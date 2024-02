Nowoczesny, dynamiczny i efektowny SUV. Znam taki

Nowoczesny, dynamiczny i efektowny SUV – czy takie auto istnieje? Patrząc na to, co prezentuje CUPRA Ateca 2024, śmiało można tak powiedzieć. Samochód ten nie tylko oferuje świetne doznania z jazdy, prezentuje się dobrze, ale również posiada szereg nowoczesnych funkcji, które mają ułatwić podróżowanie!

CUPRA Ateca 2024 to dynamiczny i efektowny SUV, który oferuje nowoczesne rozwiązania

Czasy, w których samochody posiadały jedynie wyświetlacz informujący nas o przebiegu czy chwilowym spalaniu dawno minęły. Teraz nowoczesne auta oferują cyfrowe rozwiązania, które nie tylko przekazują najważniejsze informacje na temat samochodu czy podróży, ale także są wewnętrznym centrum multimedialnym, dającym dostęp do łączności ze światem. Nowa CUPRA Ateca została wyposażona właśnie w takie rozwiązania.

CUPRA Ateca 2024 dzięki zastosowaniu Connectivity Box daje użytkownikowi nieustanny kontakt z multimediami i całodobowe połączenie z internetem. Czym jest Connectivity Box? Jest to miejsce, w którym kierowca może umieścić swój smartfon, co pozwoli na zsynchronizowanie go z wyświetlaczem multimedialnym auta, i tego co się na nim wyświetla. Użytkownik zyskuje nie tylko dostęp do Android Auto lub Apple CarPlay, ale także bezprzewodowe ładowanie oraz pozostaje w kontakcie ze światem, nie tracąc koncentracji podczas jazdy.

Connectivity Box daje użytkownikowi nieustanny kontakt z multimediami i całodobowe połączenie z internetem. Fot. mat. prasowy

Nie tylko dynamicznie, ale i wygodnie!

Connectivity Box zamontowane w CUPRA Ateca 2024 to świetne rozwiązanie, dzięki któremu samochód zyskuje na nowoczesności. Odtwarzana bezprzewodowo muzyka wydobywa się z systemu głośników BeatsAudio, który wspierany jest przez wzmacniacz o mocy 340 W! Wszystko to w połączeniu z dynamiczną jednostką napędową oraz nienagannym designem sprawia, że Ateca jest autem, który spełnia najważniejsze wymagania wielu kierowców.

Aby jeszcze bardziej ułatwić jazdę, Cupra Ateca 2024 została wyposażona w system kamer umieszczonych w lusterkach oraz z tyłu i przodu pojazdu, co zapewnia widok 360° na to, co dzieje się wokół pojazdu. Wszystko wyświetla się na wysokiej jakości wyświetlaczu o przekątnej 9.2-cala, a ostry obraz z lotu ptaka sprawia, że parkowanie staje się wyjątkowo łatwe i przyjemne!

Nowoczesny, dynamiczny i efektowny SUV. Znam taki. Fot. mat. prasowy

