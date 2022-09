Każdy popełnia ten błąd. Policja czeka by dać 6 pkt karnych

Każdy popełnia ten błąd. No, może nie każdy, ale wiele osób. Dojeżdżasz do skrzyżowania, chcesz skręcić w prawo, widzisz zieloną strzałkę, więc przejeżdżasz upewniając się, że nie zajedziesz nikomu drogi. Brzmi znajomo, prawda? A jednak, popełniłeś przewinienie. Od soboty policja wręczy Ci za nie 6 punktów karnych.

Dalej zastanawiasz się o co chodzi i gdzie popełniasz błąd? Już tłumaczę. Tuż przed minięciem zielonej strzałki powinieneś się zatrzymać i rozglądnąć. Tak uczą od dawien dawna na kursach prawa jazdy. Problem w tym, że zazwyczaj w miejscu, w którym musisz stanąć, tak naprawdę nie widać dosłownie nic. Fakt, sprawdzasz czy nie nadchodzi żaden pieszy bądź nie nadjeżdża rowerzysta, o ile ma możliwość przejazdu. Później i tak przecież zazwyczaj się zatrzymujesz by nie zajechać nikomu drogi. Tak czy inaczej, od soboty, 17 września policja za to, że nie zatrzymasz się przed strzałką wręczy Ci sześć punktów karnych. Rozumiesz to?

Nowy taryfikator mandatowy daje policji pełne pole do popisu jeśli chodzi o karanie kierowców. Oczywiście, nie mam nic przeciwko kontrolowaniu stanu trzeźwości czy analizie prędkości kierujących w przypadku niebezpiecznych miejsc, takich jak okolice szkół bądź teren zabudowany. Są jednak przypadki, takie jak ten związany z zatrzymywaniem się przy zielonej strzałce, który może być wykorzystany przez patrol do „nabijania mandatów”. Prawda jest taka, że wystarczy, by policjant był nadgorliwy, a my zwolnimy, ale ostatecznie się nie zatrzymamy. Chcąc nie chcąc, mandat będzie uznany za przyznany słusznie, a my będziemy mieli dopisane do naszego konta aż sześć punktów karnych.

Dodam również, że pełny taryfikator można pobrać klikając w ten link.

Oczywiście, takich sytuacji jak wspomniany problem z zatrzymywaniem się przy strzałce może być dużo, dużo więcej. Rzecz jasna, możemy również trafić na policjanta, który nie do końca słusznie będzie chciał dać nam mandat. Co z tym zrobić? Wydaje mi się, że słusznym rozwiązaniem będzie wyposażenie się w wideorejestrator. Jakiś czas temu przygotowaniem poradnik zakupowy z przykładowymi modelami – zachęcam do zapoznania się z nim.