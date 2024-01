Kup dziecku to urządzenie, a ono Ci podziękuje. Rozwiń w nim pasję!

Kup dziecku urządzenie, które pozwoli od najmłodszych lat rozwijać w nim pasję. Lamax InstaKid1 to aparat fotograficzny zaprojektowany z myślą o dzieciach, które uwielbiają robić zdjęcia. Postaw na rozwój i kreatywność swojej pociechy!

Kup dziecku aparat i rozwiń w nim pasję

LAMAX wprowadza na rynek idealny prezent dla najmłodszych miłośników fotografii – LAMAX InstaKid1. Urządzenie to nie tylko zaszczepi w najmłodszych pasję, ale pobudzi także ich kreatywność, pozwalając im dzielić się najważniejszymi chwilami z przyjaciółmi i rodziną.

Aparat jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i różowej. Został wyposażony w 2,4-calowy kolorowy wyświetlacz, na którym wyświetlać można każde zrobione zdjęcie, zaraz po jego wykonaniu. Z 18 różnymi ramkami, 8 efektami i 5 kolorowymi filtrami, InstaKid1 wnosi dodatkową dawkę kreatywności do dziecięcych fotografii.

Kolor niebieski przypadnie do gustu chłopcom. Róż zdecydowanie bardziej trafi do dziewczynek.

Robienie zdjęć, to nie wszystko, co potrafi InstaKids1

Lamax InstaKid1 został wyposażony w akumulator o pojemności 800 mAh, co sprawia, że aparat jest gotów na długie sesje fotograficzne i filmowe. Możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości interpolowanej 1080p lub rzeczywistej 720p pozwala na tworzenie tworzyć unikalnych filmy widzianych oczami dziecka. O miejsce na zdjęcia zadba slot na karty microSD o pojemności do 32GB. Ładowanie odbywa się za pomocą uniwersalnego złącza USB-C.

Oczywiście najciekawszym elementem aparatu InstaKid1 jest możliwość natychmiastowego drukowania zdjęć. Ujęcia drukowane są na rolce rolce papieru termicznego, co pozwala uzyskać oryginalne czarno-białe zdjęcie w zaledwie kilka sekund, bez konieczności używania tonerów czy atramentu. W zestawie znajdują się dwie rolki papieru termicznego, w tym jedna samoprzylepna, umożliwiająca tworzenie naklejek do ozdabiania notesów czy laptopów.

Aparat posiada funkcję natychmiastowego drukowania zdjęć.

To jednak nie wszystko, bo aparat to urządzenie wielofunkcyjne! Producent zainstalował w nim funkcję odtwarzacza MP3, umożliwiając dzieciom słuchanie ich ulubionej muzyki, a także oferuje wbudowane gry! Lamax InstaKid1 to coś zdecydowanie więcej niż aparat!

Źródło: opr. wł./info. prasowe