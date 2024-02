Jeśli przyjrzymy się trendom w motoryzacji, to na pierwszy plan wysuwa się elektromobilność. Pojazdów elektrycznych jest coraz więcej i nie są to tylko samochody osobowe, ale również dostawcze i autobusy. Jak wygląda elektromobilność w transporcie publicznym? Sprawdźmy to.

Elektromobilność w transporcie publicznym. Korzyści i wyzwania

W dobie postępujących zmian klimatycznych rządy starają się przedsięwziąć środki na rzecz minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. Podejmują działania mające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery. Ze względu na to, że pojazdy mają w tym duży udział, zrównoważony transport staje się priorytetem. Z czym w takim razie wiąże się elektromobilność w transporcie publicznym?

Elektromobilność w transporcie publicznym

Transport publiczny, pomimo swojej istotnej roli, przyczynia się do emisji szkodliwych związków. W miastach powstają specjalne strefy wolne od zanieczyszczeń, w których (poza wyjątkami) mogą poruszać się tylko pojazdy elektryczne. Aby w metropoliach rzeczywiście nie było tak dużo zanieczyszczeń, trzeba uwzględnić także transport publiczny. Po miejskich drogach jeździ duża liczba autobusów, dlatego elektromobilność w transporcie publicznym jest kwestią kluczową.

Elektromobilność w transporcie publicznym. Korzyści i wyzwania

Zrównoważone rozwiązania w transporcie publicznym: korzyści i wyzwania elektromobilności

Elektromobilność przyczynia się do mniejszej emisji spalin do atmosfery, co następnie przekłada się na jakość powietrza w miastach. Korzyścią jest również niższy poziom hałasu – pojazdy elektryczne są cichsze niż spalinowe. To wpływa natomiast na lepszy komfort podróży.

Patrząc na to wszystko, widzimy, że elektromobilność niesie za sobą szereg korzyści. Jednocześnie nadal są pewne wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Jednym z nich jest infrastruktura ładowania. Publicznych stacji ładowania przybywa w zasadzie w każdym miesiącu, ale biorąc pod uwagę, że elektromobilność jest coraz popularniejsza, punktów wciąż jest za mało. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w większości są to stacje z ładowarkami o niskiej mocy. O tym, jak ładować samochody elektryczne, można przeczytać na stronie .

Elektromobilność w transporcie publicznym. Korzyści i wyzwania

Autobusy komunikacji miejskiej najczęściej korzystają z dedykowanych rozwiązań ładowania w zajezdniach. Transport publiczny wiąże się z punktualnością, dlatego potrzebna jest precyzyjnie zaplanowana infrastruktura ładowania, która zapewni niezawodność i efektywność. Shell oferuje wysokiej jakości rozwiązania ładowania autobusów w zajezdniach. Wieloletnie doświadczenie z rynków zachodnich pozwala wprowadzać sprawdzone rozwiązania w Polsce.

Innowacyjne technologie w elektromobilności: przyszłość transportu publicznego

Pomimo tego, że zrównoważony transport nadal ma przed sobą wyzwania, to elektromobilność rozwija się prężnie, a korzyści z jej wdrażania widzą m.in. mieszkańcy miast i władze gmin. Innowacyjne technologie, jak baterie o większej pojemności i infrastruktura ładowania obejmująca dedykowane huby ładowania w zajezdniach wskazują, że transport publiczny w przyszłości będzie rozwijał się w kierunku elektromobilności i pojazdy elektryczne będą zyskiwać na popularności.

Elektromobilność w transporcie publicznym. Korzyści i wyzwania

Elektryczna flota pojazdów w transporcie publicznym – podsumowanie

Na razie transport publiczny to przede wszystkim pojazdy spalinowe. Jednak elektromobilność rośnie w siłę, a korzyści widać na wielu płaszczyznach począwszy od zmniejszonej ingerencji w środowisko, przez mniejszy hałas w miastach, po znacznie niższe wydatki ponoszone w związku z zakupem paliwa. Oznacza to, że w przestrzeni miejskiej liczba autobusów elektrycznych będzie się zwiększać.

Dowiedz się więcej o ładowaniu samochodów elektrycznych i sprawdź artykuł od Shell: https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/karta-paliwowa/blog/ladowanie-samochodu-elektrycznego-co-warto-wiedziec.html