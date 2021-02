Jak wybrać idealne jeansy dla naszej wybranki?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Spodnie typu jeansy cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicielek płci pięknej. Nie ma się temu co dziwić, gdyż są one niezwykle funkcjonalne oraz rzecz jasna atrakcyjne pod względem wizualnym. Nie sposób zaprzeczyć także temu, iż spodnie jeans damskie można zestawiać z naprawdę wieloma elementami garderoby. Aby jednak być w stu procentach zadowoloną z jeansów, należy starannie je wybrać.

Przede wszystkim wygoda

Najważniejsze jest to, aby spodnie, a więc także i jeansy były wygodne. W przeciwnym bowiem razie nie będziemy chciały często ich nosić. Należałoby zatroszczyć się więc o dobór odpowiedniego rozmiaru. Nie warto wybierać zbyt luźnych spodni, bo nie podkreślą atutów naszej sylwetki. Zbyt obcisłe spodnie także nie będą trafionym rozwiązaniem, bo podkreślą mankamenty naszej sylwetki. Jeansy powinny więc być dopasowane, ale nie mogą krępować naszych ruchów. Kluczem do sukcesu jest także dobór odpowiedniego fasonu spodni. Nie jest to jednak tak proste jak mogłoby się na pozór wydawać. Należałoby więc przymierzyć kilka lub nawet kilkanaście różnych modeli, zanim zdecydujemy się na zakup tego konkretnego. Jednym kobietom lepiej może być w biodrówkach, a inne mogą dobrze czuć się wyłącznie w spodniach z wysokim stanem. Jeśli zależy nam na komforcie, koniecznie zdecydujmy się na model z kieszeniami. Będziemy mogli schować w nich klucze, a także portfel czy telefon. Zdecydowana większość jeansów posiada kieszenie zarówno po bokach jak i z tyłu, na pośladkach.

Jaki kolor jeansów?

Kluczową kwestią, na jaką należy zwracać uwagę przy doborze spodni jest ich kolor. Największym zainteresowaniem cieszą się klasyczne odcienie spodni, takie jak jasny błękit, czerń czy ciemny granat. Tego typu spodnie są idealne przede wszystkim na co dzień. Nie sposób jednak zaprzeczyć temu, że bardzo dobrze prezentują się również spodnie białe. Jeansy w kolorze białym warto nosić w szczególności latem. Wspaniale kontrastować będą z mocno opaloną skórą. Wiele przedstawicielek płci pięknej stara się podążać za trendami modowymi. Jeśli należymy do tej grupy, zastanówmy się, czy model, po który sięgamy nadal jest w modzie. Współcześnie modne są jednak zarówno klasyczne jeansy o prostym kroju jak i rurki oraz dzwony. Dużym zainteresowaniem cieszą się również spodnie szarpane, z dziurami i przetarciami. Mogą być one umiejscowione na kolanach czy łydkach. Poszarpane spodnie stanowią idealne rozwiązanie na rockowy koncert ze znajomymi. Sprawdź ofertę jeansów na https://bigstar.pl/c-spodnie-jeans-damskie