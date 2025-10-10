Powrót do szkoły czy na uczelnię bywa czasami trudny, ale wcale taki być nie musi, jeśli wyposażysz się w odpowiedni sprzęt. Taki jak laptop Predator z kartą graficzną GeForce RTX serii 50, naszpikowany nowymi technologiami i wydajnymi podzespołami. Dzięki niemu każde, nawet najbardziej skomplikowane zadanie rozwiążesz z łatwością. Tuż po tym będziesz mógł zrelaksować się podczas sesji z ulubioną grą, którą uruchomisz na najwyższych ustawieniach grafiki.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Powrót do szkoły czy na uczelnie oznacza intensywną naukę nowych rzeczy. Jeśli będziesz miał styczność ze skomplikowanymi zadaniami, które wymagają wydajnego komputera, sugeruję „uzbroić się” w konkretny sprzęt, a nie cierpliwość. Chyba lepiej, by urządzenie sprawnie poradziło sobie np. z generowaniem grafik, prawda? Ty dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu, który możesz przeznaczyć na… chociażby relaks – wiele gier czeka, byś zainteresował się ich trybem fabularnym oraz online. Czy taki będzie laptop Predator z GeForce RTX 50? Zdecydowanie tak. Dlaczego tak uważam? Przeczytaj dalszą część, tego artykułu.

Jaki powinien być idealny komputer do szkoły i na studia?

Uważam, że powinien cechować się uniwersalnością. Mam tu na myśli zarówno cechy dotyczące mobilności i smukłości, jak i wydajności. Na co zwracać uwagę? Wydaje mi się, że przede wszystkim „celuj” w laptopa, ponieważ to gwarancja mobilności. Kto wie czy nie będziesz go potrzebował w szkole bądź na uczelni. PC-ta raczej nie zabierzesz, a już pewne jest jedno – to utrudnione zadanie. Kolejna sprawa to solidne podzespoły. Sprzęt ma służyć przez długi czas edukacji? Zainwestuj w taki model, który będzie wyposażony w topowy procesor, wydajną pamięć RAM i co najważniejsze, kartę graficzną, która radzi sobie ze skomplikowanymi operacjami – chodzi mi nie tylko o gry, ale również np. pracę z aplikacjami CAD. Nie zapominaj również o ekranie – powinien wyświetlać obraz w wysokiej rozdzielczości.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Czy patrząc na takie oczekiwania możliwe jest znalezienie takiego sprzętu? Oczywiście, że tak. Przykładem może być Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 z GeForce RTX 50 naszpikowany nowoczesnymi technologiami, które dodatkowo wspierane są specjalistyczną aplikacją Predator Sense. Wydajność oznacza generowanie ciepła – o to również nie musisz się martwić, ponieważ laptop, o którym wspominam został wyposażony w chłodzenie Aero Blade 3D. O nim jednak „opowiem” w dalszej części publikacji.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Laptop z wydajną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 50. Dlaczego to takie ważne?

Myślisz, że nie ma to znaczenia? To błąd. Zakup komputera z odpowiednią kartą graficzną to priorytet. Zacznijmy od pracy z aplikacjami, które wymagają sporej mocy obliczeniowej. Jeśli ta będzie odpowiednia, będziemy mogli cieszyć się np. szybkim renderowaniem plików 3D. Do tego dochodzi szereg rozwiązań oferowanych przez karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50. Mam tu na myśli DLSS 4, Reflex 2. Aby zrozumieć o czym mowa, w kilku zdaniach opiszę poszczególne technologie.

Do czego służy DLSS 4?

Zacznijmy od DLSS 4. To specjalne oprogramowanie, które za sprawą sztucznej inteligencji skaluje obraz i generuje dodatkowe klatki, dzięki czemu poprawia się nie tylko jakość grafiki, ale również odczuwamy płynność rozgrywki. Przykładowo, gra renderuje obraz w niższej rozdzielczości, dzięki czemu dochodzi do odciążenia karty graficznej, a następnie sztuczna inteligencja analizuje klatki, by przewidzieć ruchy. Kolejnym krokiem jest generowanie dodatkowych klatek – w niektórych przypadkach mówimy nawet o trzech. Finalnie obraz jest skalowany do wyższej rozdzielczości.

W czym pomaga NVIDIA Reflex?

Technologia ta ma za zadanie zmniejszyć opóźnienia w grach. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskujemy praktycznie natychmiastowe wyświetlenie reakcji naszego ruchu myszą na ekranie. W grach typu FPS i ogólnie w e-sporcie, gdzie czas reakcji jest priorytetem, jest to bardzo ważna technologia, która sprawdza się szczególnie w przypadku współpracy z monitorami G-SYNC. W skrócie: dzięki Reflex szybciej namierzymy cel w grze, a co za tym idzie, możemy liczyć na sukces w rozgrywce.

Czym cechuje się MaxQ?

