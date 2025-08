GEELY EX5 oficjalnie w Polsce. Wiem ile kosztuje! Zobacz!

O modelu GEELY EX5 wspominałam już wcześniej – wtedy wiedzieliśmy tylko, że marka szykuje się do wejścia na polski rynek, a elektryczny SUV ma być pierwszym przedstawicielem nowej oferty. Teraz wszystko stało się oficjalne: GEELY zadebiutowało w Polsce, przedsprzedaż EX5 właśnie ruszyła, a wraz z nią pojawiły się konkretne informacje, ceny i data pierwszych jazd testowych.

Geely Auto niebawem w Polsce. Na zdjęciu SUV GEELY EX5.

Jeśli więc czekaliście na potwierdzenie – mamy to. Marka rusza z kopyta, a EX5 wygląda na coś więcej niż ciekawostkę dla fanów motoryzacyjnych nowości.

Oficjalny start GEELY w Polsce

GEELY to nie nowicjusz – to jedna z największych marek samochodowych na świecie, należąca do Geely Holding Group (tej samej, która ma pod sobą Volvo (sprawdź nasz test XC40 B3), Polestara i Lotusa). Teraz wchodzi do Polski, a na pierwszy ogień idzie model EX5 – elektryczny SUV zaprojektowany z myślą o komforcie jazdy, nowoczesnych technologiach i przystępnej cenie.

Debiut został ogłoszony 4 sierpnia, a razem z nim wystartowała oficjalna przedsprzedaż. Co ciekawe, Polska jest jednym z pierwszych rynków w Europie, gdzie GEELY planuje mocniejsze działania a więc możemy spodziewać się, że to dopiero początek.

GEELY EX5 – teraz już z oficjalnym pakietem i konkretnymi danymi

O samym aucie tak, jak wspominałam, już pisałam: GEELY EX5 to w pełni elektryczny SUV, który może pochwalić się zasięgiem do 430 km (wg WLTP), przyspieszeniem 0-100 km/h w 6,9 sekundy i szybkim ładowaniem od 30% do 80% w 20 minut. Zbudowany został na platformie GEA – nowoczesnej bazie zaprojektowanej przez Geely Auto.

Teraz jednak dostaliśmy coś więcej niż dane techniczne – czyli konkretne warunki przedsprzedaży. A te mogą zainteresować nie tylko miłośników nowinek, ale też osoby, które rozważają przesiadkę na elektryka z powodów ekonomicznych czy flotowych.

Limitowana oferta specjalna – do 10 września

W ramach przedsprzedaży, która potrwa do 10 września 2025 r., GEELY przygotowało limitowaną ofertę z trzema benefitami:

leasing z ratą od 699 zł netto miesięcznie,

3-letni kontrakt serwisowy za 1 zł,

ładowarka Wallbox – również za symboliczną złotówkę.

Brzmi jak promocja? Trochę tak – i chyba właśnie o to chodzi. To pakiet startowy, który ma zachęcić do wypróbowania nowej marki bez zbędnego ryzyka i z dodatkowymi bonusami na początek.

Testy i salony, czyli… wrzesień będzie intensywny

Wiadomo też, kiedy będzie można zobaczyć EX5 na żywo. Już we wrześniu ruszają jazdy testowe, organizowane w największych miastach Polski. Auto będzie prezentowane w formie mobilnych ekspozycji typu pop-up, więc nie trzeba będzie jechać na drugi koniec miasta, żeby się do niego przymierzyć.

Również we wrześniu otwarte zostaną pierwsze salony dealerskie GEELY – na start w Warszawie, Katowicach i Gdańsku. Będzie tam dostępna pełna obsługa sprzedażowa i serwisowa, a kolejne lokalizacje mają być ogłaszane sukcesywnie.

Kto za tym stoi?

Za rozwój GEELY w Polsce odpowiada Jameel Motors – firma, która już działa w branży motoryzacyjnej i ma ambicję zrobić z GEELY markę rozpoznawalną nad Wisłą. Postawili na jakość, dostępność i nowoczesne podejście do sprzedaży – więc wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jednorazowa akcja.

GEELY EX5 – elektryczny SUV.

Podsumowanie: pierwsze koty za płoty

GEELY EX5 to nie tylko pierwszy model tej marki w Polsce – to także test, czy polski rynek jest gotowy na kolejną markę z Chin, ale z globalnym zapleczem. Oferta przedsprzedażowa jest konkretnie skrojona, warunki leasingu kuszące, a jazdy testowe tuż za rogiem.

Jeśli więc rozważacie zakup elektryka i nie jesteście przywiązani do znanych logotypów – warto śledzić temat. A już we wrześniu przekonamy się, jak GEELY poradzi sobie w bezpośrednim kontakcie z kierowcami. Przy okazji, jeśli chcecie poznać szczegóły, zaglądnijcie na stronę producenta: https://geelyauto.pl/.