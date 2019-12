Jaki smartfon kupić? Ranking smartfonów grudzień 2019

Zbliża się okres świąteczny, dlatego też wiele osób pod postacią prezentu na gwiazdkę chce sprawić komuś lub… sobie nowy telefon. Nasuwa się pytanie, jaki smartfon kupić? Wychodzę z pomocą. Oto ranking smartfonów grudzień 2019. Ostatni już tego typu artykuł o urządzeniach mobilnych w tym roku!

Przygotowując ranking smartfonów grudzień 2019 miałem na uwadze, w sumie jak zawsze modele zarówno z niskiej, średniej jak i wysokiej półki. Wiele osób przecież nie wie jaki smartfon kupić niezależnie od tego, czy ma do wydania 500, 1500 czy 4000 złotych. Co ciekawe, smartfony do 2000 zł wcale nie odbiegają dość mocno od flagowców za tysiąc zł więcej. Warto więc rozważyć modele czasami nieco tańsze, a równie dobre. Z kolei pieniądze zaoszczędzone możemy przecież wydać na przykład na dobre słuchawki, bądź inny gadżet.

Motorola Moto G7 Play – budżetowy model z dużymi możliwościami

Ranking smartfonów grudzień 2019 otwiera Motorola Moto G7 Play. Jeśli zastanawiacie się jaki smartfon kupić w cenie nieprzekraczającej sześciuset złotych ten model będzie bardzo dobrym wyborem. Mało tego, jeśli będziecie mieli szczęście kupicie ten smartfon za 450 zł co jest wręcz wyśmienitą ofertą. Mieliśmy okazję swego czasu testować zarówno G7 Power, jak i G7 Plus i zawsze Motorola zachwycała nas rewelacyjnym wręcz stosunkiem ceny do jakości. Przede wszystkim warto zauważyć, że producent ten ogranicza modyfikacje Androida do minimum. Ba, tak naprawdę otrzymujemy fabryczny soft z kilkoma fajnymi funkcjami. Mowa między innymi o potrząśnięciu w celu aktywacji latarki, bądź położeniu smartfona “pleckami” do góry, aby wyciszyć przychodzące połączenie. Motorola Moto G7 Play cechuje się 5,7-calowym wyświetlaczem Max Vision HD+, który oferuje rozdzielczość 720 x 1512 pikseli. Oprócz tego nieco starszy, ale nadal dobry procesor Qualcomm Snapdragon 632. Moto G7 Play skrywa również 2 GB pamięci RAM i 32 GB miejsca na dane, które możemy zwiększyć dzięki karcie pamięci typu microSD. Producent zastosował akumulator o pojemności 3000 mAh, który zapewnia pracę przez minimum jeden dzień. Aparat z tyłu ma 13-mpix, z przodu natomiast 8-mpix.

Motorola Moto G7 Play

Jaki smartfon kupić? Może Huawei Y7 za około 600 zł?

Kolejny fajny i tani smartfon to Huawei Y7 z roku modelowego 2019. Przede wszystkim plus za praktycznie pozbawiony ramek ekran FullView, który skrywa jedynie obiektyw przedniego aparatu. Oferuje on 8-mpix, co pozwoli na wykonywanie fajnych zdjęć typu selfie. Wracając do wyświetlacza, mamy tu do dyspozycji ekran o przekątnej 6,26 cali, który wyświetla obraz w rozdzielczości 720 x 1520 pikseli. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 450 to dość stara jednostka, jednak nadal w zupełności nadaje się do komfortowej obsługi większości aplikacji. Procesor jest wspierany przez 3 GB pamięci RAM. Oprócz tego mamy 32 GB pamięci wbudowanej, którą możemy, rzecz jasna zwiększyć dzięki karcie pamięci microSD. Z tyłu umieszczono dwa aparaty: 13 i 2-mpix. Takie rozwiązanie pozwoli na wykonywanie fajnych fotek z efektem rozmycia tła. Model ten oferuje również panoramiczny tryb zdjęć. Producent zdecydował się na umieszczenie pojemnego akumulatora, który oferuje aż 4000 mAh. Jeśli więc chodzi o ranking smartfonów grudzień 2019, Huawei Y7 będzie dobrą propozycją dla kogoś, kto posiada budżet nie przekraczający 600 zł. Osoba, której zależy na bardzo cienkich ramkach będzie z tego modelu zadowolona.

