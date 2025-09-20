KIA K4 to następca Ceed. Silnik? Czy Polacy będą zadowoleni?

Kia pokazała światu nowego hatchbacka – Kia K4 i od razu jest o czym mówić. Auto stawia na odważny design, najnowsze technologie i przestrzeń, której nie powstydziłby się sedan z wyższej półki. Producent celuje w kierowców, którzy chcą czegoś świeżego i dobrze wyposażonego, ale niekoniecznie elektrycznego.

Kia K4.

Design, który przyciąga spojrzenia

Kia K4 wyróżnia się sylwetką, która łączy dynamiczne proporcje z filozofią projektową marki „Opposites United”, czyli „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Przekładając to na prostszy język – jest sportowo, ostro i nowocześnie. Auto ma 4440 mm długości, 1850 mm szerokości i 1435 mm wysokości, więc rozmiarem plasuje się między popularnymi kompaktami a większymi liftbackami.

Linia dachu płynnie przechodząca w klapę bagażnika, charakterystyczne światła „Star Map” inspirowane elektrycznym EV9 i zintegrowane klamki z tyłu – to detale, które robią różnicę. Do tego dochodzi lakier w kolorze Sparkling Yellow, a w wersji GT-Line sportowe akcenty: trzyramienna kierownica z łopatkami, czarne dodatki na nadwoziu i efektowne 17- lub 18-calowe felgi.

Kia K4.

Wnętrze: więcej miejsca, niż się spodziewasz

Kia mocno akcentuje komfort pasażerów, zwłaszcza tych na tylnej kanapie. Z tyłu mamy aż 964 mm przestrzeni na nogi i 973 mm nad głową – to najlepszy wynik w klasie. Do tego bagażnik o pojemności 438 litrów (1217 l po złożeniu oparć), więc rodzinny wypad albo wakacyjny wyjazd nie będą problemem.

Na pokładzie znajdziemy dwa 12,3-calowe ekrany połączone w jedną taflę – jeden pełni rolę cyfrowych zegarów, drugi to centrum multimediów. Do tego 5,3-calowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji. Standardem jest Apple CarPlay i Android Auto, a w wyższych wersjach także ładowarka indukcyjna.

Kia K4.

Technologie na co dzień

Kia K4 to auto, które ma robić wrażenie nie tylko wyglądem. Kabinę można zamienić w mini salę koncertową dzięki nagłośnieniu Harman Kardon, a cyfrowy klucz Digital Key 2.0 pozwala otworzyć i uruchomić samochód smartfonem. Do tego dochodzą usługi Kia Connect – zdalne aktualizacje OTA, hotspot Wi-Fi czy możliwość streamowania muzyki.

Warto wspomnieć też o asystencie głosowym „Hej Kia”, który pomoże znaleźć restaurację w okolicy albo ustawić klimatyzację bez odrywania rąk od kierownicy.

Kia K4.

Silniki Kia K4 – benzyna teraz, hybryda w drodze

Na start dostajemy dwie jednostki benzynowe. Podstawowy motor 1.0 T-GDI (115 KM) zestawiono z 6-biegową skrzynią manualną. Mocniejszy 1.6 T-GDI występuje w dwóch wariantach – 150 i 180 KM – i współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Wszystkie wersje są przednionapędowe.

W 2026 roku do oferty dołączy pełna hybryda, co oznacza, że Kia zostawia sobie mocną kartę na przyszłość, dla tych, którzy wolą oszczędniej i bardziej ekologicznie.

Kia K4.

Bezpieczeństwo na poziomie premium

K4 nie oszczędza też na systemach wspomagania kierowcy. Standardowy pakiet ADAS obejmuje m.in.:

Highway Driving Assist 2.0 – utrzymuje auto na pasie i pomaga w zmianie pasa,

– utrzymuje auto na pasie i pomaga w zmianie pasa, Smart Cruise Control 2 – inteligentny tempomat, który w razie potrzeby zatrzyma samochód,

– inteligentny tempomat, który w razie potrzeby zatrzyma samochód, Blind-Spot View Monitor – pokazuje obraz martwego pola na ekranie zegarów,

– pokazuje obraz martwego pola na ekranie zegarów, Blind-spot Collision-Avoidance Assist – monitoruje sąsiednie pasy i chroni przed kolizją,

– monitoruje sąsiednie pasy i chroni przed kolizją, Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist – przy wyjeździe tyłem ostrzega i potrafi zahamować,

– przy wyjeździe tyłem ostrzega i potrafi zahamować, Surround View Monitor – kamery 360°, idealne do parkowania,

– kamery 360°, idealne do parkowania, Forward Collision-Avoidance Assist 2 – rozpoznaje auta, pieszych i rowerzystów, pomagając uniknąć stłuczki.

To zestaw, którego nie powstydziłyby się droższe modele segmentu D czy nawet SUV-y klasy premium.

Dane techniczne w pigułce

Długość: 4440 mm

4440 mm Szerokość: 1850 mm

1850 mm Wysokość: 1435 mm

1435 mm Rozstaw osi: 2720 mm

2720 mm Bagażnik: 438 l (1217 l po złożeniu siedzeń)

438 l (1217 l po złożeniu siedzeń) Zbiornik paliwa: 47 l

Nowy kierunek dla hatchbacków

Kia K4 to nie jest kolejny nudny kompakt. Producent postawił na miks charakteru, przestrzeni i nowoczesnych technologii, a do tego dorzucił wersję GT-Line dla tych, którzy chcą czegoś bardziej sportowego. To auto ma być odpowiedzią na potrzeby kierowców, którzy oczekują od samochodu czegoś więcej niż tylko transportu z punktu A do B.

Patrząc na całość – design, przestronność, technologię i bezpieczeństwo – K4 może namieszać na europejskim rynku. Jeśli chcesz poznać szczegóły, odwiedź stronę Kia Polska. Przy okazji przeczytaj nasz test Kia Ceed kombi 1.6. GDI PHEV.