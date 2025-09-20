Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

KIA K4 to następca Ceed. Silnik? Czy Polacy będą zadowoleni?

Bałeś się, że po Ceed nastanie pustka? Całe szczęście, Kia ma inne plany.
Autor:Natalia Bajek
20/09/2025
Kia K4. Kia K4.
Kia K4.
Spis treści ukryj
1. Design, który przyciąga spojrzenia
2. Wnętrze: więcej miejsca, niż się spodziewasz
3. Technologie na co dzień
4. Silniki Kia K4 – benzyna teraz, hybryda w drodze
5. Bezpieczeństwo na poziomie premium
6. Dane techniczne w pigułce
7. Nowy kierunek dla hatchbacków

Kia pokazała światu nowego hatchbacka – Kia K4 i od razu jest o czym mówić. Auto stawia na odważny design, najnowsze technologie i przestrzeń, której nie powstydziłby się sedan z wyższej półki. Producent celuje w kierowców, którzy chcą czegoś świeżego i dobrze wyposażonego, ale niekoniecznie elektrycznego.

Kia K4.
Kia K4.

Design, który przyciąga spojrzenia

Kia K4 wyróżnia się sylwetką, która łączy dynamiczne proporcje z filozofią projektową marki „Opposites United”, czyli „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Przekładając to na prostszy język – jest sportowo, ostro i nowocześnie. Auto ma 4440 mm długości, 1850 mm szerokości i 1435 mm wysokości, więc rozmiarem plasuje się między popularnymi kompaktami a większymi liftbackami.

Linia dachu płynnie przechodząca w klapę bagażnika, charakterystyczne światła „Star Map” inspirowane elektrycznym EV9 i zintegrowane klamki z tyłu – to detale, które robią różnicę. Do tego dochodzi lakier w kolorze Sparkling Yellow, a w wersji GT-Line sportowe akcenty: trzyramienna kierownica z łopatkami, czarne dodatki na nadwoziu i efektowne 17- lub 18-calowe felgi.

Kia K4.
Kia K4.

Wnętrze: więcej miejsca, niż się spodziewasz

Kia mocno akcentuje komfort pasażerów, zwłaszcza tych na tylnej kanapie. Z tyłu mamy aż 964 mm przestrzeni na nogi i 973 mm nad głową – to najlepszy wynik w klasie. Do tego bagażnik o pojemności 438 litrów (1217 l po złożeniu oparć), więc rodzinny wypad albo wakacyjny wyjazd nie będą problemem.

Na pokładzie znajdziemy dwa 12,3-calowe ekrany połączone w jedną taflę – jeden pełni rolę cyfrowych zegarów, drugi to centrum multimediów. Do tego 5,3-calowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji. Standardem jest Apple CarPlay i Android Auto, a w wyższych wersjach także ładowarka indukcyjna.

Kia K4.
Kia K4.

Technologie na co dzień

Kia K4 to auto, które ma robić wrażenie nie tylko wyglądem. Kabinę można zamienić w mini salę koncertową dzięki nagłośnieniu Harman Kardon, a cyfrowy klucz Digital Key 2.0 pozwala otworzyć i uruchomić samochód smartfonem. Do tego dochodzą usługi Kia Connect – zdalne aktualizacje OTA, hotspot Wi-Fi czy możliwość streamowania muzyki.

Warto wspomnieć też o asystencie głosowym „Hej Kia”, który pomoże znaleźć restaurację w okolicy albo ustawić klimatyzację bez odrywania rąk od kierownicy.

Kia K4.
Kia K4.

Silniki Kia K4 – benzyna teraz, hybryda w drodze

Na start dostajemy dwie jednostki benzynowe. Podstawowy motor 1.0 T-GDI (115 KM) zestawiono z 6-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy 1.6 T-GDI występuje w dwóch wariantach – 150 i 180 KM – i współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Wszystkie wersje są przednionapędowe.

W 2026 roku do oferty dołączy pełna hybryda, co oznacza, że Kia zostawia sobie mocną kartę na przyszłość, dla tych, którzy wolą oszczędniej i bardziej ekologicznie.

Kia K4.
Kia K4.

Bezpieczeństwo na poziomie premium

K4 nie oszczędza też na systemach wspomagania kierowcy. Standardowy pakiet ADAS obejmuje m.in.:

  • Highway Driving Assist 2.0 – utrzymuje auto na pasie i pomaga w zmianie pasa,
  • Smart Cruise Control 2 – inteligentny tempomat, który w razie potrzeby zatrzyma samochód,
  • Blind-Spot View Monitor – pokazuje obraz martwego pola na ekranie zegarów,
  • Blind-spot Collision-Avoidance Assist – monitoruje sąsiednie pasy i chroni przed kolizją,
  • Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist – przy wyjeździe tyłem ostrzega i potrafi zahamować,
  • Surround View Monitor – kamery 360°, idealne do parkowania,
  • Forward Collision-Avoidance Assist 2 – rozpoznaje auta, pieszych i rowerzystów, pomagając uniknąć stłuczki.

To zestaw, którego nie powstydziłyby się droższe modele segmentu D czy nawet SUV-y klasy premium.

Dane techniczne w pigułce

  • Długość: 4440 mm
  • Szerokość: 1850 mm
  • Wysokość: 1435 mm
  • Rozstaw osi: 2720 mm
  • Bagażnik: 438 l (1217 l po złożeniu siedzeń)
  • Zbiornik paliwa: 47 l

Nowy kierunek dla hatchbacków

Kia K4 to nie jest kolejny nudny kompakt. Producent postawił na miks charakteru, przestrzeni i nowoczesnych technologii, a do tego dorzucił wersję GT-Line dla tych, którzy chcą czegoś bardziej sportowego. To auto ma być odpowiedzią na potrzeby kierowców, którzy oczekują od samochodu czegoś więcej niż tylko transportu z punktu A do B.

Patrząc na całość – design, przestronność, technologię i bezpieczeństwo – K4 może namieszać na europejskim rynku. Jeśli chcesz poznać szczegóły, odwiedź stronę Kia Polska. Przy okazji przeczytaj nasz test Kia Ceed kombi 1.6. GDI PHEV.

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja Stihl jesień 2025 - cashback do 3500 zł!
Reklama

Sprawdź również