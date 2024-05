Jeśli jesteś klientem Biedronki i robisz tam codzienne zakupy, to lepiej uważaj, ponieważ po raz kolejny oszuści wzięli na celownik konsumentów właśnie tej sieci sklepów. Wystarczy, że wypełnisz ankietę, a dostaniesz za darmo drogą szczoteczkę Oral-B. Jest to jednak oszustwo, nie daj się nabrać!

Jesteś klientem Biedronki? Mają Cię na celowniku

Kto by nie chciał dostać szczoteczki Oral-B za darmo? Wystarczy tylko wypełnić ankietę dotyczącą doświadczeń, jakie mamy ze sklepem Biedronka i gotowe! Niestety, to nowy sposób cyberprzestępców na oszustwo! Taki e-mail trafia do coraz większej liczby osób, o czym informuje CERT Orange Polska. Nie dajcie się nabrać!

Przeczytaj także: Skierował nóż w nadjeżdżający pociąg. Też bym tak zrobił

Jak informują eksperci ds. cyberbezpieczeństwa, jeśli jesteś klientem Biedronki, musisz mieć się na baczności. Wiadomości e-mail, które trafiają na skrzynkę, na pierwszy rzut oka pochodzą od Biedronki, bądź Sephory, popularnej sieci drogerii. Za wypełnienie ankiety odbiorca ma dostać szczoteczkę Oral-B Series 9, wartą w Polsce 1000 złotych, zupełnie za darmo!

Jesteś klientem Biedronki? Uważaj, oszuści na Ciebie polują! Fot. materiał własny Jesteś klientem Biedronki? Uważaj, oszuści na Ciebie polują! Fot. materiał własny

Nie wygrasz nic, a stracisz bardzo dużo

CERT Orange Polska udostępniło treść wiadomości, która trafia na skrzynkę mailową i ma skłonić użytkownika do wypełnienia ankiety i odbioru wspomnianej szczoteczki Oral-B. Już po pierwszym spojrzeniu na adres, z którego wysłana została wiadomość, można zobaczyć, że jest coś nie tak. Zbyt dużo tam losowych słów.

Sephora da ci szczoteczkę wartą 1000 zł, za wypełnienie ankiety… o Biedronce. Fot. CERT Orange Polska @X

Jeśli jednak nie jesteście czujni, możecie stracić naprawdę dużo. W wiadomości znajdziemy link do wypełnienia ankiety na temat Biedronki. Oczywiście dalsze kroki mają doprowadzić nas do podzielenia się poufnymi danymi, które trafią do oszustów.

Źródło: opr. wł./CERT Orange Polska