Jakie sklepy budowalne i meblowe są otwarte, a jakie nie? Sprawdźcie!

Pandemia koronowirusa w Polsce nie zwalnia. W ostatnich tygodniach mogliśmy zaobserwować znaczący wzrost zakażeń wirusem COVID-19. Rząd naszego kraju zdecydował się na wniesienie nowych obostrzeń, przez które m.in. większość sklepów budowlanych zostało zamkniętych. Częściowy lockdown dla niektórych to idealny czas na remont, dlatego też sprawdźcie jakie sklepy budowlane w dalszym ciągu są otwarte.

Lockdown spowodowany kolejną falą koronawirusa

Od soboty 27 marca br. w Polsce obowiązują nowe obostrzenia, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Nowe zasady bezpieczeństwa zamknęły nie tylko centra handlowe, czy sklepy z elektroniką, ale również markety budowlane o dużej powierzchni. Nie wszystkie jednak sklepy tego typu zostały zamknięte. W najnowszym rozporządzeniu znajdziemy wpis, który mówi, że zamknięte zostały wielopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni użytkowej powyżej 2000 metrów kwadratowych. Taki stan rzeczy ma utrzymać się do co najmniej 9 kwietnia 2021 roku. Nie jest wykluczone, że ten okres zostanie przedłużony.

Jakie sklepy budowlane i meblowe są zamknięte, a jakie pozostają otwarte? Zobaczmy!

Zamknięte sklepy budowlane – w jakich nie kupimy potrzebnych materiałów?

Sklepy budowlane OBI

OBI ogłosiło, że zamyka wszystkie swoje sklepy stacjonarne z wyjątkiem sklepu w Nowym Sączu. Zakupy w tym sklepie można zrobić więc jedynie za pośrednictwem sklepu internetowego, w którym znajduje się ponad 90 tysięcy produktów. Drugim sposobem na złożenie zamówienia jest kontakt telefoniczny. OBI oferuje wysyłkę towaru w przeciągu 24 godzin lub odbioru po 4 godzinach po złożeniu zamówienia. Więcej informacji na temat działania sklepów OBI znajdziecie pod tym linkiem.

Leroy Merlin

Leroy Merlin zamknął wszystkie swoje sklepy stacjonarne. Zamówienie można składać przez stronę internetową sklepu lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Sieć oferuje również możliwość skorzystania z ekspresowej dostawy w przypadku niektórych sklepów. Paczki dostarczają firmy iTaxi lub x-ress Couriers. Ogólny czas dostawy zamówień online to 48 godzin, a odbioru w sklepie można dokonać w przeciągu 2 godzin od złożenia zamówienia. Leroy-Merlin nie zrezygnował ze swoich usług, dostępni są m.in. projektanci, którzy pracują w trybie zdalnym. Wszystkie najważniejsze informacje na temat działań sklepów LM znajdują się tutaj.

Ikea

Ikea ogłosiła, że zamknęła wszystkie stacjonarne placówki. Ma to trwać do 9 kwietnia 2021 roku. Zamówienia można składać oczywiście za pomocą sklepu internetowego. Sieć sklepów nie zamknęła jednak Punktów Odbioru Zamówień. Niestety, Ikea wstrzymała zwroty towarów.

Sklepy budowlane Castorama

Kolejną ogólnopolską siecią sklepów budowlanych, która zdecydowała się na zamknięcie wszystkich placówek jest Castorama. Co prawda informacje na mapie sklepów nie zostały jeszcze zaktualizowane, to jednak na stronie głównej sklepu znajdziemy informacje o ich zamknięciu. Oczywiście zamówienia można składać za pomocą strony internetowej lub przez telefon. Produkty można odebrać po 2 godzinach w sklepie, z dostawą do domu lub do paczkomatów (mniejsze zamówienia).

Agata Meble

Sieć sklepów meblowych Agata Meble tymczasowo zawiesiła działanie swoich sklepów stacjonarnych. Zamówienia można składać za pomocą internetu lub przez rozmowę telefoniczną. Agata Meble oferuje również wideorozmowy, które jak i klasyczna rozmowa, dostępne są od poniedziałku do soboty. Zamówienia można odebrać w sklepie lub wybrać dostawę pod dany adres. Wszelkie informacje na temat działań sklepów meblowych Agata Meble znajdziecie tutaj.

VOX

Pomimo tego, że na stronie VOX znajdziemy informację, że wszystkie sklepy pracują normalnie, to jednak większość z nich została zamknięta. Potwierdza to mapa sklepów, która informuje nas o tym, że dany salon pracuje w trybie zdalnym. Zamówienia można składać za pomocą strony internetowej lub poprzez rozmowę z konsultantem.

Które sklepy budowlane i meblowe są otwarte?

Black Red White

Na stronie sklepu meblowego Black Red White znajdziemy specjalny komunikat prasowy, który informuje o tym, że większość sklepów działa tak jak wcześniej. Tyczy się to placówek firmowych i partnerskich. Oczywiście sklepy o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych zostały zamknięte. Zamówienia można składać za pomocą telefonu lub w e-sklepie. Lista otwartych sklepów znajduje się pod tym linkiem.

Bodzio Meble

Stacjonarne sklepy meblowe Bodzio Meble pracują bez zmian. Zakupy można więc robić osobiście lub za pomocą sklepu internetowego. Pełna lista sklepów znajduje się tutaj.

Sklepy budowlane Bricoman

Sieć sklepów Bricoman zdecydowała się na inne podejście do sprawy. Zakupy w sklepach stacjonarnych mogą robić jedynie firmy. Klientom indywidualnym pozostają jedynie zakupy przez Internet, mail lub telefon.

Bricomarche

Z racji tego, że sieć sklepów Bricomarche działa na zasadzie franczyz, to właściciele sklepów decydują o zamknięciu lub otwarciu swoich placówek. Na stronie internetowej znajdziemy jedynie informację, która mówi, że wybrane sklepy oferują sprzedaż online. Jeśli chcemy wybrać się do danego sklepu warto upewnić się czy na pewno jest on otwarty. Można to sprawdzić na stronie lub telefonicznie. Oczywiście zakupy można robić również za pośrednictwem strony internetowej.

Sklepy budowlane PSB Mrówka

PSB Mrówka działa na podobnej zasadzie co sieć sklepów Bricomarche – franczyzy. Z racji tego, że z reguły sklepy PSB Mrówka to placówki mało i średnio powierzchowne, to większość z nich pozostaje otwarta. Najważniejsze informacje znajdują się na stronie sklepu. Zamówienia można składać również przez sklep internetowy.

Jula

Działanie większości sklepów Jula pozostaje bez zmian. O jakich sklepach mowa? Punkty w Bydgoszczy, Lublinie, Nowym Sączu, Szczecin – Mieszka, Warszawa – Targówek oraz Warszawa – Janki pozostają otwarte. Dodatkowo sieć sklepów wprowadziła odbiór Drive-in, który nie wymaga od nas nawet wyjścia z samochodu. Oprócz sklepów stacjonarnych dostępny również jest sklep internetowy. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania sklepu znajdują się pod tym linkiem.

Jysk

Duńska sieć sklepów działająca w Polsce poinformowała, że część z ich placówek pozostaje otwarta. Informacje na temat pracy poszczególnych sklepów Jysk znajdziecie na specjalnej stronie. Zakupy można robić również online lub rezerwacji z odbiorem osobistym.