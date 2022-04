Kia ProCeed GT 2022 – na tor i rodzinną wycieczkę

Lubisz samochody z zacięciem sportowym, które potrafią dać sporo frajdy z jazdy. Niestety, żona sprowadza cię „na ziemię” mówiąc, że ma być kombi. Kia ProCeed GT 2022 to samochód idealny dla ciebie. Ma ponad 200 KM, świetnie się prowadzi, a do tego auto cechuje bardzo ładny wygląd. W końcu nie jest to zwykłe kombi, a takie w stylu coupe.

Nie ukrywam, długo nie miałem styczności ze sportowymi odmianami samochodów marki Kia. Stingera testował Kacper, ja z kolei sześć lat temu zachwycałem się nad modelem Pro_cee’d GT. Trochę z przypadku udało mi się „zdobyć” do testów najnowszą, poliftową ProCeed. Nie podchodziłem emocjonalnie do tego modelu. Ot, taki „rodzinny hothatch” można pomyśleć. Nie spodziewałem się jednak, że Kia ProCeed GT 2022 będzie tak świetna pod wieloma względami.

Kia ProCeed GT 2022 – silnik i osiągi

Pod maską samochodu pracuje benzynowy, całkiem niepozorny motor o pojemności 1.6. Pomimo liftu, moc się nie zmieniła. Pod stopą kierowcy czeka całe 204 konie mechaniczne i 265 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z 7-biegowym automatem dwusprzęgłowym DCT. Sprint do setki trwa 7,5 sekundy. Jest to bardzo fajny wynik, tym bardziej, że auto ma tylko przedni napęd. Nie zauważyłem żadnych problemów z trakcją, nawet podczas mocnego naciskania pedału gazu.

Spalanie? Wszystko zależy od naszego stylu jazdy. Przy spokojnej jeździe obwodnicami i drogami krajowymi osiągniecie 6,5 litra. W mieście celowałbym w 8 litrów, autostrada również nie przekłada się na jakieś wielkie spalanie, bowiem przy 140 km/h osiągniecie około 7 – 8 litrów. Dopiero przy agresywnej jeździe możecie oczekiwać 10 – 11 litrów na setkę. No, chyba, że będziecie „cisnąć do oporu”, wtedy może to być 15, a nawet i 20 litrów, ale mówię tu o ekstremalnych i bardzo rzadkich przypadkach.

Mi przy bardzo spokojnej jeździe udawało się zejść poniżej 6 litrów, co potwierdzam na zdjęciu poniżej. Jedyne co może irytować to niewielki zbiornik paliwa, który mieści 45 litrów benzyny. To przekłada się na dość częste wizyty na stacji.

Kia ProCeed GT 2022 – polubiliśmy się

Zacznijmy od wyglądu, bo nie ukrywam, jest zjawiskowy. Fakt, przypomina delikatnie z tyłu Porsche Panamera, ale patrząc na całokształt uważam, że ma swój niepowtarzalny i efektowny wygląd. Zawdzięcza to przede wszystkim linii nadwozia, która nie opada tak agresywnie, jak w przypadku innych kombi. Kia ProCeed GT 2022 bardziej przypomina mi wydłużonego hatchbacka, niż wspomniane, rodzinne nadwozie. Oczywiście ma to wiele plusów. Przede wszystkim, samochód jest bardzo atrakcyjny wizualnie, a przy okazji zachowuje swoją praktyczność związaną z wielkim bagażnikiem o pojemności 594 litrów. Fakt, wiele z nich ukryto w schowkach pod podłogą, ale przecież je też możemy wykorzystać, prawda? Sami zobaczcie.

Zacząłem od tyłu, bo nie ukrywam, najmocniej przypadł mi do gustu. Światła wyglądają bardzo efektownie (szczególnie w nocy). Łączy je listwa i to właśnie jest jeden z głównych powodów, który sprawia, że ludzie mylą Kia ProCeed GT 2022 z Porsche Panamera. Nie zapominajmy, że prezentowany model przeszedł lifting i cóż, to właśnie z tyłu zmieniło się najmniej (całe szczęście). Lekka modyfikacja zderzaka, skromniejszy dyfuzor i inne końcówki wydechów. Szczerze mówiąc, poprzednie było o wiele ładniejsze. Aha i najważniejsze – zmienił się znaczek KIA, który teraz wygląda zupełnie inaczej.

