Filling Pieces – marka, która od lat balansuje między światem high-endowej mody a streetwearem – właśnie zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję na sezon jesień-zima 2025. Nosi ona tytuł „UNITED BY RHYTHM” i, jak sama nazwa wskazuje, jest hołdem dla muzyki – tej, która nie zna granic i potrafi połączyć ludzi niezależnie od języka, kultury czy stylu życia. Zobacz szczegóły!

Filling Pieces UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025

Filling Pieces kolekcja UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025. Misja: połączyć modę z ulicą

Założyciel marki, Guillaume Philibert, od początku miał misję: zbudować most między luksusową modą a codziennym stylem ulicy. Chciał udowodnić, że design z duszą i przekazem może być dostępny szerzej – nie tylko dla bywalców fashion weeków. Każda kolekcja Filling Pieces to nie tylko ubrania, ale też opowieść o wspólnocie, różnorodności i kreatywności. Tym razem kluczową rolę odgrywa rytm – muzyka, która towarzyszy nam na co dzień i definiuje nasz nastrój.

Filling Pieces UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025

Rytm, który jednoczy

Nowa kolekcja celebruje moc dźwięków i ich wpływ na naszą codzienność. Projektanci inspirowali się tym, jak muzyka potrafi wywoływać emocje, jednoczyć tłumy i budować atmosferę. Jak sami mówią – rytm naszego życia to nie tylko melodia w słuchawkach, ale też puls miast, tempo pracy, bicie serca i energia wspólnych chwil. To właśnie ten puls Filling Pieces przenosi na ubrania.

Moda inspirowana dźwiękiem

Jak wygląda „UNITED BY RHYTHM”? Widać, że muzyczne wibracje przełożyły się tu na każdy detal. Dzianinowe wzory przypominają strukturę fal dźwiękowych, a warstwowość ubrań – układ muzycznych utworów. Wśród wyróżniających się elementów są mokasyny inspirowane głośnikami, dzianinowe swetry, polo z ukrytymi guzikami oraz grafiki przedstawiające winyle, instrumenty i DJ-ów. Kurtki zaprojektowano tak, by można je było nosić warstwowo – bo styl, podobnie jak muzyka, najlepiej brzmi w różnych aranżacjach.

Filling Pieces UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025

Kolory nocnego życia

Całość tętni energią i rytmem. Kolorystyka to połączenie głębokich odcieni zieleni i czerni – symbolizujących nocne życie – z subtelnymi tonami, które mają w sobie spokój i harmonię wspólnych momentów. Efekt? Kolekcja, która łączy klubowe emocje z codzienną wygodą.

Styl z zasadami

Nie można też pominąć kwestii jakości. Filling Pieces od lat stawia na zrównoważone podejście i materiały premium. W kolekcji jesienno-zimowej znajdziemy żakard, wełnę, dzianinę i bawełnę – tkaniny nie tylko piękne wizualnie, ale też trwałe, które z czasem zyskują charakter. Marka podkreśla, że chodzi nie tylko o wygląd, ale o uczciwy proces tworzenia, odpowiedzialność i szacunek do produktu.

Filling Pieces UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025

Wspólnota połączona rytmem

„UNITED BY RHYTHM” to coś więcej niż kolejna linia ubrań. To manifest wspólnoty – ludzi połączonych przez pasję, emocje i rytm. Każdy element kolekcji opowiada o tym, jak muzyka potrafi przekraczać granice i łączyć nas wszystkich w jednym, wspólnym bicie serca.

Gdzie kupić Filling Pieces UNITED BY RHYTHM jesień-zima 2025?

Kolekcję Filling Pieces „UNITED BY RHYTHM” można zobaczyć i kupić w warszawskim sklepie PRM przy ul. Żelaznej 51/53 (na terenie Fabryki Norblina) oraz online na ich stronie internetowej. Bo w końcu – niezależnie od tego, czy w twoich słuchawkach gra jazz, techno czy rap – rytm łączy nas wszystkich.