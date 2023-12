Deco X10 od TP-Link rozwiąże Twój problem z internetem

Właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych z wieloma pokojami często borykają się z problemami z zasięgiem sieci bezprzewodowej, co skutkuje długim buforowaniem i zanikającym sygnałem. TP-Link wprowadza rewolucyjny system Deco X10, który oferuje prostą odpowiedź na te kłopoty.

Deco X10: Innowacyjne rozwiązanie dla szybkiego i stabilnego WiFi

Deco X10 pracuje w standardzie WiFi 6, zapewniając niesamowite prędkości do 1500 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki dwóm gigabitowym portom WAN/LAN w każdym urządzeniu, mesh gwarantuje także szybkie połączenia przewodowe, zapewniając wysoką wydajność komputerom, smart TV czy konsolom do gier.

Technologie wspomagające i ochrona sieci

X10 z serii Deco wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak OFDMA i MU-MIMO, zwiększając wydajność i umożliwiając jednoczesną transmisję danych przez kilka strumieni. Dodatkowo, QoS pozwala nadawać priorytety urządzeniom i aplikacjom, co zwiększa ich prędkość. System oferuje również kompleksową ochronę sieci, w tym szyfrowanie WPA3 i usługę TP-Link HomeShield, z dostępem do personalizowanych funkcji, kontroli rodzicielskiej i możliwością tworzenia bezpiecznych profili dla każdego domownika.

Deco X10 rozwiąże Twój problem z internetem

Mesh Networking: bezproblemowe połączenie w każdym zakątku domu

Urządzenia Deco tworzą jednolitą sieć WiFi, eliminując problemy z przerwami w transmisji czy spadkami prędkości podczas przemieszczania się po domu. Dzięki możliwości połączenia kilku urządzeń X10, użytkownicy mogą cieszyć się efektywnym systemem WiFi opartym na najnowszym standardzie WiFi 6, nawet w domach wielopiętrowych.

Nowoczesne WiFi dla każdego domu

Deco X10 jest kompatybilne ze wszystkimi modelami Deco, co ułatwia dostosowanie do istniejących instalacji. Urządzenia będą dostępne w sprzedaży w atrakcyjnych cenach, począwszy od około 260 zł za 1-pack, około 500 zł za 2-pack, do około 730 zł za 3-pack. Mają one trzyletnią gwarancję.

X10 z serii Deco to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zrewolucjonizować swoje połączenia bezprzewodowe. Pozbądź się martwych stref WiFi i ciesz się szybkim, stabilnym internetem w całym swoim domu dzięki temu rozwiązaniu!

X10 rozwiąże Twój problem z internetem!

Źródło: opr. wł./info. prasowe