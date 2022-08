Patrząc wstecz i przypominając sobie wiosnę 2020 roku, kiedy to pandemia COVID-19 „zaatakowała” świat, istniały obawy, że konsekwencje, jakie wywoła ta sytuacja, odbiją się na światowej gospodarce gorzej, niż kryzys finansowy w 2008 roku. Cała ta sytuacja przestraszyła inwestorów, co wywołało liczne zawirowania na rynkach finansowych. W rzeczywistości jednak, okresy takie jak te, mogą zaoferować wiele korzystnych możliwości finansowych. Jak wygląda inwestowanie w nieruchomości w 2022? Jak zacząć od zera? Podpowiadamy.

Dlaczego kryzys finansowy to szansa do zarobku?

Patrząc wstecz na ostatni kryzys, możemy zauważyć, że w krótkim okresie, wstrząsnął rynkami finansowymi zdecydowanie mocniej niż jakikolwiek kryzys wcześniej. Byliśmy świadkami wielkich spadków. Dla przykładu, w tamtym okresie odnotowano największy spadek na giełdzie w historii.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i inne renomowane instytucje przewidziały, że spadek PKB spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 będzie gorszy, niż “Wielka Recesja”, która miała miejsce w 2008 roku. Co więcej, wojna na Ukrainie również mocno negatywnie wpłynęła na światową gospodarkę. Wielu inwestorów widzi szybki spadek wartości swoich inwestycji, niemniej jednak dla wielu jest to świetna okazja do zarobienia pieniędzy.

Historycznie rzecz biorąc, kryzysy zmieniały alokację aktywów i pomagały wielu wybitnym inwestorom w wybiciu się na rynku. Kryzysy nie zdarzają się zbyt często, jednak kiedy dochodzi do takich sytuacji, by czerpać korzyści ze spadających cen, ważne jest to, aby działać szybko. Mądry inwestor zachowuje spokój i unika paniki, niezależnie od sytuacji. Jeśli panika podczas kryzysu udzieli się również Tobie i wycofasz wszystkie zainwestowane pieniądze, są szanse, że po zakończeniu kryzysu nie będziesz wśród wygranych.

Idealnym przykładem jest tutaj Warren Buffet, legendarny inwestor, który znany jest z zachowania wartości i długoterminowych strategii inwestycyjnych. Jeden z jego cytatów – “Bądź ostrożny, gdy inni są zachłanni i zachłanny, gdy inni są ostrożni”, najlepiej opisuje jego działania podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku. Kiedy wszyscy wpadli w panikę i sprzedawali swoje aktywa, Buffet identyfikował te, których ceny nagle spadły, a zachowały swoje podstawowe wartości. Tym sposobem wykupił ona znaczącą części udziałów w Goldman Sachs, General Electric i Dow Chemical.

Inwestowanie w nieruchomości w 2022 – jak zacząć od zera?

Ignorancja wywołuje panikę

W marcu 2020 roku, kiedy to przyszłość nie była do końca jasna, rynki finansowe zaczęły spadać w rekordowym tempie. Kiedy okazało się, że wszystkiemu winna była pandemia, rynki finansowe odbiły się od dna jeszcze szybciej, niż tam się znalazły. Ignorancja od zawsze była największym wrogiem rynków finansowych. Sytuacja ta powtórzyła się w lutym, w momencie wizji ataku Rosji na Ukrainę, kiedy to Stany Zjednoczone ostrzegły Federację Rosyjską przed konsekwencjami ataku zbrojnego na naszych wschodnich sąsiadów. Na rynkach finansowych ponownie zaobserwowano duże spadki, a panika wisiała w powietrzu.

Po kilku dniach ziścił się najczarniejszy scenariusz – Rosja zaatakowała Ukrainę. Bardzo ciekawe jest jednak to, że rynki finansowe pozytywnie zareagowały na tę informację. Jak więc to możliwe, że najmroczniejszy scenariusz dla milionów ludzi okazał się dobrą wiadomością dla rynków finansowych? Jest to tylko kolejny przykład, jak rynki finansowe potrafią wyolbrzymiać wszystko w obliczu niepewności.

Panika spowodowana niepewnością zazwyczaj powoduje większy chaos na rynkach finansowych, niż najgorszy możliwy scenariusz w sytuacji kryzysowej. W tak niepewnych czasach rynki finansowe nie odzwierciedlają rzeczywistości, ale raczej psychologiczny stan inwestorów. Dlatego wielu doświadczonych inwestorów, którzy zachowują spokój w takich okresach, potrafi utrzymać swój stały zysk.