Huawei Y7 (2019)

Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ranking smartfonów grudzień 2019 – modele kosztujące powyżej 1000 zł

Jaki smartfon kupić za około 1000 zł? Na przykładzie Xiaomi Redmi Note 8 Pro widzimy, że wcale nie trzeba wydawać pliku gotówki na urządzenie, które będzie cechować się dobrymi parametrami. Przede wszystkim model ten wyposażony jest w bardzo dobry, 6,53-calowy ekran wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli. To daje bardzo wysoką jakość, a więc i znaczny komfort użytkowania. Kolejną rzeczą jest ośmiordzeniowy, wydajny procesor MediaTek Helio G90T. Jest to bezpośrednia konkurencja dla Snapdragona 855 Plus, a więc jak widać procesora z wyższej półki. Oprócz tego w Xiaomi Redmi Note 8 Pro znajdziecie 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, którą możecie powiększyć dzięki microSD. Akumulator o pojemności 4500 mAh pozwoli na komfortową pracę nawet przez dwa dni. Kurczę, pamiętam czasy Nokii E52, kiedy to przez dwa tygodnie pracowała na jednym ładowaniu… No, ale Snapchata czy Instagrama bym tam nie uruchomił. Ciekawie wygląda też kwestia aparatu. Z przodu 20-mpix, a więc do selfie wręcz wyśmienity. Z tyłu natomiast mamy aż cztery matryce: 64+8+2+2 Mpix. Wyobrażacie sobie, jakie ten aparat może robić świetne zdjęcia? Jak dla mnie, jeśli chodzi o ranking smartfonów grudzień 2019 Xiaomi Redmi Note 8 Pro wygrywa w kategorii średniej półki.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Jaki smartfon kupić z dużym ekranem? Oto Huawei P Smart Pro. Witaj piękny wyświetlaczu bez jakichkolwiek notchy i tym podobnych

To zaskakujące, że producenci smartfonów nie boją się tworzyć świetnych modeli z średniej półki, które praktycznie nie odbiegają jakością flagowcom. Oczywiście, w niektórych kwestiach może być tak, że jednak ten z wyższej półki będzie lepszy, jednak większość z nas, zwykłych, szarych ludzi tak naprawdę w stu procentach wykorzysta możliwości średniaka, a nie flagowca. Wróćmy jednak do kolejnego bohatera tego artykułu, a więc Huawei P Smart Pro. To jeden z najnowszych modeli w tym zestawieniu. Cechuje go przede wszystkim ekran Ultra FullView bez żadnych wcięć w, grubych ramek i tak dalej. Duży, 6,59-calowy ekran wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli. Co ciekawe, wyświetlacz stanowi 91% wielkości telefonu. Robi to wrażenie, prawda? To dzięki temu, że przedni aparat 16-mpix ukryto wewnątrz obudowy. Według producenta wysuwa się w niespełna sekundę, a więc całkiem znośnie. Nie tak dawno Karol recenzował Oppo Reno, który to oferuje podobne rozwiązanie. Zostając przy aparatach, warto wspomnieć, że z tyłu znajdziemy trzy obiektywy: 48, 8 i 2-mpix. Producent chwali się, że model ten może wykonać bardzo dobrej jakości fotki także w słabych warunkach oświetleniowych. Oprócz tego warto wspomnieć o wydajnym, ośmiordzeniowym CPU Kirin 710F, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Bateria w tym przypadku ma 4000 mAh. Szkoda tylko, że zapomniano o tym naprawdę szybkim ładowaniu.

