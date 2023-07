Wczoraj miało miejsce wydarzenie Galaxy Unpacked, podczas którego zobaczyliśmy między innymi najnowszy składany smartfon marki Samsung. Stwierdziłem, że czas przeanalizować, który składany smartfon kupić. Motorola razr 40 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 5, OPPO Find N2 Flip czy HUAWEI P50 Pocket? Sprawdźmy, który z nich może być najlepszym wyborem.

W czerwcu pisałem o Razr 40 Ultra, na początku tego tygodnia sprawdzałem Galaxy Z Flip5, czyli nowość marki Samsung. W naszym kraju można jeszcze kupić dwa inne modele: OPPO Flip N2 oraz HUAWEI P50 Pocket. Co łączy te smartfony oprócz tego, że możemy je składać, bowiem mają wyginany ekran? Oczywiście, kosmiczna cena, zdecydowanie nie adekwatna do tego, jakie podzespoły znajdują się wewnątrz obudowy. OK, przesadzam troszkę, aczkolwiek doszedłem do wniosku, że trzeba przeanalizować, który z tych czterech modeli jest najlepszym wyborem, jeśli chcemy kupić składany smartfon. Dodam, że to moja subiektywna opinia. Jeśli twierdzisz inaczej – podyskutujmy w komentarzach. Jestem otwarty na wymianę zdań.

Który składany smartfon kupić? Galaxy Z Flip 5 – smartfon ze składanym ekranem.

Porównanie wybranych danych technicznych

Jeśli zastanawiasz się, który składany smartfon kupić, może warto zacząć od analizy tego, jakie dane techniczne “zyskujemy”, wybierając jeden z tego typu modeli? Dlatego też poniżej przedstawiam tabelkę, w której znajdziecie najważniejsze informacje o wspomnianych czterech modelach.

Motorola razr 40 ultra Samsung Galaxy Z Fold5 OPPO Find N2 Flip HUAWEI P50 Pocket Ekran wewnętrzny 6,9″ FHD+ pOLED 165 Hz 6,7″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 120 Hz 6,8″ FHD+ 120 Hz 6,9 FHD+ OLED 120 Hz Ekran zewnętrzny 3,6″ pOLED 144 Hz 3,4″ Super Amoled 2X 3,26″ 60 Hz 1,04″ OLED 60 Hz Procesor Snapdragon 8+ Gen1 Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9000+ Snapdragon 888 4G Pamięć RAM 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB / 12 GB Pamięć na dane 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB 256 GB / 512 GB Bateria 3800 mAh 3700 mAh 4300 mAh 4000 mAh Aparat główny 12 Mpx + 13 Mpx 12 MP + 12 MP 50 MP + 8 MP 40 MP + 13 MP + 32 MP Aparat selfie 32 Mpx 10 MP 32 MP 10,7 MP Łączność 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, eSIM + nanoSIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, nanoSIM + eSIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, NanoSIM + eSIM 4G, NFC, Bluetooth 5.2, nanoSIM + nanoSIM Wymiary (otwarty) 73,95 x 170,83 x 6,99 mm brak danych 75,2 x 166,2 x 7,45 mm 75,5 x 170 x 7,2 mm Wymiary (zamknięty) 73,95 x 88,42 x 15,1 mm brak danych 75,2 x 85,5 x 16,02 mm 75,5 x 87,3 x 15,2 mm Waga 188,5 g (184,5 Viva Magenta) brak danych 191 g 190 g Porównanie wybranych danych technicznych smartfonów.

Jak widać, smartfony cechuje podobny rozmiar, oraz bardzo podobne ekrany wewnętrzne. Główną różnicą jest odświeżanie – tu ewidentnie przoduje Motorola razr 40 Ultra. Warto również zauważyć, że Huawei P50 Pocket ma wręcz minimalny ekran zewnętrzny. Zupełnie jak poprzedni Galaxy Z Flip. Swoją drogą, w Orange możesz kupić Galaxy Z Flip4. Fakt, będzie miał trochę okrojone możliwości – chodzi mi głównie o ekran zewnętrzny, aczkolwiek ma on dostać z aktualizacją wiele funkcji, których posiada najnowsza odmiana – Z Flip5.

W kwestii procesora zdecydowanie przoduje najnowsze dzieło Samsunga. Nic w tym dziwnego, jest to najświeższy smartfon z tej czwórki, dlatego też ma najnowsze parametry. Tak czy inaczej, reszta absolutnie nie odbiega pod względem wydajności. Każdy z tych modeli “otrzymał” bardzo mocne podzespoły. Warto również wspomnieć, że w przypadku Galaxy Z Flip5 oraz P50 Pocket możemy wybrać opcje z większą pamięcią RAM oraz większą “ilością miejsca” na nasze dane.

Który składany smartfon kupić? Na zdjęciu OPPO Find N2 Flip.

Który składany smartfon kupić?

