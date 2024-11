Oto Suzuki e Vitara! Wygląda fajnie ale czegoś jej brakuje

Powiew świeżości w gamie japońskiego producenta. Poznaliśmy właśnie Suzuki e Vitara. Auto wygląda bardzo dobrze, świeżo, nowocześnie. Niestety, nie jestem zwolennikiem napędu, jaki będzie posiadać. Tak, brakuje jej… silnika spalinowego, bowiem jest to 100% elektryk z niezbyt pojemną baterią.

Japończycy również chcą oferować samochód z napędem elektrycznym. Szkoda, że pozbyli się przy okazji uwielbianego Jimnego. Tak czy inaczej, współpraca Suzuki z Toyotą zaowocowała nowym modelem, który będzie produkowany w indyjskiej fabryce Gujarat. Produkcja rozpocznie się wiosną przyszłego roku, natomiast sprzedaż zarówno w Europie, jak i Japonii oraz w Indiach ruszy latem 2025. Przyjrzyjmy się bliżej nowemu modelowi marki Suzuki.

Suzuki e Vitara – pierwszy model elektryczny w gamie tego producenta

Chcąc nie chcąc, japońska marka musiała wprowadzić elektryczny model do swojej oferty. W tym celu wykorzystano koncepcyjny eVX, który pojawił się w ubiegłym roku podczas targów motoryzacyjnych w Indiach i Japonii. Delikatnie przypomina mi Suzuki S-Cross, szczególnie mam tu na myśli tylne światła. Tak czy inaczej, Suzuki e Vitara to auto wyposażone w nowatorski napęd na cztery koła ALLGRIP-e. Samochód został zbudowany na platformie Heartect-e, którą przygotowano specjalnie dla tego pojazdu.

Niewiele wiemy obecnie na temat elektrycznej Vitary. Duży rozstaw osi (270 cm), koła o sporej średnicy (18-cali podstawa, 19-cali opcja). Podobno auto ma oferować 18-cm prześwit. Wiemy, że w kabinie widnieje deska rozdzielcza ze zintegrowanym wyświetlaczem, a konsolę środkową cechuje fortepianowa czerń. Czy bym się tym chwalił? Cóż, niekoniecznie, gdyż nie jest to lubiany przez kierowców materiał. Producent informuje również, że możemy kupić auto w dwóch opcjach: może to być Vitara z napędem na przód, bądź na cztery koła. Elektryk został wyposażony w osie eAxle, w których zintegrowano silniki wraz z falownikiem. Auto ma także akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe.

Elektryczny SUV Suzuki e Vitara z napędem ALLGRIP-e

AllGrip to napęd dobrze znany z innych samochodów marki Suzuki. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z elektronicznym napędem na cztery koła. Brzmi to bardzo ciekawie, ponieważ samochód (oczywiście, w zależności od wersji) został wyposażony w dwie niezależnie e-osie. Dzięki temu powinniśmy zyskać ciekawą reakcję na gaz, a także wysoką sprawność i wytrzymałość. Jak będzie w praktyce? Pożyjemy – zobaczymy. Warto zauważyć, że napęd ALLGRIP-e posiada tryb Trail, który podobno ma sprawdzić się (jak sama nazwa mówi) w terenie. Jeśli jedno z kół utraci przyczepność, nastąpi jego dohamowanie, a moment obrotowy zostanie przekierowany na inne koła. Odpowiada za to funkcja LSD.

Podobno Suzuki E-Vitara ma oferować dwie opcje jeśli chodzi o pojemność baterii. Mowa o 49 kWh i 61 kWh, a więc bardzo skromnie. W podstawie mamy silnik 143 KM, który ma zagwarantować zasięg na poziomie 400 km. Szczerze? Celowałbym bardziej w 300 km, a w zimie jeszcze mniej. W wersji „rozszerzonej” mamy 174 KM z napędem na przód i 184 KM w wersji 4×4. Auto ma ważyć około 1700 – 1900 kg. Z racji tego, że auto ma być produkowane wspólnie z marką Toyota, wielu dziennikarzy przypuszcza, że w Indiach będzie produkowane bliźniacze do e Vitary auto. Cz tak będzie i ile będzie kosztować nowy elektryczny crossover japońskiej marki? Na takie informacje przyjdzie jeszcze czas.