Huawei P Smart Pro

Witamy w świecie flagowców. W tym przypadku ranking smartfonów grudzień 2019 otwiera Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro nie tak dawno testowany był przez Kacpra, dlatego też nie będę bardzo rozpisywał się na temat tego modelu. Tak czy inaczej jeśli nie wiecie jaki smartfon kupić z górnej półki uważam, że P30 w wersji Pro jest propozycją godną uwagi. Chodzi głównie o dobry ekran OLED, szybkość działania oprogramowania, wyśmienity aparat, oraz wydajna bateria. Kacper narzekał jednak na mocno wystający moduł aparatu, czy przeciętny jak na tą klasę obiektyw umieszczony na przodzie. Niestety zabrakło również gniazda audio mini-jack 3,5 mm. Tak czy inaczej, P30 Pro otrzymał ocenę 8/10, co jest dobrym wynikiem. Od siebie dodam jeszcze, że model ten wyposażony jest w 6 GB pamięci RAM, akumulator o pojemności 4200 mAh, a także procesor Kirin 980, czyli flagowiec tego producenta. Jak dla mnie, jeśli chodzi o ranking smartfonów grudzień 2019, kiedy to miałbym wybierać model z wyższej półki celowałbym właśnie w P30 Pro, ale to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia.

Huawei P30 Pro

Jaki smartfon kupić patrząc na wyższą półkę? Rozsądnym wyborem będzie między innymi Samsung Galaxy S10

Tak jak w przypadku Huawei P30 Pro, tak i o modelu Samsung Galaxy S10 nie będę się mocno rozpisywał, bowiem przetestował go dokładnie dla Was Karol. Jeśli jesteście ciekawi co oferuje ten flagowiec, odsyłam Was do jego recenzji. Tak czy inaczej, w przypadku rodziny Galaxy S10, a więc S10e, S10+, czy właśnie S10 to ten ostatni wydaje się według mnie najbardziej rozsądną opcją. Wersja “e” ma trochę za słabą baterię, S10+ to dobry smartfon, ale czy nie lepiej wybrać w takim przypadku Note 10+? Dlatego też jeśli chodzi o ranking smartfonów grudzień 2019 zdecydowałem się na umieszczenie modelu Galaxy S10. Wyposażono go w 6,1-calowy ekran, który oferuje wysoką rozdzielczość na poziomie 1440 x 3040 pikseli. Oprócz tego znajdziemy mocny, ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 9 9820 wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Bateria o pojemności 3300 mAh pozwala na dzień pracy bez konieczności podłączania smartfona do ładowarki. Wbudowaną pamięć o pojemności 128 GB możemy rozszerzyć za pomocą karty pamięci typu microSD.

Samsung Galaxy S10

Apple iPhone 11 64 GB zamyka ranking smartfonów grudzień 2019

Ostatnim modelem, jaki został umieszczony w artykule pt. ranking smartfonów grudzień 2019 jest Apple iPhone 11 64 GB. Dlaczego nie wersja Pro? Według mnie jego cena nie jest adekwatna do tego, co oferuje. Tak czy inaczej, fani Apple obraziliby się zapewne, gdyby cały ranking zawierał produkty z Androidem. Mogłem więc umieścić np. iPhone 8, ale to również byłoby bezsensowne, ponieważ to już, jakby nie patrzeć stary smartfon. Apple iPhone XS czy XR to kolejne modele ze słabym stosunkiem ceny do tego, co oferują. Naprawdę lepiej jest wybrać urządzenie z Androidem, uwierzcie. Jeśli jednak ma to być produkt Apple na dzień dzisiejszy według mnie jedynym rozsądnym wyborem (o ile można tak mówić) będzie wersja 11. Za około 3500 zł otrzymujecie najnowszy model wyposażony w ekran Liquid Retina o przekątnej 6.1-cali. z przodu, na szerokim notchu (wcięciu w ekranie) umieszczono 12-mpix aparat. Z tyłu znajdziemy dwa obiektywy – 12+12-mpix. Procesor w iPhone 11 to model A13 Bionic. Bateria o pojemności 3110 mAh zapewnia pracę przez minimum jeden dzień. Plusem dla wielu osób może być również to, że iPhone 11 jest smartfonem wodoodpornym. Należy zwrócić uwagę na to, że nie ma możliwości umieszczenia zewnętrznej karty pamięci, dlatego też kupując przykładowo wersję 64 GB będzie to maksymalna pojemność na nasze dane. Zawsze jednak można używać chmury, prawda?