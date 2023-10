Doskonale pamiętam czasy, gdzie gotowe PC-ty były największym złem tego świata. Czasy się zmieniają, a jeśli ktoś zapyta jaki komputer do gier kupić, dziś z pełną świadomością zasugeruję sprzęt oferowany przez producentów lub sklepy. Jednym z nich jest X-kom G4M3R, czyli PC do gier, który został mocno zaktualizowany. Co takiego się zmieniło?

PC do gier. Nowy komputer X-Kom G4M3R.

Rynek komputerów stale się rozwija. Dziś kupisz topowe podzespoły, a za rok wyjdą nowe, znacznie lepsze. Tak działa ten biznes i nic na to nie poradzimy. Dlatego też popularna sieć sklepów x-kom idzie z duchem czas. Efekt? Znaczny lifting swoich komputerów do gier. Może nawet nie jest to lifting, a nowa generacja? Zmian jest na tyle, że chyba raczej można mówić o zupełnie nowej odsłonie PC-tów G4M3R. Producent komputerów twierdzi, że są cichsze i wydajniejsze. Jeszcze nie testowałem, więc się nie wypowiadam.

Szukasz PC do gier? Powinna zainteresować Cię seria x-kom G4M3R

Komputer do gier to ważna sprawa. Oczywiście, oprócz rozrywki może nam służyć do pracy. Dlatego też warto zainwestować w sprzęt, który będzie cechował się zarówno odpowiednią wydajnością, jak i wysoką kulturą pracy. Podobno taka jest nowa seria x-kom G4M3R. Dlaczego? Przede wszystkim warto wspomnieć o współpracy z popularnym producentem obudów – Fractal Design. Zastosowana obudowa ma odpowiadać za właściwą cyrkulację powietrza i z doświadczenia wiem, że tak będzie. Dodatkowo x-kom oferuje autorskie systemy chłodzenia. W zależności od modelu, będzie to chłodzenie wodne (Hero+) lub powietrzne (Hero). W obudowie pojawią się również nowe, wolnoobrotowe wentylatory.

Komputery z odświeżonej serii zostały wyposażone w najnowsze płyty główne obsługujące pamięć RAM typu DDR5. Pojawia się również możliwość połączenia z siecią bezprzewodową za pomocą Wi-Fi 6E i z peryferiami za pośrednictwem Bluetooth 5.0. Na płytach głównych ulokowane są nowe porty USB typu C. Co jeszcze? Komputery są wyposażone w procesory Intel Core – zarówno trzynastej, jak i czternastej generacji, a także CPU AMD Ryzen 700. Rzecz jasna, wszystko zależy od konfiguracji. PC-ty mają także topowe karty graficzne NVIDIA. Mowa o modelach GeForce RTX 4000. Karty graficzne oczywiście różnią się w zależności od specyfikacji, którą wybierzemy.

Jak komputer do gier to i efekty wizualne

Co prawda nie jest to dla mnie priorytet, ale wiele osób zwraca na to uwagę. Mowa oczywiście o efektownym projekcie obudowy, a także kwestiach wizualnych – mam. tu na myśli oświetlenie. PC do gier x-kom został wyposażony w podświetlenie RGB, które w połączeniu z przezroczystym bocznym panelem obudowy będzie świetnie się prezentować. Z resztą, zobaczcie sami jak wyglądają nowe komputery do gier. Wystarczy kliknąć tutaj.

