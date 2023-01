Naprawdę świetna okazja. Od dziś, 19 stycznia do 22 stycznia (niedziela) możecie kupić w bardzo dobrych pieniądzach notebooki do biura. Laptopy Acer przecenione o połowę. Nowy model za 600 zł? Tak, to możliwe!

Nie będę pisał, że to super prezent dla babci, dziadka, brata, wujka czy koleżanki. Po prostu, Acer “wypuścił” bardzo fajną promocję, dzięki której modele Chromebook są przecenione dosłownie o połowę.

Szybka akcja. Laptopy Acer przecenione. Kupisz je za 600 zł!

Sprawa dotyczy Chromebooków, a więc tych modeli, które nie mają Windowsa. Ale, żeby nie było, że zostajecie bez systemu, każdy z nich ma zainstalowane oprogramowanie Google czyli ChromeOS. To taki Android, ale na komputery. Oczywiście, bez problemu włączycie film, przeglądniecie Internet, wykorzystacie go do pracy biurowej, a mało tego, nawet zagracie na nim w gry, jeśli macie wykupioną usługę NVIDIA GeForce NOW. O niej jednak opowiem w osobnym tekście.

Producent sugeruje, że laptopy Acer Chromebook pozwalają bez problemu na pracę nawet do 12 godzin bez ładowania. To jednak oczywiście bajki, ale realnie według mnie można osiągnąć wynik na poziomie 6 – 8 godzin, co już jest bardzo dobrą wartością. W przypadku Chromebooków raczej nikt nie zwraca uwagi na podzespoły. Ten sprzęt ma po prostu działać dobrze i za sprawą dobrej optymalizacji systemu i sprzętu, właśnie tego może oczekiwać użytkownik.

Promocja na laptopy Acer Chromebook

Według przesłanej przez producenta informacji, promocja dotyczy serii takich jak Chromebook 311, 314, 315, a także 317. Czym się różnią? Oczywiście, przede wszystkim podzespołami, które, co prawda, nawet w najniższych modelach potrafią dobrze współgrać z ChromeOS, jednak wiadomo, im lepsze, tym wyższy komfort pracy. I w tym przypadku warto zwrócić się w kierunku Acer Chromebook, w których nazwa serii zaczyna się od cyfr 5 oraz 7. Oprócz wspomnianych podzespołów, te warianty wyróżniają się np. dotykowym ekranem oraz podświetlaną klawiaturą. Dodam tylko, że o Chromebookach możecie przeczytać odwiedzając stronę producenta – Acer.

Ile kosztują przecenione laptopy Acer Chromebook?

Wszystko zależy od wariantu, który wybierzemy. Przykładowo, bazowe Chromebooki 311 można “dostać” za 600 – 700 złotych. Z kolei te “wyższe” modelowo, do których należy np. ChromeBook 514 wyceniono na około 2000 złotych, aczkolwiek w tym przypadku “dostajecie” 16 GB pamięci RAM, 512 GB SSD oraz procesor Intel Core i5.

Gdzie kupić przecenione laptopy Acer Chromebook? Są one dostępne do niedzieli, 22 stycznia bieżącego roku w sklepach Media Expert, a także X-Kom.