Pamiętacie Hyundaie sprzed 15 lat? Popatrzcie teraz jak wygląda ten model. Hyundai KONA przyspiesza elektryfikację marki. Osobiście jestem przeciwnikiem elektryków, aczkolwiek jeśli ten model będzie tak dobry, bądź lepszy od poprzednika, nie mamy się czego obawiać. Chyba.

Jeśli chodzi o wygląd, KONA zaskakuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Z resztą, testowaliśmy elektryczną KONĘ kilkukrotnie i mogę powiedzieć jedno: marka potrafi przygotować dobry samochód, do którego trudno się przyczepić. I co ciekawe, mowa również o elektrykach, za którymi nie przepadam!

Hyundai KONA przyspiesza elektryfikację marki. Co to znaczy?

Marka zdecydowała się na przyspieszenie elektryfikacji, która gwarantuje pojawienie się 11 nowych elektryków Hyundaia do 2030 roku. Ja twierdzi Jaehoon Chang, prezes i dyrektor generalny Hyundai Motor Company, KONA i IONIQ odgrywają bardzo ważną rolę we wzmacnianiu pozycji marki jako producenta pojazdów elektrycznych. Ta sama marka wypuszcza przy okazji nowego PALISADE, który ma silniki benzynowe: 2.2, 3.5 i 3.8 litra. Hipokryci.

Koreańczycy doszli do wniosku, że pokażą wszystkie informacje techniczne dotyczące crossovera cechującego się futurystycznym wyglądem. Przede wszystkim, mamy do dyspozycji dwa akumulatory: 48,4 kWh oraz 65,4 kWh. Pierwszy ma oferować zasięg na poziomie 342 km (czyli przeznaczony do typowo miejskich warunków), drugi 490 km (tu już możemy “zaszaleć” i wybrać się na krótką podróż za miasto). Można również zauważyć, ze nowy elektryczny Hyundai KONA będzie oferował sporą moc: 155 KM w wersji bazowej i 217 KM w tej mocniejszej. W obu przypadkach mamy do dyspozycji 255 Nm momentu obrotowego.

Szkoda tylko, że nadal ładowanie będzie trwało wieki, a konkretnie według producenta ładowanie od 10 do 80 procent ma trwać 41 minut. Wychodzi więc na to, że KONA nie zostanie wyposażona w jakieś turbo szybkie ładowanie.

KONA ma mieć system i-Pedal czyli taki e-Pedal, który ma Nissan od dawna

Marka ostrożnie podchodzi o tematu pokazywania wszystkich nowości, jakie znajdą się na pokładzie nowego crossovera. Tak czy inaczej, kierowca ma otrzymać “pakiet wsparcia”, który ma pomóc w odzyskiwaniu energii. Mam na myśli i-Pedal, a więc coś podobnego do systemu znanego z np. Nissana Leaf. Chodzi o to, że jak puścicie gaz, auto znacznie mocniej hamować, przez co będziecie odzyskiwać energię. Pojawi się również technologia Vehicle-to-Load, która ma umożliwić ładowanie innego samochodu za pomocą akumulatora wbudowanego w naszą KONĘ. Już to widzę, jak ktokolwiek z tego korzysta.

Szczegóły na temat nowej KONY znajdziecie na stronie producenta.