Nowa kolekcja Lee x Jean-Michel Basquiat. NYC lat 80-tych

Nikt nie pytał ale każdy potrzebował. Duch nowojorskiej sceny artystycznej lat 80-tych powraca, gdyż właśnie dowiedzieliśmy się o współpracy Lee x Jean-Michel Basquiat. Czy to oznacza wprowadzenie nowego ekspresjonizmu do ubrań omawianej kolekcji?

Nowa kolekcja Lee x Jean-Michel Basquiat.

Od dziś na całym świecie dostępna jest nowa kolekcja nawiązująca do współpracy Lee x Jean-Michel Basquiat. Dotyczy ona zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Warto wrócić do lat 80-tych, ponieważ to właśnie wtedy poznaliśmy Basquiata, który zasłynął tym, że wykorzystywał jaskrawe kolory oraz efektowne grafiki. Co tu dużo pisać, pozostawił po sobie trwały ślad we współczesnym świecie sztuki. Marka Lee postanowiła o tym przypomnieć. Jakby nie patrzeć, producent odzieży również ma bardzo duży wpływ na kulturę. Przykłady? Od stu lat wywiera wpływ na świat jeansu, tworząc takie kultowe style jak kurtka Lee Rider.

Lee x Jean-Michel Basquiat Lee x Jean-Michel Basquiat Lee x Jean-Michel Basquiat Lee x Jean-Michel Basquiat Lee x Jean-Michel Basquiat Lee x Jean-Michel Basquiat

Kolekcja Lee x Jean-Michel Basquiat. Sztuka, styl i kultura

Klienci, którzy będą zainteresowani kolekcją mogą zwrócić uwagę na męskie i damskie kurtki, spodnie, topy, koszulki, swetry oraz bluzy. Wśród nich pojawiło się kilka najważniejszych modeli, o których warto wspomnieć. Dodam tylko, że przedział cenowy nowej kolekcji to 325 – 955 złotych.

Wróćmy do kolekcji. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na męską marynarkę oraz spodnie w paski. Nie wszyscy mogą wiedzieć, ale Jean-Michel Basquiat często pracował w poplamionych farbą garniturach. Wspomniane nowości z kolekcji są inspirowane latami 80-tymi. Co to oznacza? Mają między innymi białe prążki na zewnętrznej podszewce, a także są oznaczone motywem korony Basquiata. Jest to w pewnym stopniu połączenie odzieży formalnej i streetwearu.

Nowa kolekcja marki Lee. Nowa kolekcja marki Lee. Nowa kolekcja marki Lee. Nowa kolekcja marki Lee. Nowa kolekcja marki Lee. Nowa kolekcja marki Lee.

Nie sposób nie wspomnieć również o denimie z nadrukiem laserowym przeznaczonym dla kobiet, jak i mężczyzn. Mowa o kurtkach dżinsowych, kombinezonie z szerokimi nogawkami (dla kobiet) oraz dżinsami stolarskimi (dla mężczyzn), które cechują popularne motywy Basquiata. Zwróćcie również uwagę na męską kurtkę jeansową Rider. W tym przypadku zaprezentowano nadruk obrazu “Phooey”, który ma za zadanie przedstawić nam konsumpcję, własność i to, gdzie my, ludzie, znajdujemy się wśród tego wszystkiego.

Kolekcja Lee x Jean-Michel Basquiat zawiera także męską koszulkę z długim rękawem – Warrior Tee. Jest to bawełniana koszula przedstawiająca inne dzieło o nazwie “Warrior”. Można śmiało zauważyć, że jest to autoportret artysty, który przedstawia to, jak Basquiat postrzegał siebie w świecie sztuki. Pojawia się tam także sweter z nadrukiem przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. W tym przypadku inspiracją były prace artysty. Nowa kolekcja to również damski kardigan Bez Dispenser w paski czy damskie jeansy Carpenter z nadrukiem oraz mankietami.

Gdzie kupić ubrania z kolekcji Lee x Jean-Michel Basquiat?

Są one dostępne na stronie Lee.com oraz w sklepach firmowych na całym świecie. Mowa również o europejskich sklepach Zalando czy Asos. Sprawdź również inne nasze artykuły o modzie męskiej.