W takim razie, w co zainwestować? Krótko mówiąc – nieruchomości to Twoja bezpieczna przystań na okres recesji. Jak wygląda inwestowanie w nieruchomości w 2022? Jak zacząć od zera? Podpowiadamy, jak powinno wyglądać „mądre” wejście w ten rodzaj biznesu.

Inwestowanie w nieruchomości w 2022 – jak zacząć od zera?

Panika krótkoterminowa, a wartość długoterminowa

W niepewnych czasach inwestorom bardzo łatwo jest zalogować się na swoje konto papierów wartościowych i sprzedać wszystko pod wpływem impulsu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Tego samego nie można powiedzieć o nieruchomościach. Sprzedaż nieruchomości nie jest czymś, co można zrobić pod wpływem emocji – z komputera, w domu, ot tak. Dlatego też na rynku nieruchomości nie odnotowano dużego spadku. Co prawda, spadek był widoczny, jednak tylko w liczbie transakcji, ponieważ decyzja o sprzedaży lub kupnie była po prostu odkładana.

Oczywiście, nie oznacza to, że w dłuższej perspektywie kryzys nie dosięgnie rynku nieruchomości. Historia jednak pokazała, że rynek nieruchomości zawsze stawał na nogi po wszystkich kryzysach, a wartość samych nieruchomości stale rosła. Przykładem jest kryzys gospodarczy z 2008 roku, który z perspektywy czasu dał wyjątkową okazję do nabycia nieruchomości po mocno zaniżonych cenach.

Inwestowanie na rynkach finansowych w okresie kryzysu i silnego spadku nazywa się “łapaniem noży” (z ang. catching knives). Może okazać się wielką okazją, jednak warto pamiętać, że nie bez powodu cały ten proces nazywa się “łapaniem noży”. Może okazać się katastrofalny w skutkach. Nie wszystkie firmy są w stanie przetrwać kryzys, a jeśli podmiot ogłosi bankructwo, tanio nabyte akcje nie będą wtedy nic warte.

Jednakże tego samego nie można powiedzieć o rynku nieruchomości. Bez względu na to, co dzieje się ze światową gospodarką, mieszkanie w stolicy w dalszym ciągu jest mieszkaniem w stolicy, więc popyt na tego typu nieruchomość zawsze będzie. Dlatego warto być ostrożnym i wybierać odpowiednie klasy aktywów do inwestowania w czasie kryzysu. Zwłaszcza te, w których widać długoterminową wartość. Dobrze zlokalizowane nieruchomości to zdecydowanie jedno z nich!

Kupowanie nieruchomości to inwestycja, na którą nie każdego stać, dlatego też w takim przypadku bardzo przydatne są platformy do inwestowania w nieruchomości. Możemy zacząć od niewielkich kwot, nawet tych rzędu 100 Euro. W naszym ostatnim artykule wyjaśniliśmy, w jaki sposób zarejestrować się na Reinvest24 i zacząć zarabiać 15 proc. rocznie na inwestowaniu w rynek nieruchomości. Przypominam link: Jak inwestować w nieruchomości mając tylko 100 euro?

Inwestowanie w nieruchomości w 2022. Odbierz bonus powitalny w wysokości do 1000 euro

Platforma Reinvest24 przyzna bonus powitalny na konto każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się i zainwestuje w dowolny projekt na rynku pierwotnym na platformie Reinvest24 w okresie od 01.07.2022 do 30.11.2022 (włącznie) za inwestycje dokonane w okresie 30 dni od pierwszej rejestracji.

Obowiązują następujące stawki bonusowe:

● Zainwestuj od 500 do 1999 EUR, uzyskaj premię w wysokości 25 EUR

● Zainwestuj od 2000 do 9999 EUR, a otrzymasz 50 EUR

● Zainwestuj od 10 000 do 99 999 EUR, zyskaj 200 EUR

● Zainwestuj od 100 000 -… Eur, zyskaj premię w wysokości 1000 Eur

Pod tym linkiem znajdują się wszelkie warunki tej kampanii. Zachęcamy do sprawdzenia platformy oraz inwestowania. Kto wie, może zaczynając od małych kwot, za jakiś czas będziecie obracali naprawdę dużymi pieniędzmi? Tego z pewnością Wam życzymy!