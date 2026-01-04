Od lat pracuje z wykorzystaniem MacBooka Air, dlatego ciężko mi przekonać się do komputerów z Windowsem – zarówno chodzi o samą konstrukcję, jak i oprogramowanie. Do zmiany zdania chce przekonać mnie Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10. Uda się? Jest wiele kwestii, które mocno mieszają mi w głowie.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Lubię nowinki technologiczne, ale jeśli chodzi o sprzęt używany do pracy – nie przepadam za zmianami. Przyzwyczaiłem się do klawiatury, touchpada, oprogramowania. Jakie są więc szanse na to, bym skusił się na przesiadkę? Ten sprzęt faktycznie musiałby „skraść moje serce”. Może być trudno, ale marka Lenovo podjęła rękawicę.

Wybrane dane techniczne Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10

Procesor: Intel Core Ultra 5 226V Pamięć RAM: 16 GB LPDDR5x (8533 MHz) Dysk: 512 GB SSD M.2 Karta graficzna: Intel Arc 130V Ekran: 14-cali 1920 x 1200 (WUXGA) OLED, 400 nitów typowo, 600 nitów maksymalnie, matryca błyszcząca Łączność: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 Złącza: Czytnik kart microSD, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, audio, 2 x USB 4 (Thunderbolt 4, DisplayPort) Bateria: 70 Wh (zasilacz 65 W z portem USB typu C) System: Windows 11 Home Rozmiar: 31.2 cm x 21.93 cm x 1.39 cm / 1.19 kg Cena: około 3800 zł (zobacz ten sprzęt w Media Expert)

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Nowoczesny laptop biurowy – nie tylko do przeglądania Internetu

Jaki powinien być nowoczesny laptop? Oczywiście musi posiadać wszelkie funkcje związane ze sztuczną inteligencją, która ma sprzyjać podczas pracy. AI zajmuje się dostosowaniem parametrów tak, abyśmy my doświadczyli najwyższej wydajności przy wielu skomplikowanych operacjach, które wykonujemy każdego dnia. Nie sposób nie wspomnieć o wysokiej klasy ekranie. Im lepsza matryca, tym wyższy komfort pracy, a przecież spędzamy przed komputerem długie godziny każdego dnia. Pozostając przy tym aspekcie – dla mnie bardzo ważna jest wygodna w obsłudze klawiatura oraz touchpad. Przy swoim laptopie przyzwyczaiłem się do tego, że z myszki korzystam sporadycznie, a pisząc dużą ilość tekstów każdego dnia, muszę mieć styczność z dobrą klawiaturą.

Często podróżuję, a to oznacza, że ważne są dla mnie dwie kwestie: lekka i smukła konstrukcja urządzenia oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu. Z racji wielu spotkań prowadzonych online, zwracam uwagę również na jakość obrazu generowanego przez kamerę oraz dźwięku, który przesyłany jest za pomocą mikrofonów do współtowarzysza rozmowy. Dzisiejsze media to również profile społecznościowe, a więc masa materiałów wideo. Mój idealny komputer pozwala mi sprawnie korzystać z aplikacji takich jak DaVinci Resolve czy Adobe Photoshop – a więc tych odpowiedzialnych za obróbkę filmów i zdjęć.

Jak widzisz, wymagam od komputera solidnej mocy obliczeniowej, gdyż ten, który sprawdzi się tylko w pracy biurowej, nie spełni moich oczekiwań. Z wielkim zaciekawieniem spoglądałem w kierunku Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, gdyż specyfikacja zapowiada się obiecująco.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Wygląd Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Czy ten laptop może się podobać? Zdecydowanie tak! Przede wszystkim zwróciłem uwagę na smukłość. Wysokość po zamknięciu klapki ekranu to faktycznie niecałe 1,4 cm. Plusem jest rozmieszczenie poszczególnych portów. Na prawej krawędzi umieszczono włącznik, blokadę kamery, port audio i USB. Z lewej natomiast znajdziemy HDMI, dwa porty USB typu C i czytnik kart pamięci microSD.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Otwierając klapkę widzimy przede wszystkim piękną, chociaż szklaną matrycę z bardzo cienkimi ramkami. Fakt, nieco większa jest ta na dole wyświetlacza, z kolei na górze, tuż przy obiektywie kamery nieznacznie wysuwa się poza obrys. Niżej mamy klawiaturę z odpowiednim odstępem pomiędzy klawiszami. Po obu jej stronach ulokowano głośniki, a pod nią bardzo duży touchpad – oczywiście z praktyczną funkcją gestów pozwalającą między innymi na przewijanie stron, przełączanie pomiędzy aplikacjami.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Jeśli chodzi więc o całokształt – zdecydowanie oceniam go na duży plus. Laptop jest smukły, wygodny w codziennym użytkowaniu – szczególnie zwracam tu uwagę na ten rewelacyjny ekran. dobre rozmieszczenie portów oraz bardzo wygodną klawiaturę.

