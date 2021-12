Jazda próbna z MINI – jak ją odbyć?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Jazda próbna to doskonały początek pięknej przygody z MINI. W końcu najlepiej samemu przekonać się, co oznacza gokartowa frajda z jazdy. Ile kosztuje jazda próbna? Jak się na nią umówić? Zaraz wszystkiego się dowiesz!

Na pewno wiesz, jaki powinien być Twój nowy samochód. Masz listę cech, elementów i gadżetów, bez których nie może się obyć. I bardzo dobrze! Pewnie masz również zaplanowaną pojemność bagażnika Twojego auta. Musi pomieścić wszystko, co dla Ciebie ważne. Jeśli marzysz o samochodzie dostosowanym w 100% do siebie, być może w planie są też określone głośniki i rozwiązania ułatwiające jazdę, na których naprawdę Ci zależy.

Tyle, jeśli chodzi o stronę praktyczną. A gdyby tak móc przy tym wszystkim kupić auto o wymarzonym kolorze i wzorze felg?… Oczywiście, da się! Jeśli Twoim następnym samochodem będzie MINI, spędzisz sporo czasu w konfiguratorze, ponieważ opcji jest mnóstwo. Wybierzesz m.in. odcień nadwozia, kolor dachu, pasów i najlepsze felgi. To będzie bardzo przyjemnie spędzony czas.

Ale. Przed podpisaniem umowy czeka Cię jeszcze jeden ważny (i jeszcze przyjemniejszy) krok. To jazda próbna. W końcu najistotniejsze jest, jak czujesz się w samochodzie, i jak Ci się nim jeździ. Sprawdź, czy podoba Ci się pozycja za kierownicą, widoczność, wyciszenie, twardość fotela, łatwość wsiadania, przyspieszenie, zmiana biegów, działanie układu kierowniczego… oraz mnóstwo innych rzeczy. Tego, co najważniejsze, nie dowiesz się z katalogu. Jazda próbna jest konieczna, najlepiej doświadczyć frajdy z jazdy samemu. Gotowa, gotowy?

Jak wygląda jazda testowa

Skoro słusznie decydujesz, że masz ochotę na przygodę i emocje, i chcesz przekonać się, jak wygląda legendarna frajda z jazdy MINI, pora dowiedzieć się więcej o jeździe próbnej. Klasyczna jazda próbna zaczyna się w salonie. Podpisujesz tam odpowiednie dokumenty (weź ze sobą ważne prawo jazdy) i wybierasz samochód, który chcesz przetestować.

Dostępność aut na parkingu z tabliczką „jazdy próbne” zależy oczywiście od dealera, ale niezależnie od tego, czy masz ochotę na wyścigowe przyspieszenia w Cooper S, czy chcesz poczuć wiatr we włosach (dostępny nawet dla czterech osób, w pakiecie z doskonałymi wrażeniami z jazdy) i odkryć na nowo niebo w MINI Cabrio, z pewnością znajdziesz auto, które odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Gdy wybierasz się na jazdy testowe, musisz oczywiście być osobą trzeźwą i zdolną do jazdy. Ale nie martw się: nie musisz „odrabiać lekcji” i uczyć się obsługi samochodu, którym się przejedziesz. Sprzedawca w salonie pokaże Ci, jak działają poszczególne funkcje, i jak wykrzesać z auta 100% jego możliwości. Z przyjemnością wybierze się z Tobą na wycieczkę i sprawi, że jazda próbna będzie niezapomnianym przeżyciem.

Jak umówić się na jazdę próbną?

Pora właśnie teraz zacząć korzystać z życia i szeroko się uśmiechać! Dlatego jeśli chcesz szybko sprawdzić, jak smakuje jazda próbna MINI, możesz próbować zapisać się na nią „z marszu”. Spora część jazd odbywa się spontanicznie. Wystarczy wpaść do salonu w godzinach jego otwarcia, zapytać sprzedawcę o to, czy jazda próbna jest możliwa, wypełnić dokumenty i cieszyć się przejażdżką.

Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że Twoja jazda próbna odbędzie się dokładnie w takim aucie, w jakim chcesz, i chcesz mieć na nią więcej czasu, lepiej umów się z pewnym wyprzedzeniem. Możesz po prostu umówić jazdy próbne w salonach. Przy okazji oglądania aut na żywo porozmawiasz się o ofercie i dogadasz na konkretny termin. Równie dobrze możesz też zrobić to wszystko przez telefon albo przez internet, bez wstawania z fotela.

Ile trwa jazda próbna?

Typowa jazda próbna ze sprzedawcą trwa zwykle około pół godziny. Sprzedawca usiądzie na fotelu pasażera, pokaże obsługę auta i wytłumaczy, jak wszystko działa. To wystarczająco długo, by poczuć frajdę z jazdy. Uważaj: w trzydzieści minut naprawdę można się zakochać w MINI i nie myśleć już o żadnym innym aucie. Jeśli wolisz dłuższą przejażdżkę, jest to kwestia ustaleń ze sprzedawcą. Gdy umówisz się odpowiednio wcześnie, dłuższa jazda próbna nie powinna stanowić problemu. Możesz pojechać na ulubione odcinki dróg albo „przymierzyć” MINI do swojego garażu.

Czy jazda próbna może trwać przez cały weekend? Owszem! To także kwestia umówienia się z salonem. Wizja gokartowej frajdy z jazdy przez cały weekend, wycieczki za miasto, pojechania do rodziny albo znajomych i do ulubionej knajpki brzmi rewelacyjnie. Uważaj tylko, by potem oddać samochód. To może być trudne rozstanie, ale przecież da się potem zamienić testowe MINI na własne.

Ile kosztuje jazda próbna?

Nic! – Właśnie tak brzmi odpowiedź na pytanie „ile kosztuje jazda testowa”. Co do zasady, jazda próbna jest darmowa. Wyjątkiem może być użyczenie auta na weekend. Wtedy zazwyczaj klient ponosi koszty paliwa: dostaje auto z pełnym bakiem i z takim też powinien je oddać.

Co dzieje się, gdy jazda próbna idzie nie po Twojej myśli i dochodzi do kolizji? Na szczęście szkody pokrywa tutaj ubezpieczenie. Ważne jest, by po zdarzeniu na miejsce została wezwana policja. Uwaga: MINI nie pokrywa kosztów ewentualnych mandatów.

Umów się na jazdę próbną MINI

Możesz wpisywać w wyszukiwarkę dane techniczne MINI albo hasło „jazda próbna: jak wygląda”, ale tak naprawdę właściwe rozwiązanie jest tylko jedno. Umów się na jazdę testową samemu i przekonaj się, jak przyjemna i pełna frajdy może być jazda samochodem.



Usiądź za kierownicą i odkryj nowy sposób patrzenia na świat. Podróżuj aktywnie i… po prostu sprawdź, jak dobrze poczujesz się w MINI. Jeśli tylko chcesz, dealer MINI z przyjemnością umówi się na jazdę próbną wszystkimi modelami, od One przez Coopera aż po Cabrio (to rozwiązanie jest szczególnie polecane latem…), Clubmana i przygotowanego na każde wyzwanie nowego MINI Countrymana. Przekonaj się, który z nich najlepiej do ciebie pasuje.



Wada jazdy próbnej jest tylko jedna: kiedyś się kończy. Ale są sposoby na to, by wspaniała przygoda z MINI trwała o wiele dłużej…