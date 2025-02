Oto kwiaty LEGO Botanicals. Wytrzymają dłużej niż związek?

Już niedługo walentynki. Pamiętaj, 14.02 – piątek. Zdajesz sobie sprawę z tego, że wypadałoby zorganizować kwiaty swojej najdroższej? Ciekawe co by powiedziała na LEGO Botanicals, czyli… plastikowy odpowiednik. OK, może i są sztuczne, ale za to wytrzymają znacznie dłużej niż żywe, prawda? Oczywiście, nie wspominam o rozszerzeniu inicjatywy o kolację – sam przecież też ją możesz przygotować, nie musisz iść do drogiej restauracji. Może to przepis na udany walentynkowy dzień?

LEGO Botanicals.

Według badań, które opublikowała Grupa LEGO, powinniśmy się martwić o relacje międzyludzkie. Dlaczego? Zamiast fizycznych spotkań, często wybieramy te „wirtualne”. Zamiast spotykać się, rozmawiać na żywo, wolimy korzystać z mediów społecznościowych. Nie wiem czy wiecie, ale aż pięć miliardów osób korzysta z tego typu rozwiązania, a ponad trzy miliardy osób na całym świecie używa komunikatorów online. LEGO wie co zrobić, by zbliżyć do siebie ludzi. To prostsze niż nam się wydaje. Oczywiście, musimy zacząć od chęci – bez tego naprawa relacji się nie uda. Kolejnym krokiem jest… budowanie z klocków LEGO.

LEGO Botanicals pomoże naprawić relacje

W 2021 roku marka LEGO wprowadziła nową kolekcję – Botanicals. Jest to obecnie jedna z najbardziej lubianych serii. Możemy się zrelaksować przy okazji budowania danej rośliny, a przy okazji cieszyć się finalnym efektem w postaci bardzo ładnej kompozycji kwiatów. Pomyśl również o tym, że LEGO Botanicals jest bardzo praktycznym prezentem. Obdarowana osoba, która zbuduje taką roślinę nie musi później myśleć o jej podlewaniu, nie ma znaczenia czy stoi w ciemnym czy jasnym miejscu. Mało tego, może być mocno spersonalizowane, co przekłada się na wyjątkowość takiej roślinki. Przesadzam? Być może ale pamiętaj, lepiej zrobić coś, by cieszyć się fajną relacją, niż nie robić nic, prawda?

To, co wyróżnia kolekcję LEGO Botanicals, to fakt, że nie jest ona tylko idealnym prezentem, który zaskoczy i zachwyci Twoich bliskich, ale także okazją do wspólnego budowania i spędzenia wartościowego czasu razem. Walentynki to moment, by celebrować ważne relacje w naszym życiu, zwłaszcza w czasach, gdy czujemy się bardziej odizolowani niż kiedykolwiek. Mamy nadzieję, że nasze zestawy LEGO Botanicals zainspirują ludzi do wspólnego działania i tworzenia trwałych wspomnień. Alexandra Zamfir, szefowa marketingu LEGO Botanicals.

LEGO Botanicals.

Warsztaty florystyczne z układania bukietów z kwiatów LEGO

W tym roku w ofercie LEGO pojawiły się cztery nowe konstrukcje kwiatowe. Mowa o LEGO Botanicals Mała Orchidea, LEGO Botanicals Dracena sandera oraz LEGO Botanicals Kwiatowa kompozycja. To, co mnie jednak najbardziej urzekło to wprowadzone kilka dni temu, a dokładnie czwartego lutego, warsztaty online, dzięki którym dowiemy się jak zbudować efektywną kompozycję kwiatową z wykorzystaniem LEGO Botanicals. Wprowadzić ją będzie znany florysta oraz dyrektor artystyczny – Jeff Leatham. Gość „wie co robi”, ponieważ ma ogromną liczbę klientów, a w śród nich wiele gwiazd, dla których tworzy kompozycje kwiatowe na całym świecie.

Jeff pokaże trzy ciekawe aranżacje wykorzystujące LEGO Botanicals. Pierwsza z nich to bukiet do ręki, kolejna to roślinna ozdoba na stół, a na końcu coś spektakularnego, co będzie przyciągać uwagę – mowa o kompozycji kwiatowej. Gdzie znaleźć wspomniane warsztaty? Wystarczy odwiedzić stronę LEGO.com/Botanicals. Dodam tylko, że będzie również dostępna transkrypcja w języku polskim. Jakby tego było mało, jeśli będziecie mogli sugeruję by odwiedzić sklep stacjonarny LEGO. Dlaczego? W dniach 12.02 oraz 13.02 w godzinach 15:00 – 17:00 odbędą się warsztaty „Zbuduj i Zabierz” w alentynkowym klimacie. To właśnie wtedy będzie możliwość zakupu zestawu LEGO Botaniczne serce, który nie będzie dostępny w stałej ofercie.

LEGO Botanicals.

Nowe zestawy LEGO Botanicals

Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat każdego z zestawów.

LEGO® Botanicals Piękny bukiet różowych kwiatów

Wiek: 18+

Cena: 249,99 zł

Liczba elementów: 749

Numer produktu: 10342

Wymiary: Zestaw zawiera 749 elementów, a długość kwiatów różni się. Dla orientacji, storczyki cymbidium osiągają wysokość ponad 12,5 cala (32 cm).

Dostępność: od 1 stycznia 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Mała Orchidea

Wiek: 18+

Cena: 129,99 zł

Liczba elementów: 274

Numer produktu: 10343

Wymiary: Storczyk LEGO składa się z 274 elementów i osiąga wysokość ponad 10 cali (25 cm)

Dostępność: od 1 stycznia 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Dracena sandera

Wiek: 18+

Cena: 129,99 zł

Liczba elementów: 325

Numer produktu: 10344

Wymiary: ten zestaw składa się z 325 elementów i ma wysokość ponad 11 cali (29 cm).

Dostępność: od 1 stycznia 2025

Link: www.LEGO.com/themes/adults-welcome/botanical-collection/artificial-flowers

LEGO® Botanicals Kwiatowa kompozycja

Wiek: 18+

Cena: 479,99 zł

Liczba elementów: 1,161

Numer produktu: 10345

Wymiary: Zestaw zawiera 1,161 elementów i ma szerokość ponad 12,5 cala (31 cm).

Dostępność: od 1 lutego 2025 na stronie LEGO.com