Witaj w świecie AI

Sztuczna inteligencja szturmem wkroczyła w świat naszych urządzeń elektronicznych. Spotkamy ją nie tylko w smartfonach ale również w laptopach, jednak warto tu podkreślić to, że wcale nie chodzi o to, by szybko zadawać pytania AI dotyczące różnych kwestii. Sztuczna inteligencja w Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition za sprawą Lenovo AI Core ma za zadanie tak zarządzać procesorem czy pamięcią RAM, by dostarczać moc tylko wtedy, gdy ją potrzebujemy. W praktyce dzięki takiej technologii możemy cieszyć się znacznie dłuższą pracą notebooka na baterii, a jeśli będziemy potrzebowali wysokiej wydajności, np. podczas grania czy pracy z programami graficznymi, ta zostanie nam „dostarczona”.

Pozostając przy temacie sztucznej inteligencji, warto wspomnieć również o Lenovo AI Now, a jest to nasz asystent, który ma nas wspierać podczas pracy. Niekoniecznie to popiera, ale funkcje AI ułatwiają nam tworzenie np. podsumowania długich wiadomości oraz dokumentów, co przekłada się na krótszy czas przeglądania treści. Tak, dobrze myślisz – sztuczna inteligencja pomoże również w generowaniu treści – w tym tych graficznych.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Codzienne użytkowanie Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Przesiadałem się z totalnie innego systemu, ale czy to sprawiło mi trudność? Oczywiście, że nie. Windows 11 jest dziś bardzo przyjaznym w obsłudze oprogramowaniem – intuicyjnym, prostym, co sprawia, że przesiadka z innego OS-u nie będzie problemem. Zastanawiałem się, jak ten sprzęt poradzi sobie z aplikacjami, z którymi mam styczność każdego dnia. Nie ma żadnego problemu, bowiem mamy na pokładzie bardzo wydajny procesor Intel Core Ultra 5-226V, 16 GB pamięci RAM i odpowiednią do pracy biurowej kartę graficzną Intel Arc Graphics.

Ciekawym „elementem” tego laptopa jest Lenovo Smart Connect. To nic innego jak możliwość integracji ze smartfonami, takimi jak chociażby testowany przeze mnie Motorola razr 60 Ultra. Użytkownik zyskuje opcję przesyłania plików pomiędzy urządzeniami, synchronizację powiadomień, drugi ekran, zewnętrzną kamerę czy opcję obsługi telefonu na ekranie laptopa. To tylko kilka z wielu opcji, jakie oferuje Lenovo Smart Connect.

Kolejna rzecz to wspomniane już kwestie wizualne. To sprzęt z ekranem 14-calowym, który wygląda obłędnie, a to z kolei przekłada się na komfortową pracę każdego dnia. Do tego ta bardzo wygodna klawiatura – działa świetnie i za jej pomocą bardzo przyjemnie pisze się długie teksty. Nic dziwnego, mamy wklęsłe nakładki oraz skok klawisza na poziomie 1,5 mm. Fajnie wypada również dźwięk generowany przez wbudowane głośniki. Oczywiście, w miarę rozsądku, gdyż zewnętrznego audio z „prawdziwego zdarzenia” nam nie zastąpi.

Nie sposób nie wspomnieć również o bardzo wydajnym systemie chłodzenia, który został zoptymalizowany tak, by wentylatory pracowały cicho, a zarazem skutecznie. Ciepło jest odprowadzane poprawnie, dzięki czemu nawet pod dużym obciążeniem nie zauważymy nie tylko pogorszeniu się wydajności spowodowanej tak zwanym thermal throttling, ale również plusem jest kultura pracy wentylatorów, które nie rozpraszają nas przez generowany hałas.

Producent chwali się, że ten model potrafi pracować nawet 34 godziny na jednym ładowaniu. Bardzo optymistyczne założenie, co nie zmienia faktu, że przy włączonym Wi-Fi, komfortowym ustawieniu parametrów ekranu oraz pracy bez żadnych wyrzeczeń, uzyskamy spokojnie 10 godzin pracy, co według mnie jest wynikiem bardzo dobrym. Za sprawą zasilacza o mocy 65 W w 15 minut ładowania, możemy liczyć na około 2 dodatkowe godziny pracy.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10.

Czy warto kupić Lenovo Yoga Slim 7i?

Po kilku tygodniach testów stwierdzam, że to bardzo dobry sprzęt do pracy. Ma wszystkie cechy laptopa idealnego. Jest lekki, ma smukłą obudowę, wydajne, a zarazem energooszczędne podzespoły wspierane przez AI, przez co użytkownik może cieszyć się długą pracą na jednym ładowaniu. Do tego ten świetny ekran, który cieszy oko. Czego chcieć więcej? Oczywiście, pozostaje kwestia ceny, a ta według mnie wypada bardzo rozsądnie, bowiem niecałe 4000 zł za tak fajny sprzęt to oferta atrakcyjna.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 10!

