Jesień to idealny moment, by zatankować energię – dosłownie i w przenośni. Firmy bp i T-Mobile Polska po raz kolejny połączyły siły, przygotowując dla klientów wyjątkową ofertę w ramach programu Magenta Moments. W najnowszej odsłonie współpracy na użytkowników czekają atrakcyjne rabaty na paliwo, specjalne promocje w Wild Bean Café, a także korzystne ceny myjni automatycznej bp. To akcja, która sprawia, że każda podróż staje się nie tylko tańsza, ale też przyjemniejsza.

Aplikacja BPme oferuje wiele korzyści na stacji bp. Zobacz o co chodzi.

Współpraca, która daje realne korzyści

Partnerstwo bp i T-Mobile to przykład współdziałania dwóch marek, które każdego dnia stawiają na jakość, komfort i satysfakcję klientów. bp – jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci stacji paliw w Polsce – oraz T-Mobile, lider w dziedzinie nowoczesnej komunikacji, łączą swoje siły, by zaoferować użytkownikom realne oszczędności i dodatkowe benefity w codziennym życiu. Dzięki programowi Magenta Moments, klienci T-Mobile mogą cieszyć się zniżkami, które doceniają kierowcy w całym kraju. Akcja obejmuje nie tylko rabaty na paliwo, ale też pyszne przekąski i kawę z Wild Bean Café – idealne połączenie dla wszystkich, którzy spędzają sporo czasu w trasie lub po prostu lubią małe przyjemności w rytmie dnia

Klienci T-Mobile zatankują na bp 40 gr taniej. Zobacz szczegóły!

Tanie tankowanie z rabatem -40 gr/l

W ramach jesiennej akcji uczestnicy programu Magenta Moments mogą co tydzień odebrać kupon, który pozwala zatankować taniej – z rabatem 40 groszy na litrze. Promocja dotyczy wysokiej jakości paliw bp z technologią ACTIVE, w tym:

benzyny PB95,

Diesel ON,

PB98,

Diesel Ultimate.

Zniżka obowiązuje przy tankowaniu do 30 litrów tygodniowo, z wyłączeniem czwartków i niedziel. To świetna okazja, by zaoszczędzić, niezależnie od tego, czy codziennie dojeżdżasz do pracy, czy wybierasz się w dłuższą trasę.

Aby skorzystać z rabatu, wystarczy zebrać 100 Serc w aplikacji Mój T-Mobile i wymienić je na kupon paliwowy w zakładce Moments. To prosty sposób, by tankować taniej i jednocześnie korzystać z benefitów, które faktycznie mają znaczenie.

Klienci T-Mobile zatankują na bp 40 gr taniej. Zobacz szczegóły!

Kawa lub hot dog za grosz – pyszny bonus dla podróżnych

Współpraca bp i T-Mobile to nie tylko korzyści dla kierowców, ale też smaczna nagroda dla tych, którzy cenią sobie małe przyjemności w drodze. W ramach programu można odebrać kod rabatowy do Wild Bean Café – wystarczy 50 Serc w aplikacji Mój T-Mobile, by skorzystać z oferty 1+1 za grosz.

To oznacza, że kupując kawę lub hot doga, drugi produkt otrzymasz za symboliczny 1 grosz. Idealny pretekst, by zrobić przerwę w podróży, złapać oddech i podzielić się chwilą z kimś bliskim. Wild Bean Café od lat słynie z aromatycznej kawy i gorących przekąsek, które dodają energii niezależnie od pory dnia.

Komfort, jakość i technologia w jednym rytmie

Jak podkreśla Magdalena Grabowska, Marketing Manager w bp Polska:

– Firma bp od lat współpracuje z partnerami, którzy – tak jak my – stawiają na jakość, wygodę i pozytywne doświadczenia klientów. Cieszymy się, że wspólnie z T-Mobile możemy rozwijać ofertę, która łączy mobilność, nowoczesne technologie i realne korzyści dla kierowców. Dzięki tej współpracy klienci zyskują jeszcze większy komfort w podróży oraz dostęp do wyjątkowych ofert i oszczędności każdego dnia.

Ta wypowiedź doskonale oddaje ducha współpracy bp i T-Mobile. Obie marki stawiają na praktyczne rozwiązania, które mają realny wpływ na codzienne życie użytkowników – od lepszych cen na paliwo po drobne przyjemności, które poprawiają nastrój.

Klienci T-Mobile zatankują na bp 40 gr taniej. Zobacz szczegóły!

Magenta Moments – więcej niż program lojalnościowy

Magenta Moments to autorski program T-Mobile, który pozwala użytkownikom zbierać Serca i wymieniać je na atrakcyjne nagrody, rabaty i zniżki. Jego celem jest tworzenie prawdziwej wartości dla klientów – poprzez oferty dopasowane do ich stylu życia.

Dzięki regularnym współpracom z markami takimi jak bp, program stale się rozwija, oferując benefity z różnych kategorii – od gastronomii, przez podróże, aż po rozrywkę i zakupy. To sposób, by codzienność stała się nieco przyjemniejsza, a drobne wydatki – mniej odczuwalne.

Jesień pełna korzyści – szczegóły akcji

Promocje w ramach współpracy bp i T-Mobile obowiązują od 20 października do 21 grudnia 2025 r.. Nowe kody rabatowe pojawiają się co tydzień w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments i są ważne przez cały tydzień – od poniedziałku do niedzieli.

Warto więc regularnie zaglądać do aplikacji, by nie przegapić kolejnych okazji na tańsze tankowanie, pyszną kawę czy hot doga za grosz.

Połączenie, które naprawdę działa

W czasach, gdy inflacja wciąż daje się we znaki, a każda oszczędność ma znaczenie, współpraca bp i T-Mobile to doskonały przykład, jak marki mogą wspólnie tworzyć realną wartość dla klientów. To nie tylko program lojalnościowy, ale też przemyślany system codziennych benefitów – dla tych, którzy cenią jakość, wygodę i praktyczne rozwiązania.

Jesienna akcja Magenta Moments sprawia, że podróż staje się przyjemnością – od momentu tankowania, przez łyk aromatycznej kawy, aż po satysfakcję z dobrze wykorzystanego rabatu.

Sprawdź przy okazji dlaczego kierowcy uwielbiają aplikację BPme.