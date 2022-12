Jarosław Kaczyński został ukarany. Sprawdź dlaczego

Komisja Etyki Poselskiej rozpatrzyła wniosek posłanki Lewicy o ukaranie prezesa PiS za słowa z listopada o kobietach które „dają w szyję”. Jarosław Kaczyński został ukarany naganą.

W listopadzie 2022 roku prezes PiS podczas spotkania z mieszkańcami Ełku mówił

jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa.