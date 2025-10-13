Sprawdziłem trymer BaByliss X-Metal X-Blade. I jak? Zobacz!

Od dłuższego czasu testuję trymer BaByliss X-Metal X-Blade. Aby rzetelnie podejść do tematu, stwierdziłem, że artykuł opublikuję dopiero po kilku, jak nie kilkunastu użyciach tego modelu. Cóż, moja broda rośnie raczej wolno, dlatego chwilę to trwało. Wydaje mi się jednak, że warto było poczekać, gdyż faktycznie mogę przedstawić swoje wnioski.

Nie ukrywam, podchodziłem do tego typu urządzeń z lekkim przymróżeniem oka. Za sprawą dość przeciętnej jakości, jaką oferowała konkurencja, wolałem korzystać z tradycyjnej maszynki. Pojawiła się jednak opcja spróbowania trymera marki premium – BaByliss. Dlatego stwierdziłem, że czas raz jeszcze podejść do tematu golenia z wykorzystaniem tego typu urządzenia. Jakie mam wnioski? Czegoś takiego się nie spodziewałem! Zanim opowiem o wrażeniach z użytkowania BaByliss X-Metal X-Blade, zerknijmy na dane techniczne.

Specyfikacja techniczna BaByliss X-Metal X-Blade

Zasilanie: wbudowany akumulator (ładowarka w zestawie) Czas pracy: około 45 minut Czas ładowania: około 3 godziny (20 minut ładowania = 5 minut golenia) Ostrza: stal japońska Zakres pracy: długość strzyżenia od 0,2 do 5 mm Odporność na wodę: IPX 7 – możliwa praca na sucho i na mokro Wymiary, waga: 15 cm x 1,4 cm, waga 44 g Cena: w zależności od wersji od 299,99 do 349,99 zł (sprawdź OT996E w Media Expert)

Zawartość zestawu BaByliss X-Metal X-Blade

Oprócz trymera, w opakowaniu znajdziemy cztery nasadki grzebieniowe, które pozwalają na przycięcie brody i zarostu na długości takie jak 1, 2, 3 i 5 mm. Jest także przewód do ładowania z końcówką USB typu C (uwaga – trymer posiada specjalny port ładowania) oraz magnetyczna podstawka, która sprawia, że po zakończonym goleniu, trymer możemy wygodnie odstawić na miejsce. Mało tego, w opakowaniu znalazł się również pokrowiec – idealny podczas podróży.

Jak widać, zestaw jest kompletny – posiada wszystko to, co potrzebujesz do skutecznego strzyżenia bądź golenia – co kto lubi. Warto jeszcze dodać, że według producenta trwałość ostrzy to maksymalnie sześć miesięcy. Wymienne ostrze do trymera BaByliss X-Metal X-Blade w Media Expert (kliknij by zobaczyć) kosztuje 129,99 zł.

Jakość wykonania trymera BaByliss X-Metal X-Blade

Muszę przyznać, że zaskoczyłem się pozytywnie. Chociaż, czy spodziewałem się czegoś innego po BaByliss? Raczej nie. Urządzenie wykonano z bardzo trwałych materiałów. To oczywiście sprawia, że trymer posłuży nam przez długi czas. Smukła rączka wykonana z metalu świetnie leży w dłoni podczas skomplikowanej operacji przycinania zarostu. Oczywiście, nie ma tu żadnej filozofii działania – włączasz trymer jednym przyciskiem i możesz działać.

Co ważne, ostrze ze stali japońskiej skutecznie przycina włoski, ale przy okazji nie zacina skóry. Próbowałem wielokrotnie wręcz „na siłę” spowodować uraz ale się nie dało. To duży plus, ponieważ nie musimy martwić się o zacięcie, a to może się przecież przytrafić szczególnie wtedy, gdy się spieszymy na ważne spotkanie. W przypadku BaByliss X-Metal X-Blade taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. A przynajmniej mi się nie przytrafiła.

Podobnie wygląda kwestia przewodu i podstawki ładującej. Oczywiście, są to dwa oddzielne elementy, co będzie ważne np. podczas podróży. Dlaczego? Przykładowo, pakując się, zabierzemy tylko przewód i trymer, bez podstawki, która by tylko zajmowała miejsce, chociaż tak szczerze mówiąc, jej kompaktowy rozmiar nie powinien przeszkadzać.

