Skierował nóż w nadjeżdżający pociąg. Też bym tak zrobił

Przeglądając Internet natknąłem się na krótki materiał wideo, na którym widzimy, że sprzedawca skierował nóż w nadjeżdżający pociąg. Bulwersująca sytuacja, prawda? A jednak, po chwili zrozumiałem, że jego działanie nie jest przypadkowe i wręcz uważam, że zrobiłbym dokładnie tak samo. Dlaczego?

Wydaje mi się, że rzecz się dzieje w Indiach, Bangladeszu lub Tajlandii. Dlaczego tak uważam? To głównie w takich lokalizacjach jak Samut Songhram w południowo zachodnim Bangkoku odbywa się uliczny handel praktycznie na torach kolejowych. Co ma jedno do drugiego? Ma i to dużo. Ludzie ustawiają swoje stanowiska do handlu wszędzie, gdzie tylko się da. Niestety, tam, gdzie jeden chce zarobić, tam drugi chce zdobyć coś tanim kosztem, a wręcz po jak najniższej linii oporu. Oczywiście, mam na myśli złodziei, którzy tylko czyhają by ukraść produkty handlujących przy torach osób.

Jak widać na nagraniu, nadjeżdżający pociąg ma pootwierane drzwi i nie jedzie bardzo szybko. Dwóch handlarzy stoi i analizuje to, co dzieje się wokół nich. Jeden ma nóż, drugi kij. W jakim celu to robią? Nie trudno się domyślić – w taki sposób chronią produkty, którymi handlują. Wystarczy spojrzeć na pociąg. Jego prędkość jest optymalna do tego, by sięgnąć dłonią w kierunku produktów i je z łatwością ukraść.

Z kolei handlarz w takiej sytuacji jest bezbronny – ciężko mu będzie dogonić złodzieja uciekającego pociągiem. Dlatego też dwóch bohaterów filmu wpadło na pomysł, jak skutecznie odstraszyć osoby, które chętnie przejęłyby ich towar. Jak widać na materiale wideo, pomysł jest na tyle dobry, że nikt nie odważył się spróbować wystawić dłoń po np. kiść winogrono, które jest zawieszone na dachu.

Film ten ma aż 12 milionów wyświetleń, a został opublikowany na łamach portalu społecznościowego X przez użytkowniczkę gunsnrosesgirl3 zaledwie dwa dni temu. Jakie są komentarze? Raczej przychylne. Przede wszystkim widzimy wiele dodatkowych materiałów, które prezentują to, jak wyglądają lokalne bazary na torowiskach. Ludzie chwalą się również ciekawymi filmami, gdzie na przykład w Chinach pociąg wjeżdża do bloku mieszkalnego. Swoją drogą, ciekawe czy przeszkadza to mieszkańcom. Zapewne tak.

Są też komentarze przychylne, które czasami w żartach sugerują, że nikt nie ukradnie winogrona temu sprzedawcy. Mało tego, niektórzy mają ciekawe pomysły. Przykładowo jeden z użytkowników podpowiada, by zawiesić kilka fałszywych odciętych palców obok winogron, aby odstraszyć potencjalnych rabusiów. Brzmi to całkiem… sensownie.