Dreame Black Month: przez cały listopad taniej nawet o 45%!

Czarny Piątek? Dreame podnosi poprzeczkę. Zamiast jednodniowej gorączki zakupów – dostajemy aż cztery tygodnie promocji. Od 3 listopada do 1 grudnia trwa Dreame Black Month, czyli najdłuższa i najbardziej kusząca wyprzedaż w historii marki. Jeśli marzysz o robocie sprzątającym, odkurzaczu, mopie albo sprzęcie beauty, który zadba o Twoje włosy lepiej niż profesjonalny salon – czas wrzucić Dreame do koszyka. Bo raz w roku możesz kupić ich sprzęt nawet 45% taniej.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt! Na zdjęciu Dreame Aqua10 Ultra Roller.

Nie dzień, nie weekend – cały miesiąc zakupowego szaleństwa

Dreame nie lubi półśrodków. Zamiast upychać wszystko w jeden szalony piątek, marka postanowiła rozciągnąć promocje na cały miesiąc. I słusznie – nikt przecież nie lubi kupować pod presją. W ramach Dreame Black Month możesz spokojnie przejrzeć ofertę, zastanowić się i wybrać sprzęt idealnie dopasowany do swojego stylu życia.

Masz dość codziennego odkurzania? Zostaw to robotowi. Chcesz mopować bez chlapania i plątania się w kablach? Dreame ma coś dla Ciebie. A może potrzebujesz suszarki, która zmieści się w torebce, a włosy wysuszy w minutę? Też się znajdzie.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt!

Roboty sprzątające – czystość na autopilocie

Roboty sprzątające od Dreame to już nie gadżety, tylko pełnoprawni członkowie domowego zespołu do spraw porządku. Najlepszym przykładem jest Dreame X50 Ultra, czyli absolutny hit tegorocznej promocji.

To mały geniusz technologii – pokonuje przeszkody do 6 cm wysokości dzięki systemowi ProLeap™, ma potężną moc ssania aż 20 000 Pa (tak, to naprawdę dużo), a jego podwójne szczotki HyperStream™ nie pozwalają włosom się zaplątać. Do tego stacja PowerDock™, która sama czyści, suszy, opróżnia i ładuje robota – pełna automatyzacja w praktyce.

Jeśli więc chcesz, żeby Twój dom sprzątał się sam, X50 Ultra to propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Ale nie on jeden jest w promocji – Dreame przygotowało wiele modeli o różnych możliwościach i cenach.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt! Na zdjęciu robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Odkurzacze pionowe – moc i wygoda w jednym

Kiedyś odkurzacz pionowy był luksusem. Dziś to obowiązkowy sprzęt w domu, gdzie ceni się wygodę i czystość bez kabli. W czasie Black Month szczególną uwagę przyciąga Dreame Z30 AquaCycle – sprzęt, który potrafi więcej niż niejeden tradycyjny odkurzacz.

Z30 ma siłę ssania 28 000 Pa, potrafi mopować na mokro dzięki specjalnej głowicy AquaCycle™, a jego bateria starcza nawet na 90 minut pracy. To wystarczy, żeby ogarnąć duże mieszkanie, samochód i jeszcze kawałek tarasu.

Warto jednak przejrzeć całą ofertę – Dreame ma modele dla każdego: od lekkich i kompaktowych po te z funkcjami premium, które same rozpoznają rodzaj powierzchni.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt! Na zdjęciu odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Wet&Dry – sprzątanie bez kompromisów

Rodzice, właściciele psów i kotów, a także wszyscy, którym zdarza się coś rozlać (czyli w zasadzie wszyscy) – ta kategoria jest dla Was. Dreame w Black Month stawia też na urządzenia Wet&Dry, które wciągają kurz, myją podłogę i robią to w jednym ruchu.

Na czele stoi Dreame H14 Dual, który w kilka sekund potrafi przeistoczyć się z klasycznego odkurzacza w mop. Ma 18 000 Pa mocy ssania, czyści nawet pod niskimi meblami i po skończonej pracy… sam się myje i suszy w swojej stacji. Idealny kompan do codziennych, małych i dużych katastrof domowych.

Dreame Beauty – małe sprzęty, wielka moc

Nie samym sprzątaniem człowiek żyje! Dreame dba też o tych, którzy lubią dobrze wyglądać. W ofercie znajdziesz np. Dreame Pocket – kompaktową, składaną suszarkę do włosów, która mimo niepozornego rozmiaru (waży tylko 300 g) ma siłę huraganu.

Powietrze pędzi z prędkością 70 m/s, dzięki czemu krótkie włosy wyschną w… 40 sekund. Dodatkowo technologia jonizacji chroni włosy przed wysuszeniem, a czujnik mierzący temperaturę 300 razy na sekundę dba o to, by ich nie przegrzać.

Idealna do walizki, plecaka albo biurowej szuflady – bo nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie błyskawicznie odświeżyć fryzurę.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt! Na zdjęciu Dreame Pocket Ultra

Roboty koszące – ogrodowy zen w wydaniu high-tech

Dreame to nie tylko dom, ale też ogród. W czasie Black Month warto spojrzeć w stronę robotów koszących, które same dbają o trawnik. Bez kabli, bez kombinowania z RTK – wystarczy aplikacja w smartfonie i gotowe.

Model Dreame A2 wykorzystuje technologię OmniSense™ 2.0, która pozwala mu omijać przeszkody z precyzją chirurga. Poradzi sobie z trawnikiem nawet do 3000 m², a system EdgeMaster™ dba o to, żeby przy krawędziach było równie równo, co na środku.

A jeśli chcesz coś jeszcze mocniejszego – w ofercie jest też A1 Pro, starszy, ale wciąż bardzo mocny brat.

Dreame Black Month 2025 – solidne rabaty na świetny sprzęt! Na zdjęciu robot koszący Dreame Roboticmower A1.

Gdzie szukać okazji Dreame Black Month?

Promocje Dreame Black Month znajdziesz w oficjalnych kanałach sprzedażowych Dreame oraz u oficjalnych partnerów marki. Warto śledzić oferty, bo przeceny potrafią sięgać naprawdę imponujących poziomów.

Jeśli więc marzy Ci się, żeby dom sprzątał się sam, a włosy układały się jak po wyjściu od fryzjera – ten listopad to moment, żeby działać. Dreame daje cztery tygodnie, ale gwarantujemy – najlepsze okazje znikają szybciej, niż zdążysz powiedzieć „odkurzanie”.

Podsumowując:

Black Month trwa od 3 listopada do 1 grudnia 2025 r.

Zniżki sięgają nawet 45%

W promocji: roboty, odkurzacze, urządzenia Wet&Dry, sprzęty beauty i roboty koszące

Nie czekaj na Black Friday – u Dreame czarny trwa cały miesiąc. Przy okazji sprawdź robot do mycia okien Dreame C1.