Rząd wprowadza rewolucję (nie wiem która to już) w Polskim Ładzie. Dzięki temu emeryci dostaną nawet 700 zł zwrotu podatku w przyszłym roku. Jak to możliwe?

Chodzi oczywiście o chaos i bałagan, jaki towarzyszy Polskiemu Ładowi, chociaż ładem on jest tylko z nazwy. Według gazety Fakt, w tym roku zmieniano aż dwa razy progi podatkowe. Efektem są dwie stawki podatkowe. Pierwsza wynosząca 17 procent, druga natomiast, od pierwszego lipca 12 procent. Najlepsze jest jednak to, że ta druga obowiązuje od pierwszego stycznia bieżącego roku. W związku z tym, jeśli podatnicy nadpłacili od stycznia do czerwca podatek, będą mogli starać się o zwrot pieniędzy. Jak to zrobić?

Emeryci dostaną nawet 700 zł zwrotu podatku w 2023 roku? Kto może liczyć na zwrot?

Dobre wieści dotyczą przede wszystkim emerytów i rencistów, którzy otrzymują powyżej 2500 zł brutto. Warto zauważyć, że zwrot nadpłaty mogą otrzymać w przyszłym roku, tuż po tym, jak rozliczą się z fiskusem za 2022 rok. Należy również wspomnieć, ze nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja. Wystarczy deklaracja PIT, którą wypełnia Ministerstwo Finansów. Środki mają zostać wypłacone emerytom i rencistom w drugiej połowie przyszłego roku.

Z jednej strony to dobra wiadomość. Z drugiej jednak pokazuje, do jakiego bałaganu doprowadzili rządzący wprowadzając Nowy Ład.

