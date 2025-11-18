Ford Focus zjechał z taśmy po raz ostatni. 12 mln sztuk!

No i stało się. Po 27 latach i ponad 12 milionach wyprodukowanych egzemplarzy Ford Focus oficjalnie przechodzi do historii. W poniedziałek, 17 listopada 2025 r., z linii produkcyjnej w niemieckim Saarlouis zjechały ostatnie dwie sztuki jednego z największych hitów Forda. I co najgorsze – żadna z nich nie trafi już do salonu.
Jak donoszą niemieckie media, jeden egzemplarz wyląduje w miejskim muzeum, a drugi zostanie… wylosowany przez pracownika fabryki. Cała akcja ma charakter charytatywny, więc przynajmniej ten model odchodzi w dobrym stylu.
Co zamiast Focusa?
Ford nie zostawia jednak po sobie pustki. Brytyjskie źródła podają, że producent szykuje zupełnie nowy model – kompaktowego crossovera, który ma zadebiutować w 2026 lub 2027 roku. Czy tego właśnie oczekują klienci? Przecież hatchback to coś zupełnie innego niż crossover. Tak czy inaczej, następca powstanie w hiszpańskiej Walencji i będzie częścią nowej strategii, zakładającej nie tylko auta elektryczne (jak przygotowywane Capri i Explorer na platformie MEB od Volkswagena), ale też odmiany benzynowe i hybrydowe. Ford najwyraźniej słucha rynku, który – jak wiemy – nie jest jeszcze (a może nigdy nie będzie?) gotowy na pełną elektryfikację.
Co ciekawe, nowe auto nie zastąpi najpopularniejszego dziś w gamie SUV-a, czyli Kugi. Ford szykuje więc coś zupełnie świeżego.
Ford Focus – będzie za czym tęsknić
Ten kultowy kompakt, albo po prostu „foka”, to auto-legenda. Dla wielu kierowców – również dla mnie – pierwsza generacja była prawdziwym objawieniem i mega skokiem w porównaniu z wysłużonym już wtedy Escortem. Późniejsze generacje może nie były już tak przełomowe, ale wciąż trzymały poziom, dzięki czemu przez prawie trzy dekady na drogach pojawiło się 12 milionów Focusów.
A co z ludźmi z Saarlouis?
Tu niestety zaczynają się schody. Fabryka, w której powstawał samochód, zatrudnia około. 2700 osób, a aż 1700 z nich straci pracę już z końcem listopada 2025 r. Co z resztą? Na razie nie wiadomo. Ford co prawda zapowiadał kiedyś plany stworzenia centrum technologicznego, ale konkretów na temat nowych modeli produkowanych w Saarlouis wciąż brak.
Na razie więc więcej tu pytań niż odpowiedzi.
Sprawdź nasz test Focusa ST-Line z 2022 roku.