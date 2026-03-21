Zapytali ile mieć gotówki w domu. MSWiA dało jasną odpowiedź

Czasy są… jakie są. Każdy o tym wie, że wystarczy chwila na tym niepewnym świecie, a jesteśmy odcięci od prądu i od Internetu. Efekt? Nie zapłacisz za nic, więc nie kupisz jedzenia i innych podstawowych rzeczy. Ile mieć gotówki w domu? Jedna z popularnych redakcji w Polsce zadała to pytanie MSWiA. Odpowiedź jest konkretna, chociaż kwota może zależeć od wielu kwestii.

MSWiA wyjaśnia ile mieć gotówki w domu.

Byłem kiedyś w dużym markecie. Każdy z koszykiem, często produkty zapakowany po samą górę. Podchodzę do kas i mocno zdziwiony zauważam, że wiele osób rezygnuje z zakupów. Dlaczego? Problemem była awaria terminali – wszystkich. Nie dało się zapłacić metodą cyfrową, jedynie za pomocą gotówki. I tu problemem jest… duży rozwój technologiczny w naszym kraju. Wyprzedzamy wiele europejskich państw pod tym względem. Blik, szybkie przelewy – szczególnie młodzi nie chcą już nosić gotówki, ponieważ uważają, że nie jest to nic fajnego i wygodnego. Okazuje się jednak, że posiadanie gotówki – nie tylko w portfelu, ale i w domu, powinno być obowiązkiem.

Brak gotówki = brak wolności

Oczywiście, możesz się śmiać, że wysnuwam tu jakieś teorie spiskowe ale uwierz, gotówka to wolność i będę to powtarzał do końca życia. Płacąc nią za zakupy, nie zostawiasz po sobie śladu. Nikt nie wiedział co kupiłeś, za ile i tak dalej. Oczywiście, że banki będą wymuszać na nas płatności cyfrowe, gdyż przede wszystkim, zarabiają na tym ogromne pieniądze. Tak czy inaczej, wystarczy taka sytuacja jak wspomniana awaria w sklepie i nie kupisz sobie nawet suchej bułki.

Wszyscy doskonale widzimy to, co dzieje się na świecie, prawda? Konflikty zbrojne na każdym kroku powodują, że o awarię nie trudno. Ataki hackerskie? Te również się zdarzają. Nawet nie mam tu na myśli problemów z dostępnością do konkretnego banku ale wystarczy brak dostępu do Internetu czy do prądu i mamy kłopoty. Odpowiedzią na to wszystko jest właśnie gotówka, z której absolutnie zrezygnować nie możemy. OK, nasuwa się więc pytanie – ile pieniędzy przechowywać w domu? Redakcja portalu Telepolis zapytała o to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pytanie było proste i treściwe: jaką kwotę zabezpieczyć na sytuację kryzysową?

Ile mieć gotówki w domu? MSWiA wyjaśnia

Redaktorzy otrzymali odpowiedź niekoniecznie informującą, jaka konkretnie kwota jest tą, którą powinniśmy przechowywać w domu, jednak MSWiA dość jasno i sensownie wyjaśniła, jak to powinno wyglądać. W skrócie, musi to być kwota, która będzie dopasowana do potrzeby rodziny. I ma to sens, ponieważ tylko my wiemy, ile wydaje nasza rodzina. Pewne jest to, że powinniśmy zabezpieczyć się na minimum trzy doby, jednak lepiej zabezpieczyć się na dłuższy okres – tydzień, a może nawet miesiąc.

Kolejna cenna informacja, jaką uzyskali dziennikarze Telepolis to informacja dotycząca konkretnych banknotów, jakie powinniśmy przechowywać. Nie zbierajcie tylko jednego pliku. Lepszym pomysłem jest zapas gotówki w różnych nominałach. Do tego wydaje mi się, że warto zabezpieczyć nie tylko złotówki, ale również euro i dolary. Tak dla „świętego spokoju”.

Ile przechowywać pieniędzy w domu?

Wiesz już, że to kwestia indywidualna. Jedna osoba przeżyje cały dzień za stówkę, drugiej będzie brakować tysiąc złotych. Wydaje mi się, że świetną opcją jest przechowanie pieniędzy, które wystarczą np. na zapłacenie rachunku przez trzy miesiące. Oczywiście, powinniśmy też przeanalizować to, ile wydajemy na jedzenie. Najlepiej więc posiadać kwotę, która wystarczy na pełne przeżycie przez wspomniany okres. Wtedy możemy czuć się pewnie w przypadku sytuacji, w której będziemy „odcięci” całkowicie od dostępu do cyfrowych pieniędzy.

Ile odkładać z miesięcznej wypłaty?

Rzecz jasna, nie jest to takie łatwe, jeśli zarabiamy mało, jednak każdego miesiąca powinniśmy odkładać pewną kwotę, by budować sobie pewne zabezpieczenie. Zamiast te pieniądze przechowywać na koncie, możemy je zatrzymać w domu. Ile powinniśmy miesięcznie odkładać? Według różnych źródeł powinniśmy korzystać z zasady 50/30/20. Co to takiego? Wyjaśniam. 50% to część, którą wydajemy na rachunki. Mowa o czynszu, jedzeniu czy opłatach. 30% naszych dochodów miesięcznych można wydawać na rozrywkę i hobby. Pozostałe 20% powinno być wykorzystywane jako oszczędności. Należy również pamiętać, że wiek, w którym zaczniemy oszczędzanie ma znaczenie. Im szybciej zaczniemy, tym więcej pieniędzy odłożymy.