W jednym zdaniu? Popatrz na laptopa, który prezentuję w tej publikacji. Topowe podzespoły, świetny zarówno do gier, jak i do pracy, a jednak smukły, lekki, cienki. To właśnie MaxQ, a więc filozofia marki NVIDIA, która ma oferować użytkownikowi kompaktowy rozmiar sprzętu, bez jakichkolwiek kompromisów. Do tego należy dodać wsparcie AI (sztuczna inteligencja), która gwarantuje optymalizację zużycia energii i odprowadzania ciepła. Wszystko po to, by użytkownik cieszył się wysoką wydajnością swojego mobilnego sprzętu.

Studenci kierunków STEM docenią NVIDIA GeForce RTX

STEM czyli akronim takich angielskich słów jak nauka, technologia, inżynieria i matematyka. Laptopy z NVIDIA GeForce RTX serii 50 są świetnym wyborem nie tylko dla graczy lecz także dla studentów kierunków technicznych, którzy potrzebują ogromnej mocy obliczeniowej „ukrytej” w kompaktowej obudowie. Sztuczna inteligencja, długi czas pracy na baterii, wydajny układ GPU, Aero Blade 3 skutecznie odprowadzające generowane przez podzespoły ciepło – to właśnie cechy szczególne laptopów z tym chipsetem graficznym. Za sprawą GeForce RTX 50 uczniowie i studenci wykorzystujący w edukacji oprogramowanie związane z projektowaniem i modelowaniem 3D, a także przetwarzające duże zbiory danych będą cieszyli się sprawną pracą komputera i szybkimi rozwiązaniami. O tym jak RTX podkręca STEM można przeczytać na specjalnej podstronie nvidia.com.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Laptop z GeForce RTX 50. Poznaj Predator Helios Neo 16S AI

Czas z teorii przejść na praktykę. Do naszej redakcji dotarł Predator Helios Neo 16S AI. To notebook, łączący wszystkie cechy szczególne, o których wspominam w tym artykule. Nie sposób nie wspomnieć o MaxQ, a więc o połączeniu wysokiej wydajności z wszystkimi atutami, jakie oferują notebooki.

Wydajność Predator Helios Neo 16S AI

Komputer posiada najwyższej klasy podzespoły, w tym procesor Intel Core Ultra 9 275HX oraz topową kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070Ti z 12 GB RAM GDDR7. Czym jeszcze szczyci się ten model? Przede wszystkim posiada aż 64 GB pamięci RAM DDR5 6400 MHz, dysk o pojemności 1 TB i rewelacyjną matrycę OLED wspierającą technologię NVIDIA G-SYNC. Jest to ekran o przekątnej 16 cali ze współczynnikiem 16:10. Wyświetlana rozdzielczość? 2560 x 1600 pikseli. Odświeżanie? 165 Hz. Mamy również baterię litowo-jonową o pojemności 76 Wh, która pozwala na pracę do 6,5 godziny na jednym ładowaniu.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Jak widać, faktycznie są to topowe parametry ale przy okazji, za sprawą chłodzenia piątej generacji Aero Blade 3D nie musimy martwić się o odprowadzanie ciepła, a co za tym idzie o komfort pracy czy zabawy. W skrócie: wentylatory pracują cicho, a jednocześnie spełniają swoje zadanie. To bardzo ciekawe, bowiem ich działanie nie przeszkadza nawet przy uruchomionej dużej ilości procesów, a więc obsłudze aplikacji czy gier, wymagających bardzo dużej mocy obliczeniowej, gdzie przecież podzespoły generują dużą ilość ciepła.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Potwierdzeniem tego, że mamy do dyspozycji faktycznie solidny sprzęt mogą być wyniki testów, jakie przeprowadziliśmy w naszej redakcji. Przykładem będzie liczba klatek na sekundę przy maksymalnych ustawieniach grafiki (chodzi zarówno o rozdzielczość, jak i detale) w przypadku kilku popularnych tytułów.

EA SPORTS FC 26: średnio 115 fps

Call of Duty Warzone: średnio 87 fps

Oczywiście, laptop poradzi sobie również z innymi tytułami. Mam tu na myśli zarówno Borderlands, Cyberpunk, Dragon Age, Ghost of Tsushima oraz wiele innych gier, które „wyciskają siódme poty” z kart graficznych. Dużym atutem jest w tym przypadku nie tylko zastosowanie bardzo wydajnych podzespołów ale również wsparcie wszystkich technologii i rozwiązań, jakie oferuje karta graficzna NVIDIA.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Wygląd Predator Helios Neo 16S AI z NVIDIA GeForce RTX 50

Kiedyś kupując wydajnego laptopa gamingowego musiałeś iść na kompromis. Fakt, dostawałeś topowe podzespoły, ale mobilność, którą oferowały notebooki schodziła na boczny tor. Za sprawą NVIDIA MaxQ możemy uznać to za przeszłość. Wystarczy spojrzeć na ten model. Jego wysokość to zaledwie 19,97 mm, a waga wynosi 2,3 kg, co w przypadku laptopów gamingowych jest bardzo dobrym wynikiem. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że w przypadku Predator Helios Neo 16S AI, pomimo smukłej obudowy mamy do dyspozycji szereg portów i wspomniane już wydajne chłodzenie.

