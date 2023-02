Urodzony w Hiszpanii, z której uciekł ze swoją matką, kiedy w kraju wybuchła wojna domowa. Architekt określany jako enfant terrible francuskiego świata mody. Zmarł Paco Rabanne, dziś, 3 lutego w Ploudalmézeau.

Zaczynał od projektowania dla Balenciagi, Givenchy czy Diora. Mając 32 lata założył własny dom mody. Jego wizja to przede wszystkim używanie niekonwencjonalnych materiałów. Niestety, dziś cały świat mody ma żałobę. W wieku 88 lat zmarł Paco Rabanne, architekt, który stał się “modowym guru”. Jego dzieła zna dziś prawie każdy. Nawet jeśli nie znasz się na modzie. Wystarczy, że w perfumerii miałeś okazję zobaczyć jego charakterystyczne perfumy, takie jak np. One Milion.

Enfant terrible francuskiego świata mody. Dlaczego tak oceniano wizjonera z Hiszpanii?

To proste. Paco Rabanne potrafił przekonać świat mody by ubierać… plastik bądź metal. A o co chodzi z tym enfant terrible? To z francuskiego “okropne dziecko”, a więc kogoś, kto potrafi łamać wszystkie reguły, kogoś nietaktownego. Czy tak można było określić Paco Rabanne? Być może. Pewne jest natomiast to, że jego dzieła szokowały, a zarazem zachwycały.

Moda to jedno, ale pamiętajmy, że Paco Rabanne to również twórca wielu popularnych na całym świecie perfum. Wyobraźcie sobie, że to przecież on oferuje perfumy o nazwie Calandre. A co to oznacza? Lepiej uważajcie – grill samochodowy. A jednak, jest to tak zwana ikona współczesnej kobiecości, jak określa Jose Manuel Albesa.

W wieku 88 lat zmarł Paco Rabanne, chociaż sam twierdził, że ma ich znacznie więcej

Modowy wizjoner, bo przecież to świetne określenie Paco Rabanne twierdził, że ma już kilka żyć za sobą. Uważał, że był kurtyzaną na dworze Ludwika XV. Mało tego, powiedział, że znał Jezusa, a także, że… odwiedzali go kosmici. Ostatecznie twierdził, że ma już 75 tysięcy lat. Cóż, artyści tak mają.

Paco Rabanne zmarł dziś, 03.02 we Francji. Pamiętajmy jednak, że może i faktycznie wizjoner odszedł, nadal została jego radykalna wizja mody, a przy niej dziedzictwo, które zostawił, będzie trwało przez wiele kolejnych pokoleń. RIP.

