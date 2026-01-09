Lenovo na CES 2026: mniej gadżetów, więcej wizji

Lenovo wykorzystało CES 2026 nie tyle do chwalenia się kolejnymi modelami sprzętu, co do pokazania, w jakim kierunku zmierza dziś cała branża technologiczna. W centrum uwagi znalazła się sztuczna inteligencja – nie jako pojedyncza funkcja czy marketingowy dodatek, ale jako warstwa, która ma spinać urządzenia, usługi i codzienne działania użytkownika.

Lenovo na CES 2026 Las Vegas.

Qira, czyli jedna sztuczna inteligencja na wiele urządzeń

Najgłośniejszą zapowiedzią był debiut Qira – osobistego „superagenta AI”, który ma działać ponad platformami i sprzętem. W praktyce chodzi o jeden system inteligencji kontekstowej, towarzyszący użytkownikowi na laptopach, smartfonach, tabletach czy innych urządzeniach. Lenovo i Motorola pokazują w ten sposób wizję AI, która nie jest przypisana do jednego ekranu, lecz podąża za użytkownikiem i jego zadaniami.

AI w tle, a nie na pierwszym planie

Qira ma działać raczej w tle niż w formie ciągłego dialogu z asystentem. Zamiast tego system ma pomagać wracać do przerwanych zadań, porządkować informacje i reagować na potrzeby wynikające z kontekstu. Jednocześnie producent mocno akcentuje kwestie zgód i prywatności, co pokazuje, że temat AI coraz częściej wykracza poza samą technologię.

Lenovo na CES 2026 Las Vegas.

Odważne koncepcje zamiast gotowych produktów

CES 2026 to również pokaz pomysłów z kategorii proof-of-concept. Rozsuwane ekrany, osobiste huby AI działające na styku edge i chmury czy okulary umożliwiające bezdotykową interakcję z AI pokazują, że klasyczna forma laptopa czy komputera przestaje być jedynym punktem odniesienia.

Jedna inteligencja, wiele scenariuszy

Wspólnym mianownikiem koncepcji Lenovo jest idea jednej, „ambientowej” sztucznej inteligencji. Niezależnie od formy urządzenia, AI ma być ta sama i współpracować z pozostałymi elementami ekosystemu. To wyraźny sygnał, że producenci coraz częściej rywalizują doświadczeniem użytkownika, a nie tylko specyfikacją.

Lenovo na CES 2026 Las Vegas.

Gaming też idzie w stronę elastyczności

Także segment gamingowy wpisuje się w ten trend. Nowe koncepcje i kierunki rozwoju pokazują, że granie ma być bardziej mobilne, elastyczne i dopasowane do różnych stylów użytkowania – od kanapy po biurko i podróż.

AI PC dla domu i biura

W części konsumenckiej i biznesowej narracja była podobna: AI jako fundament codziennej pracy i kreatywności. Nowoczesne komputery mają nie tylko oferować moc obliczeniową, ale też lepiej współpracować ze sobą i automatyzować rutynowe zadania.

Technologia w cieniu wielkich wydarzeń

Na koniec pojawił się akcent wizerunkowy związany z edycjami specjalnymi FIFA World Cup 26. To raczej ciekawostka pokazująca, jak technologia przenika dziś globalne wydarzenia, niż zapowiedź realnej rewolucji sprzętowej.

Lenovo na CES 2026 Las Vegas.

Co mówi nam Lenovo na CES 2026?

CES 2026 w wykonaniu Lenovo to przede wszystkim opowieść o świecie po „wyścigu na specyfikacje”. Więcej integracji, więcej kontekstu i AI, które ma być mniej widoczne, ale stale obecne w tle codziennych działań. Czy taka wizja faktycznie się przyjmie, okaże się już poza targowymi halami.

