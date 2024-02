Pojemność baterii w samochodach elektrycznych i ich podatność na zmienne warunki pogodowe, które skutecznie obniżają ich wydajność, sprawia, że tytuł tej tekstu dla wielu może nie mieć sensu. Niemniej jednak Kia EV9 robi za mobilną elektrownię. Co więcej, zasila ona lampę imitującą słońce!

W Norwegii KIA EV9 robi za mobilną elektrownię

Samochód zasilany prądem robiący za mobilną elektrownię? Brzmi jak abstrakcja, jednak Kia EV9 rzeczywiście pełni taką funkcję! Południowokoreańska marka, wraz we współpracy ze studiem projektowym VOID oraz agencją kreatywną Innocean, umieściła w jednym z najciemniejszych obszarów Norwegii specjalną lampę, która ma imitować słońce!

Kia EV9 robi za mobilną elektrownię. Nie wierzysz? Patrz! Fot. mat. prasowy

Lampa, wykonana z pięciometrowego dysku z diodami LED zasilana jest z akumulatora samochodu elektrycznego, jakim jest Kia EV9. Instalacja ta pokazuje, jak wydajne akumulatory zostały wykorzystane w tym elektrycznym SUV-ie południowokoreańskiego producenta oraz jak praktycznym rozwiązaniem jest funkcja Vehicle-to-Load (V2L), którą znajdziemy w tym modelu.

„EV9 nie tylko doskonale jeździ. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak np. dwukierunkowe ładowanie także na postoju potrafi pokazać swój ogromny potencjał. Ta technologia może rozszerzyć rolę samochodów elektrycznych w codziennym życiu, niezależnie od tego, czy będzie to np. zasilanie mobilnego biura na kempingu, czy nawet podłączenie do sieci energetycznej za sprawą technologii Vehicle-to-Grid (V2G)”. David Hilbert, dyrektor marketingu Kia Europe

“Słońce” zasilane autem elektrycznym

Instalacja została ustawiona w Rampton, kempingu na fiordem, 35 kilometrów na południowy zachód od stolicy Norwegii, Oslo. Sztuczne słońce zostało umieszczone na malowniczej plaży z małą wyspą naprzeciw kempingu, co okazało się idealną lokalizacją na tego typu eksperyment. Lampa widoczna była z kilku kilometrów!

Kia EV9 nie tylko przejechała z Oslo do Rampton 35 kilometrów i przez 24 godziny zasilała 5-metrowy dysk z diodami LED przez całą dobę, ale także wróciła do Oslo bez konieczności doładowywania akumulatorów i to ze sporym zasięgiem. Na ten temat powstał film dokumentujący całe to zdarzenie, który możecie obejrzeć tutaj.

„Łącząc najnowocześniejszą technologię z artystycznym happeningiem, stworzyliśmy instalację artystyczną, która oddaje nie tylko istotę marki Kia, ale także odpowiada na wyzwania prawdziwego życia.” Gabriel Mattar, dyrektor operacyjny Innocean

EV9 to mobilna elektrownia. Praktyczna funkcja w elektryku Kia

Zastosowana w EV9 technologia o nazwie Kia Smart Charge zapewnia dwukierunkowe ładowanie. Dzięki tej technologii energia może przepływać w dwie strony – do i z akumulatora zastosowanego w samochodzie. Funkcja V2L (Vehcile-to-Load) po raz pierwszy pojawiła się w modelu EV6 i oferowana jest w standardzie w przypadku EV9. Rozwiązanie to umożliwia zasilanie urządzeń 110 V/220 V po podłączeniu kabla do gniazda ładowania, przy użyciu akumulatora EV9, który może zmagazynować 99,8 kWh energii elektrycznej. Ta sama technologia umożliwia korzystanie z funkcji V2H (Vehicle-to-Home), V2G (Vehicle-to-Grid) i V2V (Vehicle-to-Vehicle).

Elektryczny SUV, jakim jest EV9 marki Kia to auto skonstruowane na platformie Electric Global Modular Platform. Pojazd ten zapewnia zasięg wynoszący 563 kilometrów, a ładowanie prądem o napięciu 800 V ma zapewniać zasięg do 249 kilometrów w zaledwie 15 minut ładowania.

Źródło: opr. wł./info. prasowa