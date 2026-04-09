Made in Lab PRIVÉ. Przepłacasz za perfumy i o tym nie wiesz

Zapach przestał być dodatkiem. Nowa kolekcja Made in Lab pokazuje, że to podejście zaczyna mieć realne przełożenie na rynek. Dziś to element codzienności — tak samo ważny jak ubranie czy sposób, w jaki zaczynasz dzień. Problem w tym, że rynek przez lata nauczył nas jednego: płacisz za markę, nie za efekt. I właśnie to zaczyna się zmieniać. Coraz więcej osób przestaje patrzeć na logo, a zaczyna na to, jak zapach faktycznie działa na skórze. Jak długo zostaje. Jak się zmienia w ciągu dnia.

Jeszcze niedawno perfumy były czymś okazjonalnym. Dziś coraz częściej stają się częścią codziennego rytuału. To nie jest przypadek. Globalny rynek wellness rośnie dynamicznie, a zapachy odpowiadają za znaczną część tego trendu. Jednocześnie zmienia się sposób, w jaki ludzie wybierają perfumy — mniej emocji wokół marki, więcej konkretu: trwałość, intensywność, dopasowanie do stylu życia. I to właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa zmiana.

Koniec kupowania „dla logo”

Ceny znanych marek rosną — według danych nawet o ponad 50% w ostatnich latach. Efekt? Ludzie zaczynają zadawać sobie proste pytanie: czy to faktycznie jest tego warte. Coraz częściej odpowiedź brzmi: nie zawsze. Dlatego rośnie znaczenie zapachów, które oferują realną jakość — bez marketingowej otoczki. Liczy się to, jak zapach pracuje na skórze, a nie jak wygląda na półce.

Made in Lab PRIVÉ — intensywność zamiast kompromisu

Nowa kolekcja Made in Lab to 20 zapachów — po równo dla kobiet i mężczyzn. Wspólny mianownik jest jeden: większa koncentracja i wyraźniejszy charakter.

To nie są perfumy, które znikają po godzinie. Mają być obecne przez cały dzień i zmieniać się razem z użytkownikiem. I to jest dziś kluczowe — zapach nie ma być „ładny”. Ma działać.

Cena, która zmienia punkt odniesienia

Najciekawsze jest jednak coś innego: cena. 50 ml kosztuje 79,99 zł. Kupisz je między innymi w sieci drogerii Rossmann. To poziom, który jeszcze kilka lat temu oznaczał kompromis. Dziś zaczyna oznaczać alternatywę. I właśnie tutaj robi się ciekawie — bo jeśli jakość faktycznie idzie w parze z ceną, zmienia się sposób myślenia o całej kategorii.

Zapach jako element stylu życia

Coraz więcej osób traktuje zapach jak coś, co można dopasować do momentu dnia. Inny rano, inny wieczorem, inny na spotkanie, inny na trening. Do tego dochodzi trend layeringu, czyli łączenia zapachów. To już nie jest jeden flakon „na wszystko”. To bardziej świadome podejście do tego, jak chcesz być odbierany.

Wnioski? Rynek zaczyna grać na innych zasadach

Zapachy wchodzą w nową fazę. Mniej marketingu. Więcej jakości. Więcej świadomości użytkownika. I jeśli coś faktycznie się zmienia, to nie sam produkt — tylko sposób, w jaki go wybierasz.

A to zawsze jest początek większej zmiany.