Golenie za sprawą trymera BaByliss X-Metal X-Blade

Czas na najważniejszą część publikacji, a więc test praktyczny. Jak już wspominałem, moja broda do wybitnych okazów nie należy – zarówno pod względem bujności, jak i szybkości, z jaką odrasta. Dlatego też testy trwały długo, jednak uważam, że przetestowałem BaByliss X-Metal X-Blade na tyle dokładnie, że faktycznie mogę o tym trymerze co nieco opowiedzieć.

Przede wszystkim bezpieczeństwo – denerwował mnie sprzęt konkurencji, który podobno był skonstruowany tak, aby nie zacinać skóry. Było wręcz przeciwnie – rzadko kończyłem golenie bez jakiegoś urazu. W przypadku BaByliss X-Metal X-Blade jest o niebo lepiej. Czułem się bezpiecznie podczas golenia, a przez to, że wolę przycinać brodę „do zera”, nie używałem nasadek, więc styczność ostrza z moją skórą była wręcz maksymalna. Ba, nawet próbowałem specjalnie pod różnymi kątami – niekoniecznie tymi właściwymi – przykładać ostrze do ciała. Nic się nie działo, zupełnie nic. Pozostając przy tej kwestii – warto wspomnieć, że ostrze jest bardzo „elastyczne” podczas pracy. Mam na myśli możliwość regulacji kąta głowicy na poziomie 50 stopni, dzięki czemu golenie jest bardzo łatwe i szybkie.

Tak czy inaczej, wcale nie musimy się spieszyć, ponieważ wbudowany akumulator litowy pozwala nawet na 45 minut pracy. W tym czasie tak naprawdę ogolilibyście kilku mężczyzn. Później wystarczy odłożyć trymer na miejsce, a on po trzech godzinach ładowania będzie znów gotowy do pracy. W sytuacjach nagłych, wystarczy dwudziestominutowe ładowanie, by zyskać pięć minut golenia.

Co ze skutecznością? Ja jestem zadowolony. Sprzęt radzi sobie nawet z dość krótkim (czyli moim) zarostem. Oczywiście, nie jest to golenie kompletnie „do zera”, raczej mówimy faktycznie o 0,2 mm, co i tak jest długością… znikomą. Co tu dużo pisać – ogolisz się skutecznie, uwierz i to zarówno na sucho, jak i mokro. I tu ważna rzecz. Jeśli zależy Ci na skutecznym goleniu, przed użyciem (po również) nawilż ostrze ciepłą wodą. Nie martw się, BaByliss X-Metal X-Blade jest w 100% wodoodporna, a potwierdza to certyfikat IPX7. Tak, możesz się bez problemu golić pod prysznicem, jeśli tylko masz taką chęć.

Podsumowanie. Czy warto kupić trymer BaByliss X-Metal X-Blade?

Zdecydowanie tak! Moich kilka długich, bardzo długich tygodni z tym sprzętem udowodniło, że BaByliss X-Metal X-Blade to trymer solidnie wykonany, który świetnie leży w dłoni i co najważniejsze, ułatwia precyzyjne golenie i strzyżenie naszej brody. Działa długo na jednym ładowaniu, a w zestawie mamy praktyczne etui, które sprawia, że trymer będzie odpowiednio zabezpieczony.

Podsumowując, wydajecie około 300 – 350 zł na bardzo dobry sprzęt, który posłuży wam przez długie lata i macie przede wszystkim gwarancję skutecznie i precyzyjnie przystrzyżonego zarostu. Ja się przekonałem, że zdecydowanie warto!

Gdzie kupić trymer BaByliss X-Metal X-Blade?

Najważniejsze pytanie, który sklep wybrać? Wszystko zależy oczywiście od indywidualnych preferencji i upodobań. Podsyłam jednak kilka propozycji. Najważniejsza kwestia: każdy z linków dotyczy innej wersji kolorystycznej trymera BaByliss X-Metal X-Blade. Klikając w linki zostaniesz przeniesiony do konkretnego sklepu.