Więcej zmian odnalazłem z przodu. I to takich zdecydowanie ulepszający i tak atrakcyjny wygląd auta. Kia ProCeed 2022 zyskała przede wszystkim zmodyfikowane reflektory, lekko przemodelowano grill, a także dość mocno zmodyfikowano zderzak. Oczywiście, pojawił się nowy znaczek marki. W sumie, po co zmieniać coś, co jest dobre, prawda? Zdecydowanie udał się ten model pod kątem wizualnym koreańskiej marce. Ale, w sumie, wszystkie nowe auta Kia są bardzo ładne. Niezależnie, czy mówimy o ProCeed, Sorento czy dość nietuzinkowym, nowym Sportage.

Wnętrze z zacięciem sportowym, ale bez przesady

O co mi chodzi? O to, że fakt, producent zadbał o wiele sportowych „smaczków”, jednak jak już na początku wspominałem, Kia ProCeed GT 2022 posiada sporo aspektów przemawiających za tym, że to faktycznie rodzinne kombi. Ale dla nadpobudliwego tatusia. Mamy więc sportowe, a zarazem bardzo wygodne fotele z czerwoną nicią. Jest również świetna, gruba, skórzana kierownica.

Fotele to połączenie skóry i alcantary, czyli takie najlepsze, jakie może być. Przekłada się to na wysoką trwałość. I co najważniejsze, nie „ślizgamy się” na takim fotelu podczas dynamicznego pokonywania zakrętów na torze. A tam warto udać się nową Kia ProCeed GT 2022.

Jak już wspominałem, auto oferuje również wiele aspektów „rodzinnych”. Rzecz jasna, znajdziecie system mocowania fotelików – ISOFIX. Jest też duże okno dachowe, które polecam wybierać, o ile nie macie więcej niż 190 cm wzrostu. Wtedy możemy trochę marudzić na niewiele miejsca nad głową. Zwracając jeszcze uwagę na funkcje rodzinne, Kia ProCeed GT 2022 oferuje tak zwany tryb Cisza. Czym się charakteryzuje? Wybierając tą opcję, muzyka zaczyna grać tylko z głośników umieszczonych z przodu.

Kia ProCeed GT 2022 – codzienne użytkowanie auta

Auta sportowe i usportowione mają zazwyczaj twardsze zawieszenie. Tu jest podobnie. Jest ono zestrojone tak, aby oferować stabilność podczas jazdy i nie pomoże nawet włączenie trybu komfortowego/eco. To znaczy, auto nie jest tak twarde, że czujecie każdą, nawet najmniejszą nierówność ale osoby przyzwyczajone do „zwykłych” samochodów mogą się zdziwić. Nie oszukujmy się, nie da się tego zrobić inaczej. Skoro kupujesz usportowione auto, musisz mieć świadomość, że będzie twardo.

Bardzo podobała mi się praca układu kierowniczego. OK, nie byłem zaskoczony tym, że samochód będzie prowadził się pewnie, jednak precyzja, jaką oferuje Kia ProCeed GT 2022 jest godna uwagi. Nawet bardzo szybkie „wejście” w zakręt nie sprawia kłopotów. Można śmiało stwierdzić, że to taki „rodzinny gokart”.

Jeszcze ciekawiej robi się, gdy aktywujecie tryb sport. Wtedy pojawia się większy opór na kierownicy, w wydechu otwiera się klapka, przez co dźwięk jest zdecydowanie bardziej sportowy. Pojawia się również coś, co nie każdemu się pojawia. Mowa o sztucznym dźwięku generowanym z głośnika. Osobiście nic do tego nie mam. Wpływa na wrażenia podczas jazdy w trybie sportowym, a przecież aktywuje się go tylko wtedy, gdy chcemy jechać agresywnie. Ciekawostka – można to wyłączyć na stałe. Wystarczy pojechać do ASO.

W innym przypadku jest… normalnie. Auto jest dobrze wyciszone, oferuje może nie wybitnie dużo miejsca w środku, ale raczej nikt nie będzie narzekał. Trochę można marudzić na jakość dźwięku z głośników, ponieważ oczekiwałem od systemu Infinity czegoś więcej.

Nie ma sobie równych… cenowo

Tak naprawdę nie ma auta, które w tej cenie będzie oferować taką moc. Chcesz Golfa? Musisz wybrać wariant R. Ford? Tylko wersja Focus ST. No to może Skoda? OK, musisz wybrać Octavię RS, ale będzie droższa. Serio, jeśli ma to być ładne kombi, a więc w stylu, np. CLA 45s Shooting Brake, to nie masz innej opcji. Musisz wybrać Kia ProCeed GT 2022. I serio, nie będziesz zawiedziony.

