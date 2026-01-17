Zestawy PRORASO to klasyczne kosmetyki do golenia i pielęgnacji brody. Idealny prezent dla dziadka, który ceni swoje poranne rytuały. Dzień Dziadka zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim wraca dobrze znane pytanie: co kupić, żeby nie było ani banalnie, ani przesadnie? Większość z nas przerabiała już klasyczny zestaw prezentowy: kubek z napisem, śmieszny gadżet, kolejna para skarpet „na wszelki wypadek”. Sympatyczne, ale zwykle krótkotrwałe.

Prezenty na Dzień Dziadka: klasyczne zestawy PRORASO. Na zdjęciu METAL BOX BEARD CARE WOOD AND SPICE

Coraz częściej więc szukamy prezentów, które są po prostu sensowne. Takich, które naprawdę wejdą do codziennego użytku, a nie wylądują na półce „na potem”. Właśnie dlatego kosmetyki do golenia i pielęgnacji wracają do łask jako prezent na Dzień Dziadka. To rzeczy, z których korzysta się regularnie, w swoim tempie, bez konieczności zmiany przyzwyczajeń. A przy okazji – dobrze dobrane – potrafią sprawić realną przyjemność.

Męska rutyna, która się nie starzeje

Dla wielu mężczyzn poranna pielęgnacja to coś znacznie więcej niż szybki obowiązek. To stały rytuał, często niezmienny od lat. Ten sam sposób golenia, te same gesty, podobne zapachy. I choć świat wokół przyspiesza, te elementy pozostają niezmienne. Dlatego zestawy inspirowane klasycznym goleniem czy pielęgnacją brody mogą być jedną z propozycji na prezent które tak dobrze wpisują się w ten dzień – nie próbują niczego rewolucjonizować, tylko delikatnie uzupełniają codzienność. Produkty od PRORASO bazują właśnie na tym podejściu. Bez nowinek technologicznych i skomplikowanych formuł. Proste składy, konkretne działanie i zapachy, które nie dominują, ale są wyraźne i charakterystyczne. Eukaliptus i mentol dla świeżości, drewno i przyprawy dla cieplejszych, bardziej klasycznych nut.

Prezenty na Dzień Dziadka: klasyczne zestawy PRORASO. Na zdjęciu METAL BOX BEARD CARE WOOD AND SPICE

Różne potrzeby, jeden kierunek

W ofercie dostępnej w drogeriach HEBE można znaleźć kilka gotowych zestawów, które odpowiadają na różne style pielęgnacji. To wygodne rozwiązanie, szczególnie gdy nie chcemy kompletować prezentu samodzielnie i zastanawiać się, co z czym połączyć. Każdy zestaw opiera się na logicznym schemacie – oczyszczanie, golenie lub pielęgnacja brody, a potem ukojenie skóry.

Broda pod kontrolą, bez zbędnych kroków

Pierwszą propozycją jest zestaw Metal Box Beard Care Wood and Spice ( ok. 190 zł) to propozycja dla dziadków, którzy noszą brodę i dbają o nią na co dzień. W metalowym pudełku znajdują się trzy podstawowe produkty: szampon do brody, olejek oraz balsam. Szampon odpowiada za oczyszczenie zarostu i skóry twarzy, olejek nawilża i zmiękcza włosy, a balsam pomaga utrzymać brodę w ryzach przez cały dzień. Zapach z nutami drewna i przypraw jest wyraźny, ale nienachalny, dzięki czemu sprawdza się na co dzień. To komplet, który nie wymaga żadnych dodatków ani specjalnej wiedzy.

Prezenty na Dzień Dziadka: klasyczne zestawy PRORASO. Na zdjęciu PRORASO VINTAGE

Dla tych, którzy zostali przy klasyce

Następny mamy Classic Shaving Duo Green ( ok. 61 zł) to zestaw skierowany do mężczyzn wiernych tradycyjnemu goleniu. Składa się z kremu lub mydła do golenia oraz wody po goleniu. Linia Green oparta jest na eukaliptusie i mentolu, co daje uczucie świeżości i lekkiego chłodzenia. Krem tworzy gęstą pianę, ułatwiającą przesuwanie ostrza i ograniczającą ryzyko podrażnień. Woda po goleniu koi skórę i przywraca jej komfort po zabiegu.To zestaw prosty, bez udziwnień, dokładnie taki, jakiego można się spodziewać po klasycznym goleniu.

Retro w nowoczesnym wydaniu

Ostatni zestaw to PRORASO Vintage ( ok. 98,90 zł) to ukłon w stronę barberskiej tradycji. W zestawie znajdują się trzy produkty: krem przed goleniem, krem do golenia oraz balsam po goleniu. Każdy z nich odpowiada za inny etap pielęgnacji – od przygotowania skóry, przez samo golenie, aż po regenerację. Całość zamknięta jest w opakowaniu inspirowanym stylem retro, co dodatkowo podkreśla charakter zestawu. To propozycja dla tych, którzy lubią spójne rozwiązania i klasyczny wygląd również na półce w łazience.

Prezent na Dzień Dziadka bez presji

Dzień Dziadka nie musi oznaczać wielkich deklaracji ani polowania na „ten jeden, idealny prezent”. Jeśli pomysł wciąż się nie pojawił, a czas zaczyna delikatnie naglić, warto sięgnąć po coś sprawdzonego. Zestawy do golenia i pielęgnacji mogą być jedną z takich propozycji – praktyczną, neutralną i bezpieczną nawet wtedy, gdy kupujemy prezent w ostatniej chwili. Nie wołają „patrz, co dostałem!”, nie próbują być zabawne na siłę, za to po cichu robią swoje każdego poranka. A to często najlepsza rekomendacja.

