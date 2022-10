Electronic Arts oficjalnie poinformowało o zamknięciu platformy Origin. Przedstawiło także następcę platformy. Co się zmieni?

Origin zostanie zamknięty przez EA. Poznaliśmy następce

Origin został wprowadzony przez Electronic Arts w 2011 roku. Minęło ponad 10 lat, a firma postanowiła o zamknięciu platformy i przetransferowaniu graczy do EA App. Po zalogowaniu się na swoje konto na platformie zobaczyć możemy następujący komunikat

Jeszcze w tym roku ea app na systemy windows zastapi origin jako miejsce zakupu, pobierania i grania w gry ea.

W taki sposób prezentuje się nową platforma EA App.

Procedura przenoszenia graczy będzie stopniowa. Coraz to kolejni będą otrzymywać zaproszenie do przeniesienia się na nową platformę. Electronic Arts obiecuje, że wszystko co do tej pory posiadaliśmy na dotychczasowej platformie zostanie zachowane. Mowa nie tylko o bibliotece gier, ale także zapisach lokalnych i w chmurze. Lista znajomych również zostanie przeniesiona.

Gracze jednak narzekają na zmiany

Pojawiają się pierwsze głosy, jakoby na kontach graczy, którzy jako pierwsi dokonali transferu nie było wszystkich zakupionych przez nich gier, więc warto mieć sytuację pod kontrolą i sprawdzić czy wszystkie tytuły zostaną przeniesione i w wypadku, gdyby tak się nie stało, zgłosić to do działu wsparcia. Na komputerach z systemem Mac OS, nic nie ulegnie zmianie. Nadal będziemy korzystać z dotychczasowej platformy.

Źródło: Electronic Arts