Żaden. A tak całkiem poważnie, wszystko zależy od Waszych preferencji. Ja osobiście zwracałbym uwagę przede wszystkim na jakość ekranu. Tutaj dużo do powiedzenia ma Motorola i Samsung, aczkolwiek i w przypadku OPPO mamy do dyspozycji naprawdę dobry wyświetlacz. Tak czy inaczej, przoduje pod względem częstotliwości odświeżania Motorola, jednak czy to wystarczy by zachwycić potencjalnych klientów? Szczerze mówiąc nie wiem. Jak dla mnie te ekrany pod względem “dotyku” są bardzo podobne. Z kolei najlepszym odwzorowaniem barw i ogólną jakością kolorów może pochwalić się Samsung. Przynajmniej tak uważam. Ten Dynamic AMOLED 2X zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Procesor? No cóż, tu wygrywa Samsung, ale bądźmy szczerzy – zarówno OPPO, Motorola, jak i nawet Huawei mają równie wydajne podzespoły. Oczywiście, najgorzej wypada HUAWEI, bowiem nawet nie oferuje klientom 5G. To może zdjęcia? Tu wydaje mi się, że przoduje OPPO. Ma naprawdę rozbudowane obiektywy, ale umówmy się – żaden z tych smartfonów nie jest nastawiony na fotografię. Od tego mamy topowe modele, takiej jak Apple iPhone 14 Pro Max czy Samsung Galaxy S23 Ultra. Składane smartfony robią znośne zdjęcia – tak mogę podsumować jakość obiektywów, które zamontowano w obudowach.

To może bateria? Tu również zależy od tego, jak intensywnie będziemy korzystać z danego smartfonu. Na papierze wygrywa OPPO, ale to nie znaczy, że Samsung, Motorola czy HUAWEI są gorsi. Szczególnie zwróciłbym uwagę na edge 40 Ultra oraz Galaxy Z Flip5. Dlaczego? Te smartfony wyposażono w bardzo nowoczesne procesory, które dodatkowo cechują się oszczędnym poborem energii. W skrócie, “statystyczny Kowalski” będzie zapewne ładował smartfon raz dziennie. Rano odłączy go od ładowarki, a wieczorem, przed pójściem spać będzie zmuszony do podpięcia go do ładowania.

A jeśli chodzi o czas, jaki będzie potrzebny do uzyskania 100% akumulatora, wygrywa zdecydowanie OPPO, bowiem oferuje ładowanie na poziomie 44W. Tuż za nim jest HUAWEI – 40W. Na trzecim miejscu mamy Motorolę – 30W, a na czwartym Samsunga – 25W.

Skoro tak naprawdę wszystkie te modele są do siebie podobne, to może przeanalizujmy… okładkę? W końcu wyróżnia je na tle konkurencji to, że mamy do dyspozycji zewnętrzne ekrany. A tu, nie oszukujmy się, rywalizują przede wszystkim Motorola razr 40 Ultra oraz Samsung Galaxy Z Flip5. Mają największe i najbardziej zaawansowane wyświetlacze. Który bym wybrał? Trudno powiedzieć. Oba są świetne. Dlaczego? Wyświetlają nie tylko takie podstawowe informacje jak data czy godzina, ale również na tych ekranach może pojawić się mapa lub film z YouTube!

Który składany smartfon kupić? Motorola Razr 40 Ultra. Nowy telefon z klapką. Który składany smartfon kupić? Galaxy Z Flip 5 – smartfon ze składanym ekranem.

Razr 40 Ultra, Galaxy Z Flip5, Find N2 flip czy P50 Pocket? Który bym wybrał?

Jeśli zastanawiasz się, który składany smartfon kupić powiem Ci szczerze – odrzuć HUAWEI-a. Nie przez to, że to słaby model. On po prostu odstaje od konkurencji pod wieloma względami. Ma gorszy procesor, brak wsparcia 5G, ma też mniejszy ekran. Skupiłbym się zdecydowanie na Motoroli, Samsungu i OPPO. Problemem w przypadku Galaxy Z Flip5 jest to, że wszyscy go dopiero poznajemy, bowiem wczoraj miał premierę. Jeśli już pominę to, że nie lubię smartfonów ze składanymi ekranami i obcowałem z nim kilka godzin muszę przyznać, że wypadł naprawdę dobrze. OK, pomijam to, że wszędzie pojawiają się odciski palców na tej pokrytej szkłem obudowie. W sumie, Motorola jest “nie lepsza” pod tym względem.

Idźmy dalej. Osobiście wyeliminowałbym jednak OPPO. Dlaczego? Ma najmniejszy ekran zewnętrzny, a uważam, że jeśli chodzi o smartfony z klapką, to właśnie ten wyświetlacz będzie często wykorzystywany. Zarówno Motorola jak i Samsun wygrywają w tej kwestii. Pamiętajcie – to moja subiektywna opinia. Proszę się nie obrażać.

Motorola Razr 40 Ultra czy Galaxy Z Flip5?

No dobrze, mamy więc dwóch rywali. Który składany smartfon kupić? Jeśli już nie będziecie zwracali uwagi na to, że Galaxy ma nowszy procesor, a Razr szybsze ładowanie, pozostanie Wam kwestia wyglądu. I tu coś mocno kontrowersyjnego. Jako facet i tak wybrałbym Motorolę w kolorze Viva Magenta. Na klapce macie skórę wegańską, więc nie zostawiacie tylu odcisków palców. Sam kolor osobiście bardzo mi się podoba – wyróżnia się na tle konkurencji. Oczywiście, to nie oznacza, że Galaxy ma gorsze warianty kolorystyczne. Co to, to nie. Po prostu, przeszkadzało mi to ciągłe czyszczenie obudowy z odcisków palców.

Który składany smartfon kupić? Wybór jest skromny ale i trudny. Jak widać, jest to kwestia bardzo mocno indywidualna. Dziś według mnie przodują modele Motoroli i Samsunga. Równie dobry jest OPPO, ale jednak trochę od nich odbiega. A Ty, który byś wybrał?