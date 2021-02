Jak zarabiać w młodym wieku? Praktyczne porady.

Każdy z nas pewnie znalazł się teraz w sytuacji, gdzie z pieniędzmi jest troszeczkę trudniej. Ale cóż, taki mamy klimat… Koronawirus zapewne wielu z nas przyniósł wiele przykrości. Mam na myśli zwolnienie z pracy, czy brak możliwości znalezienia jakiejś dorywczej pracy. O ile osoby z doświadczeniem raczej sobie poradzą, o tyle młodzież może mieć z tym problem. Jak zarabiać w młodym wieku? Postaram się podpowiedzieć.

Sprzedaż niepotrzebnych rzeczy – łatwy zarobek

Jak zarabiać w młodym wieku? Zacznijcie od… wyprzedaży rzeczy, które nie są wam potrzebne. Na pewno wielu z nas ma sporo „gratów”, które zalegają w domu. Po co więc mają leżeć i tracić na wartości? Skoro i tak czegoś nie używamy, to dlaczego nie moglibyśmy tego sprzedać? Może to być jakaś elektronika, książka, zabawka. Zajrzyjmy również do szafy, bo może mamy coś, z czego wyrośliśmy, bądź coś, co nam się już nie podoba, a ktoś będzie chciał to kupić. Nie pozwólmy by nasze rzeczy się kurzyły i bez sensu leżały w kącie. W tej chwili żyjemy w świecie Internetu, więc sprzedaż nie jest trudna. Wystarczy wystawić dany przedmiot na takich portalach jak OLX.pl, czy Vinted.

Jak zarabiać w młodym wieku? Postaw na korepetycje. Na tym też możesz zarobić

Jeśli mamy zdolności do uczenia kogoś, to możemy na tym zwyczajnie zarabiać. Może jesteś na studiach i będziesz mógł swoim rówieśnikom pomóc w nauce? Oczywiście odpłatnie. Wiele osób nie radzi sobie z rozległym materiałem, czy to na studiach, czy w liceum, czy w szkole podstawowej. Za taką pracę jesteśmy w stanie zarobić nawet do 100 zł za godzinę. Jeśli już zakończyłeś edukację szkolną to może jesteś w stanie zarobić na tym, co robisz, bądź na tym, na czym się znasz najlepiej. Na przykład jeśli jesteś programistą to zawsze możesz uczyć innych, przyszłych programistów podstaw języków programowania. Gdzie szukać chętnych na korepetycje? Jest wiele portali dla korepetytorów, najczęściej płatnych, ale nie jest to jedyne wyjście. Możesz ogłosić się na przykład na OLX.pl, ale również na różnych grupach na Facebooku.

Pomoc sąsiadom – tak też można

W czasach, w których żyjemy wszyscy boją się o swoje zdrowie. Wiele osób, szczególnie starszych unika wychodzenia z domu. Może masz sąsiadów, którzy mają zwierzęta? Jako młody człowiek możesz wyprowadzać je na spacery. Zapewne nie będziesz zbierał za to kokosów, ale grosz do grosza i uzbiera Ci się góra grosza. Nie tylko wychodzenie na spacery można zaproponować. Możesz również zapytać o robienie zakupów, pomoc przy zwykłych domowych pracach. Mamy teraz zimę, ale już niedługo na podwórkach będzie rosła trawa, którą ktoś będzie musiał skosić. Nie każdy ma na to czas, więc woli to komuś zlecić. Dla Ciebie będzie to fajna opcja na zarobek.

Jak zarabiać w młodym wieku? Możesz spróbować inwestycji

Jeśli masz jakieś swoje oszczędności to oczywiście możesz je zainwestować, aby przynosiły ci zyski. Ale uwaga, jest to dość ryzykowny pomysł. Mając powyżej 18 lat możesz zainwestować na giełdzie swoje pieniądze i kupić akcje. Pamiętaj, w ciągu krótkiego czasu możesz stracić na prawdę dużą sumę tego, co zainwestowałeś. Oczywiście, równocześnie możesz bardzo dużo zyskać. Chcąc zacząć grać na giełdzie, lepiej będzie jak sam poznasz jak to wygląda. Wiele serwisów umożliwia granie wirtualnymi pieniędzmi, gdzie widzisz jak rynek się zachowuje. Jest to na pewno dużo bezpieczniejsze, niż zaczynanie z grubej rury, to znaczy od wpłacania własnych pieniędzy.

Praca przez Internet – tak też się da

Jak zarabiać w młodym wieku? W Internecie znajdziemy wiele portali, gdzie ludzie szukają osób do pracy. Jest ona o tyle przyjemna, że nie wychodząc z domu pracujesz, a pieniądze same wpływają na Twoje konto. Możesz robić ankiety, tworzyć teksty, projekty graficzne. Przeszukując różne zakątki Internetu, może Ci się trafić naprawdę coś ciekawego, z czego będziesz zadowolony. Rozwój daje nam wiele możliwości. Internet jest o tyle dobrą opcją, ze znajdziemy tam wszystko. Nawet pracę. Wystarczą tylko chęci i czas na poszukiwania.

Brak pieniędzy to dosyć duży problem. Jak zarabiać w młodym wieku? Mimo, że nie uważam, że pieniądze są najważniejsze w życiu, to jednak dają wiele możliwości. Dzięki nim możemy sobie pozwolić na rozwój naszych pasji. Ciężko byłoby bez nich sobie poradzić. Mam nadzieję, że chociaż te kilka pomysłów, które przedstawiłem w tym artykule, jakoś Was zainspirują. Jeśli macie inne pomysły, dajcie znać w komentarzach!