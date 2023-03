Sieć Rossmann poinformowała, że wraca ciekawa akcja, dzięki której klienci sklepu mogą zapłacić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych mniej za konkretny produkt.Kupujesz w sieci Rossmann? Zachęcam do lektury tego tekstu. Dowiesz się wszystkiego!

Kupujesz w sieci Rossmann? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość!

Sprawa jest bardzo prosta. Przede wszystkim trzeba być zapisanym do Klubu Rossmann. Druga rzecz to szczęście i szybkość działania. Tak zwana “Szybka akcja”, bo tak nazwała ją popularna drogeria, oferuje czterdzieści tysięcy voucherów, które będą dostępne w każdą środę. Dzięki niemu można zaoszczędzić do kilkudziesięciu złotych na jednym z produktów. Jak to zrobić?

Kliencie sieci Rossmann. Koniecznie zainstaluj aplikację i zyskaj voucher!

Wydawać by się mogło, że to trochę irytujące. Praktycznie każda sieć ma swoją aplikację, czy to Lidl, Biedronka czy praktycznie każda drogeria. Łapią nas na tym, bo przecież instalując zyskujesz rabaty, których nie dostałbyś bez programu lojalnościowego. Oczywiście, łatwiej byłoby po prostu obniżyć cenę, ale taki zabieg to żadna akcja marketingowa. Trudno, w takich czasach żyjemy i trzeba się do tego przyzwyczaić.

Wróćmy jednak do tematu tego artykułu. Jeśli kupujesz w sieci Rossmann, warto sprawdzać aplikację, którą możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Szczególnie sugeruję analizować jej “zawartość” w każdą środę, bowiem co tydzień sieć będzie udostępniać kartę “szybka akcja”, a w niej klienci będą mogli “zdobyć” czterdzieści tysięcy voucherów.

Kupujesz w sieci Rossmann? Oszczędź kilkadziesiąt złotych!

Klubowicze będą mogli oszczędzić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych. Voucher na jeden z produktów będzie można wykorzystać w sklepach stacjonarnych. Warto próbować. Pamiętajcie – włączacie aplikację sieci w każdą środę. Jeśli w przeciągu dnia pojawi się karta “szybka akcja” powinniście znaleźć przycisk “chcę to”. Jeśli jesteście zainteresowani danym produktem, klikacie w niego, by następnie zaakceptować regulamin akcji i potwierdzić chęć uzyskania rabatu.

Rzecz jasna, szczegóły na temat akcji można znaleźć zarówno w aplikacji jak i na stronie sieci Rossmann.