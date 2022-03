Rosjanie nie mają lekko. Z powodu inwazji na Ukrainie coraz więcej firm rezygnuje z działalności. Również Maersk wycofuje się z Rosji. Mało tego, wyprzedaje również udziały w firmach związanych z tym krajem.

Rosjanie będą przez długie lata żałowali ataku na Ukrainę. Rządy wielu krajów oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa nie zatrzymują swojego niezadowolenia na słowach. Wiele z nich przechodzi na czyny. W tym jedna z największych firm związanych z transportem kontenerowcami. Maersk wycofuje się z Rosji. Dodatkowo Duńczycy wyprzedają wszystkie udziały związane z rosyjskimi przedsiębiorstwami.

Maersk wycofuje się z Rosji i sprzedaje udziały w rosyjskich firmach 27

Według informacji, które pojawiły się jeszcze w lutym bieżącego roku na łamach Reuters, jedna z największych firm związanych z morskim transportem – Ocean Network Express zawiesiła działalność w Rosji. Maersk, o którym mowa w tym artykule podjął podobną decyzję dopiero kilka dni temu. Szef przedsiębiorstwa zdecydował się na całkowite wycofanie działalności z Rosji. Duńczycy idą jednak o krok dalej. Chcą pozbyć się wszystkich udziałów w spółkach działających na terenie Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć, że Maersk posiada 37,5% udziałów w Global Port of Transportation Investments Holding Limited czyli bardzo dużej firmie transportowej.

Jest to spory cios dla rosyjskiego transportu, bowiem w ubiegłym roku, według Reuters 2,5 % całkowitego przychodu duńskiej firmy pochodziło właśnie z Rosji. Co ciekawe, co trzeci kontener, który trafiał do Rosji drogą morską należał do Maersk. Wszystko za sprawą obsługi tras żeglugowych do Kaliningradu na Morzu Bałtyckim, Noworosyjska na Morzu Czarnym oraz do Petersburga. Dotyczy to również portu Wostocznyj oraz Władywostoku.

Źródło: KomputerŚwiat.