I pod tym względem Polacy są gorsi od Niemców. Czy będzie lepiej?

Infrastruktura ładowarek do samochodów elektrycznych w Polsce, jak i popularność tych aut w naszym kraju stale wzrasta. W tym przypadku w dalszym ciągu Polacy są gorsi od Niemców. Pomimo tego, że wygląda to zdecydowanie lepiej, to jednak brakuje nam naprawdę dużo do naszych zachodnich sąsiadów.

Elektryki coraz popularniejsze w Polsce

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) ujawniło podsumowanie 2023 roku, które potwierdza, że samochody elektryczne stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Z danych przekazanych przez PSPA, w 2023 roku w Polsce zarejestrowano 19 612 pojazdów elektrycznych, co w porównaniu do 2022 roku jest wzrostem aż o połowę większym! Ogólny udział pojazdów BEV na polskim rynku wynosi 3,6%. Liczba ta, choć niewielka, wzrosła od poprzedniego roku o 0,9 procenta.

Liczba zarejestrowanych samochodów BEV w Polsce w 2023 roku wzrosła o połowę względem 2022 roku. Fot. MenWorld

Przeczytaj także: Nowy Jork stoi przez elektryki. Kolejki i godziny czekania na ładowarkę

Mimo wzrostów udział samochodów elektrycznych na polskim rynku wciąż jest ponad 4-krotnie niższy względem średniej unijnej. Nie jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii, ponieważ słabszy wynik odnotowano w trzech państwach członkowskich (w Chorwacji, Czechach i na Słowacji), ale od liderów regionu CEE dzieli nas bardzo duży dystans. Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA

Jest kogo gonić! Polacy są gorsi od Niemców

Elektryfikacja rynku motoryzacyjnego w Polce w porównaniu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wygląda bardzo słabo, więc jest do czego dążyć. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest liczba dotacji, jakie inne kraje przekazują obywatelom, aby ci decydowali się na kupno takiego auta. Badacze twierdzą, że jeśli udałoby się wprowadzić parę zmian związanych z dofinansowaniem rynku, w 2023 roku można by zanotować nawet do 45 tys. nowych rejestracji, czyli dwa razy więcej niż wynosi rzeczywista liczba z poprzednich dwunastu miesięcy.

Niemcy w grudniu 2023 roku zarejestrowali prawie trzy razy więcej samochodów elektrycznych niż Polacy w całym 2023 roku! Fot. MenWorld I pod tym względem Polacy są gorsi od Niemców. Czy będzie lepiej? Fot. MenWorld

Pod tym względem Polacy są gorsi od Niemców, którzy generują naprawdę imponujące liczby. Okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi zarejestrowali ponad 54 600 samochodów całkowicie elektrycznych w samym grudniu 2023 roku! Związek Przemysłu Motoryzacyjnego w Niemczech (VDA) zdradza, że w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w Niemczech zarejestrowano aż 524 200 pojazdów BEV.

Jeśli chodzi o ładowarki, to w Polsce w poprzednim roku powstało 1514 nowych punktów ładowania, co oznacza, że w Polsce obecnie jest łącznie 5.933 ogólnodostępnych punktów (3.282 stacje).

Źródło: PAP