Porty we/wy

Z lewej strony ulokowano port USB 3.2, gniazdo LAN, port microSD oraz audio. Widać tam również miejsce odprowadzania ciepła z wnętrza obudowy. Na prawym boku ulokowano dwa porty USB 3.2 i dwie diody LED informujące nas o stanie pracy laptopa. Tak, tam również znajdziemy elementy chłodzenia, a konkretnie widać radiator. Z kolei z tyłu umieszczono port do ładowania, gniazdo HDMI i dwa porty USB 3.2 typu C. Jak widać, mamy pełny pakiet gniazd i portów, które ułatwią nam podłączenie peryferiów.

Predator Helios Neo 16S AI – prawy bok. Predator Helios Neo 16S AI – lewy bok. Predator Helios Neo 16S AI – tył.

Klawiatura, touchpad

Sporego rozmiaru touchpad został ulokowany pod klawiaturą. Fakt, wielu graczy raczej skorzysta z odrębnej myszki, jednak np. podczas wielu operacji z aplikacjami CAD gładzik będzie bardzo dobrym wyborem. Szybko obracamy modele 3D, mamy funkcję gestów, a więc np. powiększanie, bądź przesuwanie stron jest bardzo łatwe. Touchpad jest „przyjemny w dotyku”, a przy okazji precyzyjny. Jego powierzchnia zdecydowanie ułatwia nam pracę.

Klawiatura to jeden z najważniejszych elementów komputera gamingowego. Jaka jest ta, którą znajdziemy w Predator Helios Neo 16S AI? Muszę przyznać, że to model bardzo wygodny w codziennym użytkowaniu. Spore odstępy pomiędzy klawiszami, odpowiedni skok, podświetlenie czterech stref RGB i wyodrębniona część numeryczna. Mało tego, producent zastosował dwa ważne przyciski. Pierwszy dotyczy funkcji Copilot, a więc sztucznej inteligencji „wkomponowanej” w system Microsoft Windows. Drugi natomiast sprawia, że w mgnieniu oka aktywujemy oprogramowanie PredatorSense.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Aplikacja PredatorSense

Kiedy pierwszy raz uruchamiasz ten program, możesz pomyśleć, że przenosisz się do centrum rządzenia wszechświatem. W pewnym sensie jest to centrum zarządzania, ale komputerem Predator Helios Neo 16S AI. Możesz nie tylko analizować wszystkie parametry – mam tu na myśli temperaturę procesora, karty graficznej, procent użycia CPU i GPU, a także modyfikować pewne ustawienia. Chodzi mi o sterowanie wentylatorami, które nawet w przypadku maksymalnej wydajności (około 6700 obrotów na minutę) wcale nie są aż tak głośne jak mogłoby się to wydawać. Oprogramowanie PredatorSense pozwala nam również na modyfikację podświetlenia klawiatury czy aktywowanie konkretnych scenariuszy, które regulują pracą podzespołów, chłodzenia i podświetlenia.

Pozytywny powrót do szkoły i na uczelnie? Jasne, o ile masz odpowiedni sprzęt.

Wydaje mi się, że mniej – więcej wyjaśniłem atuty zakupu notebooka Predator Helios Neo 16S AI z GeForce RTX 50, a więc serii kart graficznych, która cechuje się najwyższą wydajnością. Tu nie ma miejsca na kompromisy, bowiem chodzi o coś bardzo ważnego – o edukację. Niezależnie na jakim poziomie jesteś – czy chodzi o szkołę czy studia – pamiętaj, odpowiednia pomoc dydaktyczna, a także rozwiązania technologiczne wpływają na rozwój i łatwość zdobywania wiedzy.

Predator Helios Neo 16S AI – wydajny notebook z NVIDIA GeForce RTX 50. Fot.: Ernest Dragan MenWorld.pl.

Wnioski? Celuj w laptopa z NVIDIA GeForce RTX 50

Wysoka wydajność sprzętu to klucz do sukcesu. Czy to prawda? W pewnym sensie tak, chociaż oczywiście, sam decydujesz o tym, jak będzie przebiegać twoja życiowa kariera, a wcześniej rozwój i zdobywanie wiedzy. Ważne jest jednak to, by korzystać z odpowiedniego sprzętu, a tym jest z pewnością laptop z kartą NVIDIA GeForce RTX 50. Dlaczego? To proste. Jest to sprzęt, który będzie wydajny przez długi czas, co potwierdzają wyniki testów zaprezentowane w tej publikacji.

Nasuwa się jeszcze pytanie: gdzie kupić taki laptop z GeForce RTX 50 (Blackwell)? Możesz wybrać się na zakupy stacjonarne do jednego ze sklepów sieci Media Expert. Istnieje również możliwość zakupu przez Internet. Wystarczy, że klikniesz w ten link, który przeniesie Cię do na stronę Media Expert.

