to najszybsze kombi

Pierwsze kombi BMW M3 Touring w historii marki właśnie oficjalnie ujrzało światło dzienne. Fani czekali na to auto niespełna 36 lat – od momentu, kiedy to na drogi wyjechało pierwsze BMW E30 M3. Auto jest piekielnie szybkie i co najważniejsze, nie jest to zwykły Touring z silnikiem z M3!

W końcu się doczekaliśmy – powitajcie BMW M3 Touring

Już niespełna 2 lata temu pojawiały się pierwsze pogłoski, że BMW zamierza utrzeć nosa konkurencji i samemu zaprezentować w pełni sportowe „kombi”. No i muszę powiedzieć, że jestem mega usatysfakcjonowany. No po prostu popatrzcie na to auto. Jest znakomite i pewnie niejedna osoba na nie czekała.

Samochód będzie występował wyłącznie w wersji Competition z napędem xDrive oraz 8-biegową skrzynią automatyczną M Steptronic. A to oznacza 510 KM i 650 Nm z przyspieszeniem 0-100 km/h w 3.6 sekundy, trybem 2WD i prędkością maksymalną na poziomie 280 km/h. Auto pokonało piekielną pętlę o nazwie Nurburgring w czasie zaledwie 7:35:060, co czyni go najszybszym kombi na świecie.

Szersze i bardziej napompowane

Trzeba zaznaczyć, że nie jest to zwykły Touring ze zmienionym silnikiem. Żeby cały napęd mógł się zmieścić, auto zostało wydłużone i poszerzone. Jest o niecałe 9 cm dłuższe i 8 cm szersze od standardowego modelu. Taka specyfikacja przy nowym dyfuzorze z czterema końcówkami wydechowymi robi naprawdę wrażenie.

Sam bagażnik to aż 500 litrów, z możliwością powiększenia do 1510 litrów poprzez złożenie tylnych siedzeń. Niestety przez te wszystkie zabiegi BMW M3 Touring trochę waży – aż 1865 kilogramów z DMC 2370 kilogramów.

W środku widać, że będzie nowocześnie. Na deskę rozdzielczą trafił nowy system multimedialny z wielkim ekranem. Ten od systemu rozrywki ma aż 14.9 cala, natomiast ten kierowcy 12.3 cala.

Cena i wyposażenie

Już od razu widać, że możliwością będzie dobranie mnóstwa karbonu oraz znaczków na 50 lecie BMW M. Ponadto standardowo auto będzie wychodziło z kutymi felgami 19 cali z przodu i 20 cali z tyłu. W środku dostaniemy możliwość wybrania foteli kubełkowych z włókna węglowego. Co ciekawe, dostaniemy mnóstwo możliwości doboru kolorystycznego auta, jednak dach zawsze pozostanie czarny.

Debiutuje BMW M3 Touring - to najszybsze kombi

To wszystko za cenę nie zmniejszą niż 97 800 Euro. Model można będzie zamawiać już we wrześniu z pierwszymi dostawami na grudzień.

Źródło: BMW